Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Hochsitz und Holzstapel in Wäldern angezündet – Hinweise erbeten

Wolfhagen und Naumburg (ots) – Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag 03.09.2021 in verschiedenen Waldstücken bei Wolfhagen und Naumburg offenbar 2 Holzstapel und einen Hochsitz angezündet. Aufgrund der Mitteilung der Feuerwehr hat die Kasseler Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

In allen 3 Fällen gehen die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo davon aus, dass sie vorsätzlich gelegt worden waren. Zudem dürften die Taten auf das Konto ein und desselben Täters gehen. Konkrete Hinweise darauf, dass auch ein Zusammenhang zu Bränden von Holzstapeln bei Spangenberg im Schwalm-Eder-Kreis besteht, liegen momentan jedoch nicht vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Feuer im Landkreis Kassel ab etwa 16:30 Uhr im Laufe des Freitagnachmittags gelegt worden. Zunächst war der Hochsitz am Spole-Bach bei Naumburg angesteckt worden. Ein Zeuge hatte das Feuer an der Leiter des Holzhochstandes entdeckt und dies rechtzeitig löschen können. Der Schaden fällt mit etwa 100 Euro daher recht gering aus.

Zudem brannten kurze Zeit später die zwei Holzstapel, einer im Bereich des Isthabergs und einer im Wald zwischen Naumburg und Wolfhagen-Ippinghausen. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Feuer jeweils löschen. Mehrere Baumstämme in dem Stapel waren jedoch beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 500 Euro.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Unbekannte beschädigen 4 Verkehrsschilder

Fuldabrück-Bergshausen (ots) – Unbekannte haben im Laufe des vergangenen Wochenendes in der Kasseler Straße in Bergshausen 4 Verkehrsschilder beschädigt. Der Tatort befindet sich in dem Bereich, in dem der Radweg 1 von der Fuldaaue auf die Kasseler Straße trifft. Wie die am Montagmorgen 06.09.2021 zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, waren 2 der Verkehrszeichen von den Tätern in Bodenhöhe abgeknickt und die 2 anderen mitsamt Betonfundament aus dem Boden gerissen worden.

Einen oder mehrere Verkehrsunfälle schließen die Beamten als Ursache aufgrund der Spurenlage aus. Sie gehen von Vandalismus aus und leiteten daher ein Verfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter der Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Jugendliche steigen in Grundschule ein

Kaufungen (ots) – Am Sonntagabend 05.09.2021 sind 4 Jugendliche über Fenster in das Gebäude der Ernst-Abbe-Schule in Kaufungen eingestiegen. Dies hatten Zeugen beobachtet und gegen 19:50 Uhr die Polizei alarmiert. Mehrere Streifen verschiedener Kasseler Polizeireviere eilten daraufhin zu der Grundschule in der Schulstraße im Ortsteil Oberkaufungen.

Während einige der Jugendlichen die Flucht ergriffen, gelang Beamten des Reviers Ost die Festnahme eines 16-Jährigen aus Lohfelden noch auf dem Schulgelände. Ein weiterer Verdächtiger, ein 15-Jähriger aus Kassel, wurde zudem im Rahmen der Fahndung festgenommen. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme am Tatort herausstellte, waren insgesamt vier Fenster am Schulgebäude aufgedrückt oder aufgetreten worden. Eine erste Überprüfung des verständigten Hausmeisters ergab, dass in der Schule anscheinend nichts beschädigt und auch nichts entwendet worden war.

Einer der Jugendlichen war jedoch bei seiner Flucht über ein Schleppdach offensichtlich durch das Eternitdach gebrochen. Ob der unbekannte Junge sich dabei verletzte, ist nicht bekannt. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Die beiden festgenommenen Jugendlichen brachten die Streifen anschließend auf die Dienststelle, wo sie von ihren Eltern abgeholt und an diese übergeben wurden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls dauern an und werden beim Haus des Jugendrechts (K 36) der Kasseler Kripo geführt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen