Schlägerei auf der Straße – 32-Jähriger verletzt

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Am Samstagabend 04.09.2021 kam es in der Taubenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 32-jähriger Mann verletzt wurde. Eine Polizeistreife, die sich gegen 22:25 Uhr in der Hochstraße befand, vernahm lautes Geschrei und folgte diesem zu Fuß bis in die Taubenstraße. Passanten riefen, dass sich mehrere Personen auf der Straße schlagen würden.

Die Beamten trafen kurze Zeit später auf einen im Gesicht verletzten 32-jährigen Mann. Einige Meter weiter standen 5 Männer, die zum Teil längliche Gegenstände in den Händen hielten. Die Beamten begaben sich schließlich zu der Gruppe. Auf Aufforderung ließen die Männer die Gegenstände, eine Metallstange und zwei Äste, zu Boden fallen.

Mit weiterer Unterstützung konnten die fünf 22-36 Jahre alte Männer festgenommen werden, wobei sich einer von ihnen zunächst sperrte, bis ihm Handfesseln angelegt werden konnten. Im Anschluss erfolgte ihre Kontrolle.

Aufgrund der sprachlichen Barriere stellte sich erst später heraus, dass die 5 Männer dem 32-Jährigen offenbar zu Hilfe gekommen waren. Der tatsächliche Angreifer soll demnach in Richtung Börsenstraße entkommen sein. Die Festgenommenen wurden daraufhin wieder entlassen.

Der 32-jährige Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Er soll einen Schlag mit einem Gehstock abbekommen haben.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem unbekannten Täter dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10100 zu melden.

Frau verbrennt ihren Müll auf Feldfläche

Frankfurt-Eckenheim (ots)-(ro) – Am Sonntagabend 05.09.2021 gegen 19:40 Uhr erhielt die Polizei Meldung über ein vermeintliches Lagerfeuer auf einem Feld im rückwärtigen Bereich der Sigmund-Freud-Straße. Vor Ort stellte die eintreffende Polizeistreife eine 43-jährige Frau fest, die auf dem fremden Grundstück einen größeren Haufen aus Unrat, Kleidung und Papier in Brand gesetzt hatte, um diesen zu entsorgen.

Das Feuer konnte durch die Streife vor Ort gelöscht werden. Durch die ebenfalls verständigte Feuerwehr konnte anschließend ausgeschlossen werden, dass von der gelöschten Brandquelle weitere Gefahr ausgeht.

Die 43-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen des Brandkommissariats der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

Mülleimer und 5 Wahlplakate in Brand

Frankfurt (ots)-(em) – In der Nacht von Sonntag 05.09.2021 auf Montag 06.09.2021 standen in Fechenheim ein Mülleimer sowie mehrere Wahlplakate in Brand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Dank aufmerksamer Zeugen, gelang es der Frankfurter Polizei einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Gegen 00.10 Uhr wählten Zeugen den Notruf, da in den Straßen Alt-Fechenheim, Fechenheimer Leinpfad/Lappengasse und Baumertstraße ein Mülleimer sowie Wahlplakate brennen würden. Vor Ort angekommen, löschte die Polizeistreife gemeinsam mit der Feuerwehr die Brände.

Neben dem Mülleimer wurden insgesamt 5 Wahlplakate der Parteien SPD bzw. Bündnis 90/Die Grünen beschädigt. Dank der guten Täterbeschreibung einer Zeugin, konnte die Polizei wenig später einen 45-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, welcher einen brennbaren Reiniger sowie ein Feuerzeug mit sich führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,09 Promille.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Täter wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

29-jährige Frau festgenommen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Am Samstagnachmittag 04. September 2021 kam es am Opernplatz zu einer Festnahme einer 29-jährigen Frau, die zuvor mehrere Beamte beleidigt hatte und diesen ihre Personalien nicht mitteilen wollte. Gegen 14.15 Uhr hielten sich Polizeibeamte der Verkehrsüberwachung aufgrund einer angemeldeten Demonstration auf dem Opernplatz auf.

Eine 29-jährige Frau lief zu diesem Zeitpunkt von der Hochstraße in Richtung eines dortigen U-Bahn-Abganges und erblickte die Beamten. Mehrfach rief sie lautstark “Dreckspolizei” und setzte ihren Weg über den Abgang zur U-Bahn-Haltestelle fort. Dabei streckte sie den Beamten ihren Mittelfinger entgegen und wiederholte den vorherigen Ausruf.

Die Beamten folgten der Frau bis zum Bahnsteig, um sie zu kontrollieren. Sie verweigerte in der Folge die Angabe zu ihren Personalien und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als eine Beamtin sie festhalten wollte, quittierte die 29-Jährige dies prompt mit einem Stoß vor deren Brust.

