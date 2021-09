Gießen (ots) – Mehrere Straftaten begann ein 19-jähriger Asylbewerber aus Marokko. Der Marokkaner ist in Thüringen wohnhaft und stahl am Samstagabend 04.09.2021 den Rucksack eines Straßenmusikanten in Gießen. Gegen 20.00 Uhr lief der 19-Jährige am Marktplatz in Gießen an dem Straßenmusiker vorbei und entwendete die am Boden liegende Tasche.

Der Bestohlene folgte dem Dieb, forderte seinen Rucksack und ließ die Polizei über den Angestellten eines Restaurants informieren. Eine Polizeistreife nahm den Verdächtigen in der Nähe fest und fanden bei ihm 4 Flaschen Parfum. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge 2 verdächtige Männer, die einen in der Mühlstraße geparkten BMW aufgebrochen hatten und daraus eine Handtasche entwendeten. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den 19-Jährigen zum 2ten Mal innerhalb weniger Stunden festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine Geldbörse, die vermutlich aus einem Diebstahl von Samstagnachmittag aus einem geparkten Porsche in der Marktstraße stammte. Das aus dem BMW gestohlene Diebesgut hatte der junge Mann nicht dabei. Offenbar ist sein bislang unbekannter Komplize damit geflüchtet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Asylbewerber wieder.

Im Laufe der nachfolgenden Nacht griff eine Streife der Bundespolizei den 19-jährigen Marokkaner dann zum 3ten Mal auf. Er musste wegen einer offenbar zu hohen Dosis an Betäubungsmitteln in eine Klinik gebracht werden. Am nächsten Morgen gegen 09.00 Uhr, weigerte er sich zunächst die Klinik zu verlassen. Als eine Streife dort ankam, wollte der Mann ohne Busticket mit dem Bus in die Innenstadt fahren. Als die Beamten ihn erneut durchsuchten, fanden sie in seinem mitgeführten Müllsack ein Blutdruckmessgerät und ein Tablet aus der Klinik. Anschließend wurde der Marokkaner das 4te Mal festgenommen und aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Keine 3 Stunden später wurde der 19-Jährige von einer Streife in der Roonstraße kontrolliert. Beamte stoppten den Mann auf einem Fahrrad gegen 11.40 Uhr. Das Fahrrad hatte er offenbar zuvor gestohlen. Der marokkanische Staatsangehörige wurde zum 5ten Mal festgenommen. Der Asybewerber wurde einem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei sucht insbesondere zum Vorfall am Markplatz Zeugen sowie den Straßenmusiker. Wer wurde von dem Verdächtigen bestohlen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

