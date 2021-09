Falsche Polizeibeamte!

Bingen (ots)

Bingen, 05.09., Stromberger Straße, 20:00 – 20:05 Uhr. Bei der Dienststelle meldeten mehrere Anwohner Anrufe von sogenannten Polizeibeamten der Polizei in Wiesbaden. Diese teilten ihnen mit, dass in der Nähe eingebrochen worden sei und man die Fenster überprüfen wolle. Die meisten Angerufenen reagierten sofort richtig und beendeten das Telefonat umgehend.

Bitte bleiben Sie wachsam, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und informieren Sie sich auf Ihrer Polizeidienststelle!

Mainz, Mehrere Einbrüche in Mainz – Zeugen gesucht!

Mainz (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 03.09.21 bis Sonntag, 05.09.21, ist es im

Mainzer Stadtgebiet und den angrenzenden Stadteilen zu mehren Einbrüchen in

Gewerbeobjekte gekommen.

Freitag, 03.09.21, 21:00 Uhr bis Samstag, 04.09.21, 07:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelt ein unbekannter Täter die

Eingangstür eines Eiscafés in der Annemarie-Renger-Straße in Mainz-Weisenau auf

und entwenden Wechselgeld aus dem Innenraum. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Bereits vor drei Wochen ist es hier zu einem Einbruch gekommen.

Samstag, 04.09.21, 10:00 Uhr – 18:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebeln ein frei zugängliches Fenster einer Bücherei des

Gemeindehauses in Mainz-Ebersheim mit einem bis dato nicht bekannten Werkzeug

auf. Im Anschluss werden zwei verschlossene Türen im Inneren des Objekts

aufgebrochen und diverse Schränke einer angrenzenden Büroräumlichkeit

durchsucht. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Samstag, 04.09.21, 13:00 Uhr bis Sonntag, 05.09.21, 05:30 Uhr

Als eine Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Richard-Wagner-Straße, Mainzer

Neustadt, am Sonntagmorgen den Innenraum betritt, stellt sie fest, dass in die

Filiale eingebrochen wurde. Durch Hochdrücken des Rollladens und gewaltsamen

Aufdrückens des gekippten Seitenfensters konnten die bislang unbekannten Täter

in das Hinterzimmer gelangen und dieses und den Verkaufsraum nach möglichem

Diebesgut durchsuchen. Es wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts entwendet.

Täterhinweise liegen nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann, wird gebeten

sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Budenheim, Versuchter Raub mit Schusswaffe auf Imbiss

Budenheim (ots) – Am Sonntagabend, gegen 21:20 Uhr werden die 50 – und

58-jährigen Inhaber eines Imbisses in Budenheim Opfer eines versuchten Raubes.

Während der Öffnungszeiten betritt der bislang unbekannte Täter den Imbiss. Er

trägt eine schwarze Sturmhaube und hält eine schwarze Schusswaffe in Richtung

der 50-jährigen Inhaberin, die gerade am Tresen steht. Sie ruft unter Schock

ihren 58-jährigen Ehemann dazu, welcher sich in der Küche aufhält. Der Täter

spricht nichts, sucht selbstständig in den Schubladen des Tresens nach

Wertgegenständen und verlässt den Imbiss im Anschluss ohne Beute fluchtartig mit

einem schwarzen Mountainbike. Sofort umfangreich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen

führen bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,80m groß, junges Erscheinungsbild, schlanke Statur, schmales Gesicht,

schwarze Sturmhaube mit zwei Sehschlitzen, dunkle bis schwarze Hose, dunkle bis

schwarze Oberbekleidung und dunkle bis schwarze Handschuhe. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall in Baustelle

Albig/Alzey (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

kam es am 5.9.2021 gegen 13:55 Uhr auf der A 61 Fahrtrichtung Ludwigshafen in

Höhe Albig.

Dort befuhr ein 38-jährger PKW-Fahrer den rechten Fahrstreifen im

Baustellenbereich der A61 in Richtung Ludwigshafen. Eine 48-jährige Frau fuhr

mit ihrem Pkw unmittelbar vor dem 38-Jährigen.

