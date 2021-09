In Leitplanke gekracht und geflüchtet; Zeugen gesucht!

Gemarkung Bärweiler

Am späten Samstagabend des 04.09.2021 ereignete sich gegen 22:40 Uhr auf der Landstraße L376 kurz vor der Ortsgemeinde Bärweiler eine Verkehrsunfallflucht. Ein aufmerksamer Autofahrer verständigte die Polizei in Kirn, nachdem er auf der Strecke zwischen Meddersheim und Lauschied Beschädigungen ein einer Leitplanke entdeckte. An der Unfallstelle fanden die Polizisten in einer Linkskurve etwa 30 Meter Leitplanke vor, an der die Reflektoren allesamt abgerissen waren. Anhand der Spuren und des Schadensbildes kam der unbekannte Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und streifte entlang der Leitplanke. Die Polizei geht davon aus, dass am PKW des Flüchtigen über die gesamte Beifahrerseite ein Unfallschaden ersichtlich sein müsste. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei Kirn erbittet zur Aufklärung dieser Tat Hinweise aus der Bevölkerung.

Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter in der Burgenlandstraße in Bad Kreuznach – Verdacht des Drogenkonsums

Am 04.09.2021 gegen 18:45 Uhr kam es in der Burgenlandstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem PKW. Eine 31 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin aus Bad Kreuznach fuhr von einem Privatweg auf die Burgenlandstraße auf, ohne auf die dort fahrende 41 Jahre alte PKW-Fahrerin aus der Stadt Bad Kreuznach zu achten. Diese konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem E-Scooter. Dessen Fahrerin prallte unter anderem mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde dadurch leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall leicht beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum bei der E-Scooter-Fahrerin, so dass ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Unfall mit verletztem Kind

Simmertal

Am 04.09.2021 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger PKW Fahrer die Straße „Banzel“ in Richtung Seesbach. Auf Höhe der Hausnummer 35 wollte ein 8-jähriger Junge die Fahrbahn überqueren, befand sich jedoch, verdeckt für dem PKW Fahrer, hinter einem am Fahrbahnrand parkenden Transporter. Das Kind lief auf die Fahrbahn und streifte entlang der Fahrerseite des PKW, wobei es sich am Bein verletzte und vom eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Unfallflucht schnell geklärt

Kirn, Niederberg

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte eine PKW-Fahrerin in Kirn beim Vorbeifahren den Seitenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKWs nahezu vollständig und entfernte sich daraufhin verbotenerweise mit ihrem PKW von der Örtlichkeit. Auf Grundlage von hilfreichen Zeugenhinweisen konnte die eingesetzte Streifenbesatzung die 27-jährige Unfallverursacherin kurz darauf ermitteln. An ihrem PKW konnte ein passender Unfallschaden festgestellt werden. Sie selbst gab an, von dem Zusammenstoß nichts mitbekommen zu haben. Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Diebstahl von Fahrrad

Bad Sobernheim

Am Fr., 03.09.2021 zwischen 14:30-14:50 Uhr kam es vor dem Rewe-Markt in Bad Sobernheim zu einem Fahrraddiebstahl.

Hierbei wurde ein nicht abgeschlossenes schwarzes Herrenfahrrad durch unbekannten Täter entwendet.

Wenig später wurde durch einen Zeugen auf dem Parkplatz der alten Grundschule in der Steinhardter Straße 5 ein Jugendlicher beobachtet, welcher an einem Fahrrad eine Fahrradtasche abmontierte und die Tasche letztlich samt Inhalt wegwarf.

Der Zeuge konnte den Jugendlichen wie folgt beschreiben: männlich, ca. 13-15 Jahre und komplett schwarz bekleidet mit Kapuzenpullover.

Durch die hinzugezogene Streife konnten in der Tasche Hinweise auf den Eigentümer gefunden und der Eigentümer somit ermittelt werden. Dieser gab hieraufhin den Diebstahl des Fahrrads zu Protokoll.

Das Fahrrad wurde wenige Stunden nach der Tat in der Großstraße durch den Geschädigten wieder aufgefunden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn unter 06752-1560.