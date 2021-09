Fahrer wird aus PKW geschleudert und überrollt

BAB 67/Gemarkung Rüsselsheim (ots) – Ein 19-jähiger BMW-Fahrer befuhr am Montag 06.09.2021 gegen 01:50 Uhr die BAB 67 vom Mönchhofdreieck kommend in Fahrtrichtung Darmstadt. Auf Höhe des AD Rüsselsheim kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte durch den Böschungsbereich hindurch in Richtung der Überleitungstangente der BAB 60 zur BAB 67. Dort prallte der BMW gegen Rückseite der linken Schutzleitplanke.

Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb auf der Überleitungsspur liegen. Anschließend wurde er von einem herannahenden Lkw überrollt.

Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Während der Unfallaufnahme musste die BAB 67 zeitweise voll gesperrt werden.

Quelle: Polizeidirektion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Polizei findet Drogen in Wohnung

Kelsterbach (ots) – Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen vernahmen Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Sonntagvormittag (05.09.) aus der Wohnung eines 34 Jahre alten Mannes in der Ahornstraße beißenden Cannabisgeruch. Mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erlassenem richterlichen Beschluss, durchsuchte die Polizei anschließend die Räumlichkeiten des 34-Jährigen.

Hierbei fanden die Ordnungshüter unter anderem rund 600 Gramm Haschisch und etwa 120 Gramm Amphetamin. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, weil er sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen heftig gegen die eingesetzten Gesetzeshüter zur Wehr setzte.

OSB-Platten gestohlen/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Über 40 vor einem Firmengelände in der Langener Straße gelagerte OSB-Platten, im Wert von insgesamt rund 3.200 Euro, gerieten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (03.09.) und Sonntagmorgen (05.09.) in das Visier von Kriminellen.

Für den Abtransport der Beute nutzten die Täter möglicherweise ein Fahrzeug. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Darmstadt

Zwei 14-Jährige an Bushaltestelle mit Pfefferspray attackiert

Darmstadt (ots) – Nachdem ein noch unbekannter junger Mann am Sonntag (5.9.) gegen 21 Uhr zwei 14-Jährige aus Darmstadt im Bereich der Bushaltestelle “Kölner Straße” unvermittelt mit Pfefferspray einsprühte und flüchtete, hat die Polizei in Darmstadt ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen eingeleitet.

Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang Zeugen und fragen:

Wer konnte die Tat beobachten oder kann Hinweise zu dem etwa 16 bis 18 Jahre alten und circa 1,85 Meter großen Täter geben? Der Attacke soll nach ersten Erkenntnissen eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen sein.

Der noch Unbekannte flüchtete auf einem grünschwarzen Mountainbike vom Hersteller “Bulls”. Er hatte eine schlanke Statur und trug zum Zeitpunkt der Tat einen blauen Trainingsanzug von “Nike-Techflies”. Als auffällig wurde eine Narbe am rechten Auge sowie an seinem Mundwinkel wahrgenommen. Zudem trug er eine Goldkette und er hatte schwarze, kurzgeschorene Haare.

Die Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen alle sachdienlichen Hinweise zur Identität des Flüchtenden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

42-Jähriger löst Polizeieinsatz auf Supermarktparkplatz aus

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Ein 42 Jahre alter Mann ist am Montag (6.9.) gegen 12 Uhr vor seinem Auto auf einem Supermarktparkplatz in der Schorlemmerstraße von zivilen Beamten der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg festgenommen worden. Zeugen hatten zuvor die Polizei alarmiert, als sie auf den verdächtigen Mann in seinem Land Rover aufmerksam wurden, wo er mutmaßlich eine Waffe in der Hand gehalten und dann in die Hose gesteckt haben soll.

Die sofort hinzueilenden Beamten nahmen den 42-Jährigen vor seinem Fahrzeug umgehend fest. Bei seiner Durchsuchung und die seines Autos stellten die Polizisten zudem eine ungeladene Schreckschusswaffe sicher. Der Tatverdächtige wurde mit zur Wache genommen. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme, die unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine Blutentnahme beinhaltete.

Wie sich im Laufe der polizeilichen Maßnahmen herausstellte, könnte der 42-jährige Tatverdächtige in Zusammenhang mit 2 Verkehrsunfallfluchten in der Jägertor- und in der Jakob-Jung-Straße stehen. Ob der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und was die Motivation seines heutigen Handels sein könnte, müssen die andauernden Untersuchungen zeigen.

Unbekannte schlägt Autoscheiben mit Feuerlöscher ein

Darmstadt (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen hat eine noch nicht identifizierte Frau am Sonntagabend (5.9.) gegen 22 Uhr einen in der Rheinstraße geparkten blauen Touran beschädigt. Als Tatmittel nutzte die noch Unbekannte einen Feuerlöscher mit dem sie sowohl die Beifahrerseite als auch die Frontscheibe des Autos einschlug und dann die Flucht ergriff.

Sie wurde als korpulent beschrieben und hatte lange schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat war sie mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Weitere Details zur Personenbeschreibung liegen der Polizei derzeit nicht vor. Vor diesem Hintergrund werden Hinweise an die Beamten des Kommissariats 43 erbeten (Rufnummer 06151/9690).

Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Bürogebäude

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Verdächtige Geräusche, die von Zeugen am frühen Montag (6.9.) im Bereich eines Bürogebäudes in der Pfungstädter Straße wahrgenommen wurden, hatten am frühen Morgen die Polizei auf den Plan gerufen. Die verständigten Beamten stellten nach ihrem Eintreffen fest, dass offenbar noch unbekannte Täter zuvor ihr Unwesen in dem Gebäude getrieben und sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft hatten. Die Tatzeit wird aktuell gegen 2 Uhr eingegrenzt.

Der von den Tätern verursachte Schaden an dem Fenster sowie weiteren Bürotüren wird derzeit auf mindestens 1.250 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen machten die Kriminellen keine Beute.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Darmstadt in Verbindung zu setzten. Unter Rufnummer 06157/95090 istfür diesen Fall zuständige Kommissariat 42 zu erreichen.

Polizei codiert Fahrräder auf dem Stadtteilfest / Voranmeldung nicht notwendig

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Im Rahmen des Stadtteilfestes “Meile der Begegnungen” bieten die Beamten des 1. Polizeireviers am Samstag, den 11.9.2021 in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung an. Der Aktionsstand wird unübersehbar in der Grundstraße in Kranichstein, im Nahbereich des Einkaufszentrums, zu finden sein.

Für die Codierung bedarf es keiner Voranmeldung, die Räder werden entsprechend der Reihenfolge des Eintreffens codiert. Bei möglichen Wartezeiten wird vorab um Verständnis gebeten.

Für einen reibungslosen Ablauf und für die Gravur unerlässlich ist der Eigentumsnachweis sowie der Personalausweis erforderlich. Zudem wir gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Darmstadt-Dieburg

106 Strohballen geraten in Brand – Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Groß-Umstadt (ots) – Am frühen Samstagabend (4.9.) sind auf einem Feld im Bereich der Georg-Zinn-Straße zahlreiche Strohballen in Brand geraten. Für die Klärung der Ursache ist die Kriminalpolizei in Darmstadt herangezogen worden, die nun mit dem Fall betraut ist, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat und eine Brandstiftung nicht ausschließen kann.

Kurz nach 18 Uhr war die Rettungsleitstelle von Zeugen alarmiert worden. Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Die bisherige Schadensbilanz ergab, dass 106 Strohballen von dem Feuer betroffen waren und unter der Aufsicht der Einsatzkräfte vollständig abbrannten. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 3.180 Euro.

Ersten Hinweisen von Zeugen zufolge sollen sich im Vorfeld des Geschehens 3 Jugendliche im Bereich der Strohballen aufgehalten haben, die beim Erblicken hinzueilender Anwohner auf ihren Fahrrädern sofort die Flucht ergriffen. Zu ihrer Bekleidung ist bekannt, dass zwei der Unbekannten dunkle Oberteile und ihr Begleiter mit einem weißen T-Shirt bekleidet waren.

Ob und inwieweit das aktuelle Tatgeschehen mit ähnlich gelagerten Branddelikten aus der jüngsten Vergangenheit stehen ist zudem Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Kind auf Gehweg angefahren – Auto-Fahrerin flüchtig

Dieburg (ots) – Am Montag 06.09.2021 gegen 07:45 Uhr kam es in Dieburg zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer. Der 11-jährige Radfahrer aus Dieburg befuhr den Bürgersteig der Straße Am Altstädter See in Dieburg in Fahrtrichtung Goetheschule.

Hierbei kam es zu einem Konflikt mit einer unbekannten Autofahrerin, die einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich und dabei den Bürgersteig befuhr. Die Autofahrerin touchierte den Radfahrer mit dem rechten Außenspiegel an dessen linker Schulter, wodurch dieser stürzte und auf den Bürgersteig fiel. Anschließend entfernte sich die unbekannte Autofahrerin von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Motorradfahrern

Sickenhofen/B26 (ots) – Am Sonntag 05.09.2021 gegen 17:30 Uhr kam es auf der B26/Abzweig Sickenhofen zu einem Verkehrsunfall bei dem 2 Motorradfahrer verletzt wurden. Der 59-jährige Motorradfahrer aus Rödermark und der 47-jährige Motorradfahrer aus Lorsch befuhren versetzt hintereinander die B26 von Babenhausen kommend in Richtung Dieburg.

Nach ersten Erkenntnissen musste der vorausfahrende Verkehr am Abzweig nach Sickenhofen verkehrsbedingt anhalten. Der 59-Jährige bemerkte dies zu spät und beabsichtigte nach links auszuweichen. Hierbei kam es zur Berührung mit dem nachfolgenden Motorrad des 47-Jährigen.

Beide Motorradfahrer kamen zu Sturz, der 59-Jährige verletzte sich schwer, der 47-jährige Motorradfahrer leicht. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser in Frankfurt eingeliefert.

Die B26 musste für 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Loch in Scheibe von Auto des Ordnungsamtes

Pfungstadt (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (3.9.), 12.40 Uhr und Sonntag (5.9.), 10.30 Uhr einen in der Kirchstraße geparkten Opel Corsa im Bereich der Fensterscheibe beschädigt haben, hat das Kommissariat 42 von der Pfungstädter Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Beamten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bei dem Auto in der Farbe Silber handelt es sich um ein Fahrzeug des Ordnungsamtes. Unter der Rufnummer 06157/95090 werden sachdienliche Hinweise entgegengenommen.

Einbrecher in Reihenhaus / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Roßdorf (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag (2.9.) und Samstag (4.9.) haben ungebetene Gäste die Räume eines Reihenhauses in der Taunusstraße heimgesucht. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Anwesen und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen. Der von ihnen verursachte Schaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf mindestens 1.500 Euro.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Wer zwischen Donnerstagabend, 20.45 Uhr und Samstagabend, 20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Polizei überwacht Geschwindigkeit – Sechs Fahrverbote drohen

Seeheim-Jugenheim/Ober-Beerbach (ots) – Am Samstag (04.09.), wurde durch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, zwischen 9.00 und 13.30 Uhr, in der Erbacher Straße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.

Die Messstelle befindet sich innerhalb geschlossener Ortschaft. Die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 km/h.

Von 546 gemessenen Fahrzeugen, waren 117 Fahrzeuge zu schnell. Davon wurden 102 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich, 9 bis 20 km/h zu flott unterwegs, festgestellt.

15 Geschwindigkeitsverstöße mit über 21 Stundenkilometern Überschreitung ziehen nun neben Bußgeldern auch Punkte in Flensburg nach sich. 6 Fahrzeugführer, davon zwei Motorradfahrer, mit über 30 “Sachen” zu viel auf dem Tacho, erwarten nun zudem Fahrverbote. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 94 km/h. Ihn erwarten ein Monat Fahrverbot, 200 Euro Bußgeld und 2 Punkte in Flensburg.

Unter den 546 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 126 Motorradfahrer. 37 davon waren zu schnell.

Auto durchwühlt und Fahrräder aus Garage entwendet

Otzberg (ots) – Zwischen Samstag (4.9.) und Sonntag (5.9.) haben Diebe ihr Unwesen in der Hasselgasse getrieben und ein Auto mit der dazugehörigen Garage nach Wertgegenständen durchsucht. Sie wurden fündig und entwendeten zwei Mountainbikes sowie einen Laptop, den die Eigentümer in dem Auto zurückgelassen hatten. Der Wert der Beute wird auf rund 2.500 Euro beziffert.

Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem kriminellen Vorgehen oder dem Abtransport der Beute beobachtet werden? Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten in Dieburg zu melden (Rufnummer 06071/96560).

Kreis Bergstraße

Auf Traktoren abgesehen / Kriminelle erbeuten Steuergeräte

Lampertheim-Rosengarten (ots) – Die Steuergeräte mehrerer Traktoren rückten im Tatzeitraum zwischen Samstagabend (4.9.) und Sonntagmittag (5.9.) in das Visier Krimineller.

Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum landwirtschaftlichen Betrieb in der “Alte Wormser Straße”. Dort hatten sie es auf die Steuergeräte von insgesamt drei Ackerschleppern der Firma “John Deere” abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie unter anderem Bedienteile eines Navigationsgerätes. Ersten Schätzungen zufolge, soll sich der hierbei entstandene Schaden auf über 20.000 Euro belaufen. Wie es den Kriminellen gelang die Steuergeräte auszubauen und abzutransportieren, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Farbschmierereien an Schule

Birkenau (ots) – Unbekannte Vandalen trieben am Samstagnachmittag (4.9.) ihr Unwesen an einer Schule in der “Bergstraße”. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschmierten zwei unbekannte Männer einen dortigen Container mit Farbe. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Einer des Duos soll circa 1,80-1,90 Meter groß gewesen sein. Er trug ein weißes Shirt, eine weiße kurze Hose und eine Base-Cap. Der Zweite soll dunkle Kleidung getragen haben.

Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation Wald-Michelbach nach Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu erreichen.

Fahrzeuge im Visier Krimineller

Rimbach (ots) – Nachdem zwei Fahrzeuge in das Visier Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen. Am vergangenen Wochenende (3.9.-4.9.) machten sich bislang Unbekannte an einem weißen Transporter des Herstellers Citroen zu schaffen, der im Eichenweg im Ortsteil Zotzenbach abgestellt war.

Im Inneren des Wagens angelangt, entwendeten sie unter Einwirkung von Gewalt das Radio und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

Auch ein blauer Opel in der Waldstraße rückte in der Nacht zum Montag (6.9.) in den Fokus der Kriminellen. Nachdem sie eine Scheibe des Wagens einschlugen, erbeuteten sie hieraus unter anderem einen Laptop. Auch hier wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 in Heppenheim nehmen sachdienliche Hinweise hierzu unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Verkehrsunfallfluchten – Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Am Sonntag 05.09.2021 in der Zeit von 15:30-17 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Kroneparks ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte hierbei einen anderen PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 700 EUR.

Aufgrund des Unfallspuren ist zu vermuten, dass ein PKW den Schaden beim ein- oder ausparken verursacht haben könnte. Ersten ungesicherten Hinweise zu Folge könnte der Verkehrsunfall durch einen schwarzen Audi der Q-Reihe verursacht worden sein.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Bensheim samt Angabe des Aktenzeichens 0982176/2021 unter Tel.: 06251/84680.

Bensheim (ots) – Am Samstag 04.09.2021 kam es in der Zeit von 10-12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Parktheaters. Dieser befindet sich im Kreuzungsbereich der Promenadenstraße/Höhe Parktheater und der Rodensteinstraße. Hierbei wurde ein geparkter Pkw von einem bislang unbekannten KFZ beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Fremdschaden am Pkw beträgt ca. 2.000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 / 8468 – 0 in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots) – Am Sonntag 05.09.2021 zwischen 15:15-17:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz beim Bruchsee zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher von Unfallort entfernte, ohne seine Daten zu hinterlassen. Beschädigt wurde hierbei ein schwarzer Opel Astra.

Möglicherweise kommt ein weißes Fahrzeug als unfallverursachender PKW in Betracht. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 bei der Polizeistation in Heppenheim zu melden.

Diesel abgezapft – Wer kann Hinweise geben?

Grasellenbach (ots) – Nachdem bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Samstagabend (4.9.) und Sonntagmorgen (5.9.) mehrere Liter Diesel aus einem Pferdetransporter abgezapft haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Das Fahrzeug des Herstellers “MAN” war in der Siegfriedstraße abgestellt. Unter Einwirkung von Gewalt gelang es den Kriminellen um die 90 Liter abzuzapfen. Im Anschluss suchten sie das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Wald-Michelbach ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu erreichen.

Odenwaldkreis

Zigaretten aus Automat entwendet

Breuberg-Sandbach (ots) Die Automaten eines Lokals in der Lilienstraße rückten am vergangenen Wochenende (4.9.-5.9.) in das Visier Krimineller. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten die ungebetenen Gäste ins Innere des Lokals und machten sich an den dortigen Automaten zu schaffen. Neben mehreren Zigaretten-Packungen, erbeuteten sie Bargeld.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06163/941-0 erbeten.

