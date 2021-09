Brandstiftung an 4 Fichtenholzstapeln

Spangenberg/Vockerode-Dinkelberg (ots) – 05.09.2021, 17:26 Uhr – Vier Stapel mit gelagerten Fichtenstämmen wurden von unbekannten Tätern am Sonntagnachmittag in Brand gesetzt. Die brennenden Stämme wurden von einem Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren gelöscht. Von einem Zeugen wurden 2 brennende Stapel mit Fichtenhölzern gemeldet, wobei die beiden Brandstellen ein Stück auseinander lagen.

Auf der Anfahrt zu den gemeldeten Brandstellen stellten die alarmierten Polizisten zwei weitere Brände an Fichtenholzstapeln auf dem gleichen Weg fest. Die vier Brände lagen alle an dem “Ars-Natura” zwischen den Ortschaften Vockerode-Dinkelberg und dem Gut Halbersdorf. Die Fichtenhölzer waren direkt neben dem Weg gestapelt.

Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Versuchter Wohnhauseinbruch

Homberg (ots) – 04.09.2021, 00:15 Uhr – In ein Wohnhaus in der Hans-Staden-Allee versuchten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag einzubrechen. Die Täter wurden durch die aufmerksame Hausbewohnerin gestört. Die Täter brachen mehrere Türen des Wohnhauses auf und versuchten in den Wohnbereich des Hauses zu gelangen.

Durch den Lärm den die Täter beim Aufbrechen der Türen verursachten wurde die Hausbewohnerin auf den Einbruchsversuch aufmerksam und schaltete Licht im Haus ein. Hierdurch störte sie Täter und diese flüchteten ohne Beute aus dem Wohnhaus.

Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbrecher stehlen Arbeitsmaschinen aus Bauhof

Edermünde-Grifte (ots) – 02.09.2021, 17:00 Uhr bis 03.09.2021, 07:30 Uhr – In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in den Bauhof der Gemeinde Edermünde im Heidholzweg ein. Sie stahlen mehrere hochwertige Maschinen. Die Täter brachen die Eingangstür zu dem Bauhofgebäude auf und gelangten hierdurch in das Gebäude.

Hier brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten verschiedene Schränke. Sie stahlen mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen der Marke “Stihl”. Der angerichtete Sachschaden beträgt 5.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen