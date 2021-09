Kaiserslautern – ALLES MUSS RAUS – Deutschlands einzigartiges Straßentheater- und Musikfestival meldet sich zurück.

Überraschend und kurzfristig, ungewohnt im September, erstmals schon am Donnerstag, mit Parkbespielungen abends auf dem Gelände der Gartenschau, mit Theater und Musik tagsüber am Samstag und Sonntag auf ausgewählten Plätzen der Innenstadt, mit einem Covid-19-Hygienekonzept, und auch noch mit einem Online-Reservierungssystem für die kostenlosen (!) Eintrittskarten. Alles neu, alles anders macht die Pandemie. Gleichwohl sind die Veranstalter überglücklich, wieder mit diesem besonderen Festival am Start zu sein, und freuen sich auf tolle Ensembles, auf besondere Künstler*innen mit und ohne Beeinträchtigung – und auf das lange vermisste Publikum! Informationen zum Programm gibt es auf der Festival-Website www.alles-muss-raus-festival.de, dort kann man auch gleich die kostenlosen Tickets für die einzelnen Veranstaltungen über die dort angebotenen Zeitfenster-buttons buchen, oder direkt unter https://ctz.kaiserslautern.de. Höchste Zeit für ein neuerliches inklusives Fest der Begegnung in Kaiserslautern – wenngleich in diesem Jahr mit Abstand.

Veranstaltet von der Lebenshilfe Kunst und Kultur gemeinsam mit der Lebenshilfe Westpfalz, der Stadt Kaiserslautern und dem Kultursommer Rheinland-Pfalz, beginnt das Festival-Programm in diesem Jahr erstmals schon am Donnerstag, und erstmals auf dem Gelände der Gartenschau. Bei „Ovids Traum“ von Theater ANU wird die Gartenschau für drei Abende zu einer magischen Traumwelt mit Lichtinstallationen, Soundcollagen, brennenden Schuhen und tanzenden Schatten, durch die die Besucher/innen in kleinen Gruppen im Viertelstundentakt geführt werden.

Das Programm in der Innenstadt beschränkt sich in diesem Jahr auf ausgewählte Plätze tagsüber am Samstag und Sonntag, das jedoch mit Theater, Tanz und Performance, mit Artistik, Musik und Lesung, mit alten Freunden, guten Bekannten und neuen Gesichtern.

Das Blaumeier-Atelier präsentiert ein „Krimical“ um heiß begehrten Wein aus Bremer Ratskellern, während das Hijinx Theatre mürrische Einhörner aus Cardiff mitbringt, die unsere märchenhaften Vorstellungen ordentlich durcheinander bringen. Bei Theater Thikwa sind gleich vier Duos „face to face“ am Start, die sich lustvoll dem Thema Gegensätze widmen. Danza Mobile und tanzbar_bremen, beides Urgesteine der inklusiven Tanzszene, haben körperbetonte und clowneske Stücke für den Hof der Stiftskirche im Gepäck – ebendort gastiert Circus Katoen mit reichlich Artistik und einem Stück Wiese, das überraschend sein ganz eigenes Leben entwickelt. Spot the Drop – der Große und der Kleine, bewaffnet mit Klappstühlen, Koffern und Bällen, erobern sich jonglierend die Bühne am Stiftplatz und feiern ein Festival subtiler Komik und artistischer Meisterleistungen. Auch Les Grooms, die Publikumslieblinge aus Frankreich sind gottlob zurück bei ALLES MUSS RAUS! Getarnt als normales Brassorchester zeigen sie einmal mehr, wie aus heiterem Himmel eine musikalische Straßenschlacht entstehen kann. Kein Wunder, daß sie sogar irgendwie bei Jutta Reichelts Lesung über das Blaumeier-Atelier ihre Finger mit im Spiel haben. Musik in Matrosenhosen bildet den krönenden Abschluss des Festivals 2021: Albers Ahoi! Diese Band strotzt vor guter Laune und bringt frischen Wind aus dem Hafen Hamburgs. Ob Heidi Kabel oder Namensgeber Hans Albers, mitsingtaugliches Repertoire garniert mit Seemannsgarn sorgt für raffinierte Gute-Laune-Musik. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, auf dem Stiftsplatz abends um halb acht!

Eintritt/Tickets: Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, es muss jedoch für jede Vorstellung ein kostenloses Zeitfensterticket online gebucht werden. Dies ist möglich über die Festival-Website www.alles-muss-raus-festival.de, hier finden Sie zu jedem Programmpunkt einen direkten Link zum Ticketanbieter. Alternativ können Sie Ihre Tickets auch direkt buchen unter https://ctz.kaiserslautern.de.

Covid-19-Hygienekonzept: Es gibt für das diesjährige Festival ALLES MUSS RAUS! ein mit der Stadt Kaiserslautern abgestimmtes Covid-19-Hygienekonzept. An allen Veranstaltungsorten, für die Sie ein kostenloses Ticket gebucht haben, finden Sie Sitzplätze im vorgeschriebenen Abstand vor. Auf dem Weg zu Ihrem Sitzplatz tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz, am Platz gibt es keine Maskenpflicht. Alle Mitarbeiter*innen und die Künstler*innen achten auf die Einhaltung der geltenden Regeln und unser aller Sicherheit. Die 3G-Regel und Kontaktnachverfolgung finden keine Anwendung.

Achtung: Alle Straßentheaterveranstaltungen sind wetterabhängig – je nach Witterung kann es zu zeitlichen oder örtlichen Verschiebungen kommen. Informationen hierzu erhalten Sie an den Veranstaltungstagen für die Aufführungen von Theater ANU auf dem Gelände der Gartenschau abends am 9., 10.+11. September am Haupteingang der Gartenschau, für die Aufführungen in der Innenstadt tagsüber am 11.+12. September am Infopoint (nähe Stiftsplatz).