Rauchmelder schlägt Alarm

Kaiserslautern (ots) – Im Kinderschlafzimmer eines Mehrfamilienhauses in der

Marienburger Straße hat am Sonntag ein Rauchmelder Alarm geschlagen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am späten

Nachmittag zu der Adresse aus. Weil niemand die Wohnungstür öffnete, kletterten

die Helfer mit einer Leiter über die geöffnete Balkontür ins Haus. In der

Wohnung trafen sie niemand an. Zum Glück war auch kein Feuer feststellbar. Es

handelte sich um einen Fehlalarm. Warum der Rauchmelder auslöste ist unklar. Die

Mieterin der Wohnung konnte telefonisch erreicht werden. Sie kam umgehend nach

Hause. |erf

Mutmaßlichen Dieb verjagt

Kaiserslautern (ots) – Ein 43-Jähriger hat am späten Sonntagabend in der

Moltkestraße einen mutmaßlichen Dieb in die Flucht geschlagen. Ihm fiel der Mann

auf, als er sich am Schuppen seines Nachbarn und dann im Garten des 43-Jährigen

zu schaffen machte. Den Verdächtigen vertrieb der Anwohner aus seinem Garten,

dann informierte er die Polizei. In der Nähe des Stadtparks traf eine

Polizeistreife den Beschriebenen an. Aus dem Schuppen hatte der 23-Jährige eine

Packung Grillanzünder mitgenommen. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts

des Diebstahls verantworten. |erf

Unfall: Radfahrer die Vorfahrt genommen

Kaiserslautern (ots) – In der Berliner Straße ist es in der Nacht zum Montag zu

einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Radfahrer

wurde leicht verletzt. Er fuhr auf dem Radweg. An der Einmündung zum

Blechhammerweg achtete eine 20-jährige Autofahrerin nicht auf den

bevorrechtigten Fahrradfahrer. Sie bog ab und erfasste den Mann mit ihrem Wagen.

Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sanitäter versorgten ihn

und brachten den Mann ins Krankenhaus. Sein Fahrrad und das Auto wurden durch

den Unfall beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei im Stadtgebiet

mehrere sogenannte Trunkenheitsfahrten verhindert. In einem Fall spielte

Cannabis eine Rolle.

Eine Polizeistreife hielt in der Rudolf-Breitscheid-Straße eine 32-jährige

Autofahrerin davon ab, sich alkoholisiert hinters Steuer ihres Wagens zu setzen.

Vorsorglich stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher. Auch einem

Fahrradfahrer untersagten die Beamten die Fahrt, noch bevor sich der 28-Jährige

auf seinen Drahtesel setzen konnte. Den Heimweg musste der Mann zu Fuß antreten.

Seine Begleiterin führte ihn sicher nach Hause.

Betäubungsmittel waren bei einem 37-Jährigen im Spiel. Der Autofahrer fiel den

Beamten in der Merkurstraße auf. Dort parkte sein Wagen auf einem Parkplatz. Im

Auto saßen der 37-Jährige und ein weiterer Mann. Während der Kontrolle stellten

die Beamten Cannabisgeruch und drogentypische Anzeichen bei dem 37-Jährigen

fest. Gegenüber den Beamten räumte er den Konsum von Cannabis ein. Um zu

verhindern, dass er im berauschten Zustand fährt, stellten die Einsatzkräfte

vorsorglich den Fahrzeugschlüssel und Führerschein des 37-Jährigen sicher. Für

den Cannabis legte sein Begleiter eine ärztliche Verordnung vor. |erf

Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben sich am Wochenende Zugang zu einem

Mehrparteienhaus in der Wilhelm-Raabe-Straße verschafft. Bewohner einer

Wohneinheit im zweiten Obergeschoss meldeten der Polizei am Sonntagabend, dass

offenbar jemand im Laufe des Nachmittags versucht hat, in die Räume

einzudringen. Als sie am Abend nach Hause kamen, funktionierte das Türschloss

nicht wie gewohnt und an der Tür waren Absplitterungen zu erkennen.

Erst mit Hilfe eines Schlüsseldienstes könnte die Tür geöffnet werden. Ersten

Überprüfungen zufolge, waren die Täter nicht in die Wohnung eingedrungen.

Gestohlen wurde nichts. Der entstandene Sachschaden liegt dennoch bei mehreren

hundert Euro.

Zeugen, denen insbesondere in der Zeit zwischen 12 und 19.20 Uhr etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri