Unfallflucht auf Landesstraße

Dittelsheim-Heßloch (ots)

Am Sonntag, den 05.09.2021, wurde gegen 14.00 Uhr bekannt, dass es zwischen Gau-Odernheim und Dittelsheim-Heßloch zuvor zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen war. Der Spurenlage zufolge, war ein Kraftfahrzeug aus Richtung Gau-Odernheim kommend die L414 entlanggefahren und kurz vor einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der folgende Weg führte das Fahrzeug gegen mehrere Zaunelemente auf ein Grundstück mit Tannenbäumen. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR. Das Unfallfahrzeug wurde vor der Feststellung des Vorfalles von der Unfallstelle entfernt. Möglicher Weise musste es hierfür von einem anderen Fahrzeug aus dem Feld herausgezogen werden. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zum Verkehrsunfall oder zu seinem Verursacher unter 06731/9110.

Monsheim – Gewahrsam nach Angriff auf Polizeibeamten

Worms (ots) – Gestern Abend ist eine Polizeistreife wegen eines betrunkenen

Randalierers an den Monsheimer Bahnhof gerufen worden, da dieser in aggressiver

Weise Passanten anpöbeln würde. Kurz vor 19:30 Uhr wurde eine augenscheinlich

stark alkoholisierte männliche Person vor dem Bahnhof angetroffen, die die

eingesetzten Polizeibeamten sofort beleidigte. Da sich der Mann nicht ausweisen

konnte, sollte er die Beamten zur Dienststelle begleiten. Hierbei drohte er mit

Schlägen, beleidigte weiter und wehrte sich gegen die Maßnahme. Auch in Worms

angekommen zeigte er sich unkooperativ und aggressiv. Einem Beamten trat er

unvermittelt zwischen die Beine, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die Nacht

verbrachte der 51-Jährige zur Ausnüchterung schließlich im Polizeigewahrsam.

Vandalismus durch Jugendliche in Leiselheim

Worms

Am 05.09.2021 zwischen 03:30 Uhr und 04:30 Uhr kam es im Zentrum von Leiselheim zu mehreren Fällen von Vandalismus durch drei Jugendliche. Die Täter hoben zunächst einen Gullideckel aus der Verankerung und legten diesen dann auf einen Gehweg. Nur durch das schnelle Eingreifen eines Zeugen, der den Gullideckel wieder ordnungsgemäß platzierte, konnte eine Gefahr vermieden werden.

Im Anschluss beschädigten die Jugendlichen zwei Wahlplakate und stießen zwei Warnbarken um. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Sollten sie diesbezüglich sachdienliche Hinweise haben, wenden sie sich bitte an die zuständige Polizeiinspektion.

Durchzechte Nacht endet mit Schlägerei

Alzey

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr eine Schlägerei in bzw. vor einem Wohnanwesen in einem Stadtteil von Alzey. Nach ersten Ermittlungen hatten dort mehrere Personen die ganze Nacht lang zusammen reichlich Alkohol konsumiert, bevor zwei Männer im Alter von 33 und 18 Jahren in Streit gerieten und aufeinander los gingen. In die Auseinandersetzung mischten sich dann weitere Personen ein. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt, wobei eine 44 Jahre alte Frau durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden musste, da sie kurzzeitig ohnmächtig war. Die Polizeibeamten aus Alzey, welche durch Kollegen der Autobahnpolizeistation Gau-Bickelheim vor Ort unterstützt wurden, mussten außerdem eine Person in Gewahrsam nehmen, sowie einer weiteren Person einen Platzverweis erteilten. Es wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Unschönes Ende einer Taxifahrt

Gau-Bickelheim

Ein Taxifahrer rief am frühen Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr die Polizei zur Hilfe. Dieser hatte drei stark alkoholisierte Fahrgäste in seinem Fahrzeug. Eine der Personen musste sich während der Fahrt im Fahrzeug übergeben, wodurch der Innenraum entsprechend verunreinigt wurde. Anschließend gerieten die Fahrgäste mit dem Taxifahrer in Streit über die Höhe des für die fällig Reinigung zu entrichtenden Betrages. Dieser gipfelte schließlich darin, dass zwei der Fahrgäste den Taxifahrer schlugen. Gegen diese wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der fällige Betrag für die Reinigung des Taxis wurde letztlich doch noch bezahlt.

Mit reichlich PS, aber ohne Führerschein.

Alzey

Anwohner beschwerten sich am Freitagabend über einen roten Sportwagen mit Frankfurter-Kennzeichen. Der Fahrer lasse immer wieder den Motor aufheulen oder beschleunige das Fahrzeug stark. Eine Streife der Polizeiinspektion Alzey konnte das Fahrzeug, einen Ferrari Spider, schließlich gegen 18:00 Uhr in der Hospitalstraße einer Kontrolle unterziehen. Der 25-jährige Fahrer aus dem Raum Kirchheimbolanden konnte dabei keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab schließlich, dass ihm die Fahrerlaubnis schon vor längerer Zeit entzogen wurde. Gegen den Fahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Da auch der Beifahrer nicht im Besitz einer solchen war wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Mehrere Auseinandersetzungen nach Backfischfest

Worms, Festplatz – Im Rahmen der Schließung des Festgeländes kommt es in

der Nacht von Freitag, dem 03.09.2021, auf Samstag, dem 04.09.2021, zu mehreren

Auseinandersetzungen zwischen alkoholisierten Besuchern des Backfischfestes.

Nachdem das zuvor friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufende Fest in der Nacht

auf Samstag beendet und der Festplatz im Zuge dessen geräumt wurde, kommt es im

Anschluss rund um das Festgelände zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen

alkoholisierten Feiernden. Um diese zu unterbinden muss die Polizei mit starken

Kräften anrücken.

Hieraus resultieren insgesamt vier Strafanzeigen, davon drei wegen

Körperverletzung und eine wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zwei Störer missachten mehrfach erteilte Platzverweise und müssen die restliche

Nacht auf der Polizeidienststelle verbringen.