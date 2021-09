Einbruch

Bebra – Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (03.09.) in einen neben einer Jugendeinrichtung in der Weserstraße abgestellten Bauanhänger ein. Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten die Einbrecher in das Innere des Anhängers und entwendeten daraus diverse Getränke, Raucherutensilien und Lautsprecher im Gesamtwert von rund 700 Euro. Darüber hinaus hebelten die unbekannten Täter an mehreren Türen der daneben befindlichen Jugendeinrichtung. Die Türen hielten den Hebelversuchen jedoch stand, sodass es hier beim Einbruchsversuch blieb. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Rotenburg an der Fulda – Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brotgasse wurde am Samstag (04.09.), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 22:30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln der Wohnungstür gelangten die Langfinger in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Die Einbrecher entwendeten Münzgeld in Höhe von mehreren hundert Euro und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt,

öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem

Anrufbeantworter)

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Das Polizeipräsidium Osthessen setzt im Rahmen der Sommerkampagne 2021 zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls auf intensive Präventionsarbeit. Neben verstärkten Kontrollen können sich Bürgerinnen und Bürgern durch Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung kostenlos beraten lassen. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und dadurch von der weiteren Tatausführung abgelassen wird.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Fahrrad entwendet

Fulda – Unbekannte Langfinger entwendeten in der Zeit vom 25. August bis Donnerstagnachmittag (02.09.) ein Fahrrad aus einem umzäunten Garten in der Elisabethenstraße. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein schwarzes Damenrad der Marke „Kettler“, Modell „Layana“ im Wert von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Fulda – Unbekannte entwendeten am Donnerstag (02.09.) das vordere amtliche Kennzeichen MKK-PS 667 eines grauen BMW. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Firmenparkplatz in der Habelbergstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Briefkasten aufgehebelt

Künzell – Unbekannte hebelten in der Nacht zu Samstag (04.09.) den Briefkasten des Rathauses der Gemeinde Künzell auf. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Gersfeld – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag (04.09.) das hintere amtliche Kennzeichen D-NP 9894 eines grünen Ford Galaxy. Das Auto stand zur Tatzeit in der Straße „Sparbrod“ im Ortsteil Rodenbach. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Lauterbach – Unbekannte brachen am Samstag (04.09.), in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 14 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Marktplatz“ ein. Durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür gelangten die Langfinger in die Räumlichkeiten, aus denen sie diverse Schmuckstücke entwendeten. Der genaue Wert des Diebesguts ist bis dato noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Raser und Poser in der Innenstadt: Über 80 Fahrzeuge kontrolliert

POL-OH: Raser und Poser in der Innenstadt: Über 80 Fahrzeuge kontrolliert

Bild-Infos Download 5 weitere Medieninhalte

Fulda (ots)

Röhrende Motoren und riskante Fahrmanöver: Immer wieder kommt es zu Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Fulda. In der Nacht von Freitag (03.09.) zu Samstag (04.09.) wurden durch mehrere Zivilstreifen des Polizeipräsidiums Osthessen Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „Autoposer – Raser – Tuner“ durchgeführt. Unterstützt wurden die osthessischen Beamtinnen und Beamten durch die Spezialeinheit „KART“ des Polizeipräsidiums Frankfurt. Insgesamt wurden über 80 Fahrzeuge kontrolliert.

Die mobilen Kontrollmaßnahmen fanden in Fuldas Innenstadt und Umgebung statt. Die Beamtinnen und Beamten legten ihr Augenmerk dabei vor allem auf technische Veränderungen an den Fahrzeugen. Gemeinsam mit den Spezialisten der „KART“ stellten sie zahlreiche unzulässige Manipulationen fest, die bei insgesamt 25 Fahrzeugen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Fachkundig nahmen die Experten die Autos in Augenschein: Mit ihren Taschenlampen schauten sie ganz genau hin – kontrollierten unter anderem Beleuchtung, Fahrwerk und Bereifung auf Vorschriftsmäßigkeit. Erhöhte Messwerte wurden durch Gutachter überprüft und bestätigten alle Verdachtsfälle der Polizei: Insbesondere wies ein Großteil der Fahrzeuge unzulässige Veränderungen der Auspuffanlage auf – sie waren schlichtweg zu laut.

Quietschende Reifen und unnötiges Umherfahren

Fehlverhalten einiger Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern – durch Driftversuche, starkes Beschleunigen und Lärmbelästigung in der Innenstadt – wurde geahndet. Zudem mussten sieben Platzverweise unter anderem durch unnötiges Posen erteilt werden. Jedoch nutzten die Einsatzkräfte die Kontrollmaßnahmen auch, um mit den Autoliebhabern ins Gespräch zu kommen und diese zu sensibilisieren.

Leider fielen während der Kontrollen immer mal wieder Raser ins Visier: Ein Fahrzeugführer versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Er ignorierte die Haltesignale und lieferte sich mit der Zivilstreife eine Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet. Die Beamten konnten den Mann stellen. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der BMW sichergestellt. Insgesamt gab es vier Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Das Polizeipräsidium Osthessen wird die Kontrollen mit Schwerpunkt „Autoposer – Raser – Tuner“ auch weiterhin fortsetzen. Damit gehen die Beamtinnen und Beamten konsequent gegen Raser und Poser vor, die andere durch ihr Fahrverhalten gefährden und durch Veränderungen an ihren Fahrzeuge belästigen.

Interessante Einblicke in die Kontrollmaßnahmen der Nacht sind auch auf dem Instagram-Account der Behörde (@polizei_oh) in den Story-Highlights zu finden.

Hinweis an die Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Bei der vorherigen Meldung hat sich bei den Fotos ein Fehler eingeschlichen. Wir bitten um Beachtung und Korrektur.

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall am Stauende

Bad Hersfeld – Am Freitagnachmittag (03.09.), gegen 14:30 Uhr, kam es auf der A4 zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim zu einem Verkehrsunfall mit Leicht- und Schwerverletzten. Aus bislang ungeklärter Ursache, fuhr ein 62-jähriger Mann aus Walldorf mit seinem BMW auf den auf dem linken Fahrstreifen befindlichen BMW Xdrive eines 68-jährigen Mannes aus dem Landkreis Bautzen auf. Das Fahrzeug des 68-Jährigen wurde dabei auf den Renault Megane eines 65-Jährigen aus Bad Tennstedt aufgeschoben. Anschließend kollidierte der Walldorfer noch seitlich mit dem auf der mittleren Fahrspur befindlichen Wohnmobil eines 61-Jährigen aus Korbach. Der Walldorfer wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Seine 49-jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt. Auch die 63-jährige Mitfahrerin des zweiten BMW wurde leichtverletzt. Alle drei Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 21.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Sonntagvormittag (05.09.), in der Zeit zwischen 9.30 Uhr bis 12 Uhr, in der Straße „Obertor“ beim Ein-/Ausparken mit einem dort geparkten schwarzen Audi. Der Audi wurde dadurch im Bereich der Stoßstange, des Radlaufs und des Kotflügels beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Alleinunfall auf dem Vulkanradweg

Lauterbach-Frischborn – Am Samstag (04.09.) befuhr ein Mountainbiker, gegen 16:00 Uhr, den Vulkanradweg in Richtung Frischborn. Kurz vor dem Waldschlösschen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Unfall

Schotten – Am Samstag (04.09.) befuhr ein Ford-Focus-Fahrer gegen 2 Uhr die Vogelsbergstraße in südliche Richtung und wollte bei der abknickenden Vorfahrtsstraße „Am Bockzahl“ geradeaus weiterfahren. Dabei überfuhr er eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Straßeninsel und beschädigte hierdurch mehrere Verkehrsschilder und Pfosten. Zudem überfuhr er zwei größere Steine, wodurch der Unterboden des Wagens so stark beschädigt wurde, dass Betriebsstoffe ausliefen, die durch die Feuerwehr Schotten gebunden werden mussten. Der glücklicherweise unverletzte Unfallverursacher schob den nicht mehr fahrbereiten Ford anschließend mehrere hundert Meter weiter, wo er durch die Polizei angetroffen wurde. Aufgrund des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Auffahrunfall

Schotten – Am Sonntag (05.09.) befuhr ein Audi-Fahrer, gegen 13:45 Uhr, die Frankfurter Straße aus Rainrod kommend in Richtung Schotten, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein darauffolgender Opel-Zafira-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Polizeistation Lauterbach

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Alsfeld – Am Freitag (03.09.), gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Wiesbaden mit seinem weißen Peugeot die B 62 von der Anschlussstelle Alsfeld Ost kommend in Richtung Alsfeld, um anschließend nach rechts auf die B 254 Richtung Kassel einzubiegen. Zur Gleichen Zeit befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Alsfeld die Straße „Alter Eifaer Weg“ in Richtung B 62, um anschließend nach links in Richtung Eifa abzubiegen. Beim Einbiegen kollidierte der 22-Jährige mit dem Peugeot des vorfahrtsberechtigten Wiesbadeners. Bei dem Unfall wurde eine Beifahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6.500 Euro.

Fahrzeug prallt gegen Gebäude

Alsfeld – Am 8. August befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher die Alicestraße in Richtung Ludwigsplatz und prallte dabei aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein Gebäude in der Marbuger Straße. Anschließend flüchtete der Verursacher dann von der Unfallstelle, ohne sich um den an der Glasscheibe und dem Vordach des Gebäudes entstandenen Sachschaden von circa 2.000 Euro zu kümmern. Nach derzeitigen Ermittlungsstand könnte es sich bei dem Unfallverursacher möglicherweise um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Nächtliche Geschwindigkeitskontrolle auf der B 254

Alsfeld – In der Nacht von Samstag (04.09.) auf Sonntag (05.09.), zwischen 22:30 Uhr und 0:30 Uhr, wurden von Kräften der Polizeistation Alsfeld auf der B 254, zwischen Alsfeld und Eudorf, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Während der gesamten Kontrollzeit wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 37 Fahrzeugen gemessen. Acht Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wurden kontrolliert und vier Fahrerinnen und Fahrer wurden aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen verwarnt. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Höchstgeschwindigkeit von rund 169 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein zweimonatiges Fahrverbot und eine dreistellige Geldbuße.