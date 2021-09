Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Mehrfamilienhaus

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine Verpuffung in einer Küche war am

Montagvormittag der Auslöser eines Großeinsatzes von Polizei und Feuerwehr in

der Ringstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Untergeschoss eines

Mehrfamilienhauses gegen 10.30 Uhr zum Brandgeschehen, wobei das Feuer auf

weitere Teile des Hauses übergriff. Vier Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des

Geschehens im Haus aufhielten wurden von den alarmierten Rettungskräften

evakuiert und blieben unverletzt. Durch das Feuer wurde die Gaszufuhr des Hauses

beschädigt, was zur Folge hatte, dass das ganze Haus von den knapp 40

Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Wiesloch gelüftet werden musste um

eine Explosion des Gas-Luftgemischs zu vermeiden. Aufgrund der beschädigten

Leitung sind weiterhin Baggerarbeiten zur Freilegung der Zugangsleitung nötig,

die voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Ständige Messungen der

Feuerwehr ergaben keine Gefahr für Anwohner. Die Brandermittler des

Polizeireviers Wiesloch haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der

entstandene Sachschaden in dem mittlerweile nicht mehr bewohnbaren Haus ist

bislang nicht abzuschätzen. Für die Bewohner wurden Notunterkünfte seitens der

Stadt Wiesloch bereitgestellt.

Während der Einsatzmaßnahmen war ein Teil der Ringstraße gesperrt.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag wurde gegen 18:20 Uhr in der

Königsberger Straße ein Auto beschädigt, wobei der Verursacher anschließend das

Weite suchte. Der Fahrer eines Opel-Kleinbusses streifte einen auf Höhe der

Hausnummer 9 abgestellten Suzuki und beschädigte diesen an der kompletten

Fahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der

Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen roten Opel Movano

mit „ME“ (Mettmann) Kennzeichen.

Der Sachschaden beträgt rund 4.000 EUR. Gegen den Opel-Fahrer wird nun wegen

Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die weitere Hinweise auf den Unfall geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: betrunkener 52-Jähriger verursacht Unfall und fährt erneut alkoholisiert; Polizei ermittelt

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag gegen 14:15 Uhr befuhr ein

52-Jähriger mit seinem Roller die Speyerer Straße in Richtung Rohrhofer Straße,

als er auf Höhe der Heidelberger Straße nach links in diese einbiegen wollte.

Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn.

Der 52-Jährige verletzte sich dabei glücklicherweise nicht. Der Roller rutschte

in der Folge jedoch weiter, über die Straße und in einen angrenzenden Zaun. Die

40-jährige Hausbewohnerin sowie der 52-Jährige tauschten daraufhin ihre

Personalien aus. Im Anschluss verständigte die 40-Jährige die Polizei, während

der 52-Jährige nach Hause lief, um noch die fehlenden Versicherungsdaten zu

holen. Als dieser dann mit seinem Fahrrad erneut zur Unfallstelle zurückkam,

waren die Polizeibeamten ebenfalls vor Ort eingetroffen. Diese erkannten sofort,

dass der 52-Jährige deutliche Schlangenlinien fuhr und führten bei dem Mann

einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Der Verdacht der Polizisten bestätigte

sich. Dieser ergab rund 2 Promille. Daraufhin wurde der Unfallverursacher mit

auf das Polizeirevier genommen, wo ihm eine doppelte Blutprobe genommen wurde.

Der Fahrzeugschlüssel des Rollers wurde sichergestellt, der Führerschein des

Mannes einbehalten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch

nicht bekannt.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter

Alkoholeinfluss sowie wegen des Verdachts der erneuten Trunkenheit im Verkehr

ermittelt.

Leimen/St.Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Autos aufgebrochen und besprüht – Zeugen gesucht!

Leimen/St.Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Täter

besprühte am Samstag zwischen 03:00 Uhr und 14:30 Uhr zwei Autos, welche in

einer frei zugänglichen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der

Franz-Schubert-Straße geparkt waren.

Ebenso wurde eines der Autos aufgebrochen und komplett durchwühlt. Entwendet

wurde jedoch nichts.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar und ebenso wie die Höhe des

entstandenen Sachschadens noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf den bzw. die Täter geben können, sowie Fahrzeughalter

deren Autos ebenfalls besprüht wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.