Die 48-Jährige musste aufgrund verkehrsbedingt stockenden Verkehrs abbremsen.

Dies erkannte der 38-jährige zu spät und fuhr auf den PKW der vorausfahrenden

Fahrerin auf.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf

jeweils 8.000 Euro pro Fahrzeug schätzt. Beim Aufprall blieb der 38-Jährige

unverletzt. Die 48-jährige Frau und ihre Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Sie

wurden vorsorglich zur Untersuchung in das Alzeyer Krankenhaus verbracht.

Der 38-Jährige konnte mit seinem PKW nach der Unfallaufnahme seine Fahrt

fortsetzen. Der PKW der der Frau musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall – trotz hohem Schaden mit glücklichem Ausgang

Am Sonntag, dem 05.09.2021, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich auf der BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz ein Verkehrsunfall, bei dem es glücklicher Weise bei einem, wenn auch erheblichen Sachschaden blieb.

Das allein beteiligte Paar befand sich mit einem Wohnmobil auf Rückreise nach Hessen, als kurz vor der Anschlussstelle Alzey der linke Hinterreifen platzte. Das Wohnmobil geriet ins Schleudern und die 59jährige Fahrerin verlor die Kontrolle. Nach einer Drehung über beide Fahrspuren rutschte das Wohnmobil quer in die Böschung am rechten Fahrbahnrand und kam nach einer Kollision mit einem Baum und einem Verkehrszeichen zum Stehen.

Die Fahrerin und ihr 61jähriger Begleiter kamen mit dem Schrecken davon. Das Wohnmobil dürfte jedoch als wirtschaftlicher Totalschaden einzustufen sein. Weitere Verkehrsteilnehmer waren, trotz des starken Verkehrsaufkommens, nicht betroffen.

Neben der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gundersheim, des Rettungsdienstes sowie der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim im Einsatz.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen für ca. 2 Stunde gesperrt werden.

Versammlung in der Innenstadt

Mainz – Am heutigen Samstag, 04.09.2021, trafen sich gegen 14 Uhr, spontan

bis zu 90 Menschen in der Großen Bleiche in Mainz. Sie demonstrierten gegen die

derzeit geltenden Coronaregelungen und gegen eine vermeintliche Impfpflicht. Die

Zusammenkunft ergab sich offensichtlich aus einem Aufruf aus Messengergruppen.

Die nicht angemeldete Versammlung führte einen Aufzug durch die Mainzer

Innenstadt durch, erzeugte dabei jedoch nur wenig öffentliches Interesse. Vier

Gegenprotestierende stellten sich den Versammlungsteilnehmern in Diskussionen

entgegen. Ein Versammlungsleiter wurde durch die Polizei benannt und übernahm

diese Rolle. Die vorbereitete Polizei begleitete den Aufzug durch die Innenstadt

und traf Verkehrsmaßnahmen. Die Versammlung endete gegen 16:00 Uhr auf dem

Ernst-Ludwig-Platz

Alleinrennen auf der A63, Richtung Mainz – Gefährdung des Straßenverkehrs

A63, Richtung Mainz, zwischen Freimersheim und Mainz – Am 03.09.2021 um

ca. 19:06 Uhr wurde ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter im Bereich

Freimersheim auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches mit rasanter Geschwindigkeit

auf der A 63, in Richtung Mainz unterwegs war. Bei dem Pkw handelte es sich um

einen schwarzen Golf GTD, neustes Modell, welcher mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit unzählige Fahrzeuge rechts und links überholte. Die gefahrene