Die renitente Frau wurde daraufhin zu Boden gebracht und festgenommen. Zur Feststellung ihrer Personalien verbrachten sie Polizeibeamte auf ein Revier. Sie setzte ihre Beleidigungen weiter fort. Sowohl die 29-Jährige als auch die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Polizei findet bei mutmaßlichem Drogendealer größere Mengen Drogen

Frankfurt-Eckenheim (ots)-(em) – Vergangenes Wochenende (04.-05.09.2021) führte die Frankfurter Polizei umfangreiche Maßnahmen durch, welche unter anderem zur Festnahme eines 38-jährigen mutmaßlichen Drogendealers sowie zum Fund von mehr als 400 Gramm Haschisch führten.

Umfangreiche Ermittlungen der Frankfurter Polizei bestätigten am Samstag sowie Sonntag den Verdacht, dass ein 38-jähriger Mann in Eckenheim Drogen verkaufen soll. Zwei Käufer wurden am vergangenen Wochenende von der Polizei kontrolliert: Ein 33-jähriger Frankfurter konnte mit mehr ca. 5,5 Gramm brutto Marihuana angetroffen und festgenommen werden, ein weiterer 29-jähriger Käufer mit mehr als 2 Gramm Marihuana.

Eine am Sonntag durchgeführte Wohnungsdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Dealer brachte schließlich eine weitaus größere Menge Betäubungsmittel zutage: über 405 Gramm (brutto) Haschisch sowie mehr als 0,5 Gramm Kokain. Die Polizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sowohl die mutmaßlichen Drogenkäufer, als auch der polizeibekannte mutmaßliche Drogendealer wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

Schnelle Festnahme nach räuberischem Diebstahl zum Nachteil eines Kindes

Frankfurt-Westend (ots)-(ro) – Am Sonntagmittag 05.09.2021 steckte ein Mann das Handy eines 12-jährigen Jungen ein und schlug dem Kind obendrein noch ins Gesicht. Mithilfe aufmerksamer Zeugen konnte der flüchtige Mann innerhalb kurzer Zeit festgenommen werden. Ein 12-jähriger Junge hielt sich gegen 12:15 Uhr mit zwei etwa gleichaltrigen Freunden im Bereich der Theodor-Heuss-Allee auf. Dort wurden die Kinder durch einen 41-jährigen Mann auf einem Fahrrad angesprochen und nach dem Weg gefragt.

Zur besseren Beschreibung zückte der hilfsbereite 12-Jährige daraufhin sein Handy. Der 41-jährige nahm ihm dieses aus der Hand und steckte das Mobiltelefon, ohne weiteres Interessen an der Wegbeschreibung auf dem Display, umgehend in seine Hosentasche. Der bestohlene Junge schrie lauthals um Hilfe und hielt den Unbekannten fest, woraufhin dieser ihm ins Gesicht schlug.

Aufgrund der Hilferufe wurden auch Passanten auf die Situation aufmerksam. Während es dem Jungen im Gerangel gelang, sein Handy wieder an sich zu nehmen, flüchtete der 41-Jährige auf seinem Fahrrad. Zuvor war es den Passanten allerdings gelungen, ein Foto des Mannes zu fertigen.

Die Polizeistreifen konnten daher gezielt nach dem Flüchtigen suchen und diesen innerhalb kurzer Zeit festnehmen. Der wohnsitzlose und polizeibekannte 41-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht, um ihn dem Haftrichter vorzuführen.

Frankfurt-Eckenheim/Ginnheim/Preungesheim: Schutzmann vor Ort des 12. Reviers bietet wieder Sprechstunden an

(ots)-(dr) – Der Schutzmann vor Ort des 12. Polizeireviers bietet ab sofort wieder Bürgersprechstunden an allen bekannten Örtlichkeiten an. Haben Sie Bedenken um Ihre Sicherheit? Wurden Sie vielleicht Opfer einer Straftat? Polizeihauptkommissar Mirko Krag lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, ihn bei Kriminalitäts- und Präventionsfragen aufzusuchen und sich von ihm beraten zu lassen.

Erstmals kann Herr Krag an seiner neuen Örtlichkeit im Stadtraum Preungesheim angetroffen werden. Die erste Sprechstunde findet hier bereits am kommenden Mittwoch, den 08. September 2021, statt. Herr Krag freut sich auf Ihr Kommen.

Übersicht der Bürgersprechstunden:

Montag, 14.00-15.00 Uhr (gerade KW), im Begegnungs- und Servicezentrum Eckenheim, Dörpfeldstraße 6 (Eckenheim)

Mittwoch, 13.00-14.00 Uhr (gerade KW), im Stadtraum Preungesheim, Homburger Landstraße 148 (Preungesheim)

Mittwoch, 10.30-11.30 Uhr (ungerade KW), im Nachbarschaftsbüro der Platensiedlung, Franz-Werfel-Straße 37 (Ginnheim)