Geschwindigkeit betrug trotz Geschwindigkeitsbeschränkungen teilweise deutlich

über 200 km/h. Abstand, Geschwindigkeit und der „Blinker“ wurden durch den

Fahrer komplett ignoriert. Im beobachteten Streckenverlauf von über 60

Kilometern kam es zu einigen gefährlichen Situationen auf der Autobahn. Mehrere

Verkehrsteilnehmer wurden durch sehr dichtes Auffahren genötigt oder im Rahmen

der zahlreichen Spurwechsel geschnitten. Das Fahrzeug konnte unmittelbar vor dem

Mainzer Kreuz gegen 19:18 Uhr durch die Polizei gestoppt werden. Wer sich als

Fahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und

rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen

macht, sich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafbar. Zusätzlich erwartet

den Fahrer eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung. Der

bereits polizeibekannte französische Fahrer musste an Ort und Stelle seinen

Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung zahlen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche durch den schwarzen Golf GTD gefährdet wurden

oder tatrelevante Angaben machen können, sich mit der Autobahnpolizei Heidesheim

in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Nierstein B9

Am Samstag, dem 04.09.2021, gegen 19:10 Uhr kam es auf der B9 von Nierstein in Richtung Mainz in Höhe des Bahnübergangs zu einem Verkehrsunfall. In diesem Bereich sind die Fahrstreifen baulich voneinander getrennt. Ein 51-jähriger Radfahrer aus Selingenstadt wollte mit seinem E-Bike nach links in Richtung Nackenheim abbiegen und zeigte dies per Handzeichen an. Trotz Handzeichen und der verengten Fahrbahn fuhr jedoch ein weißer SUV an dem Radfahrer knapp vorbei, sodass der Radfahrer zu Fall kam. Hierbei zog sich der Radfahrer nach ersten Erkenntnissen möglicherweise eine Fraktur der Schulter zu. Das Rad wurde ebenfalls beschädigt. Der Fahrer des weißen SUV fuhr weiter ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Bei Hinweisen zu dem flüchtigen Fahrzeug wenden Sie sich bitte an die Polizei in Oppenheim.

Missbrauch von Notrufen

Bingen

Ein 53-jähriger Binger Bürger hatte sich ausgesperrt und wollte die Kosten für den Schlüsseldienst sparen. Daher rief er den Notruf an und schilderte, dass aus seiner Wohnung Rauch dringt. Zusätzlich wäre noch eine Person in der Wohnung, die die Tür nicht aufbekäme. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr konnte jedoch keinerlei Rauch festgestellt werden. Der 53-Jährige räumte ein, dass er die Notlage nur Vorgetäuscht habe, um die Tür kostenfrei von der Feuerwehr geöffnet zu bekommen.

Die Tür wurde von der Feuerwehr nicht geöffnet. Der 53-Jährige wurde an einen Schlüsseldienst verwiesen.

Die Kosten des Feuerwehr und Polizeieinsatzes werden dem 53-Jährigen in Rechnung gestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen gegen den 53-Jährigen eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen

Am Freitag, den 03.09.2021 gegen 13.07 Uhr ereignete sich in 55457 Gensingen auf der L242 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Verkehrsunfallverursacher befuhr mit seinem PKW die L242 von Gensingen kommend in Fahrtrichtung Dromersheim. Der geschädigte Unfallbeteiligte befuhr mit seinem PKW ebenfalls die L242 im Gegenverkehr. In Höhe der Einmündung der Alexander-Bretz-Straße möchte der Unfallverursacher in diese nach links einbiegen und übersieht dabei den bevorrechtigten Gegenverkehr. Es kommt zum Unfall. Bei der Kollision werden beide Fahrer der PKW verletzt, ein Mitinsasse des Unfallgeschädigten PKW erleidet einen Schock. Die Fahrer der Fahrzeuge müssen in Krankenhäuser verbracht werden. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kennzeichendiebstahl und Kennzeichenmißbrauch

Bingen

Am Freitag, den 03.09.2021 gegen 09.27 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bingen in 55411 Bingen am Rhein am Dromersheimer Sportplatz fest, dass an einem Motorrad ein amtliches Kennzeichen provisorisch angebracht. Bei näherer Inaugenscheinnahme und Überprüfung des Krades und Kennzeichen, konnte die Streife schließlich feststellen, dass das Kennzeichen von einem Anhänger gestohlen und an das Motorrad angebracht wurde. Der Täter konnte namentlich ermittelt werden. Er wurde ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.