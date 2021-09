Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – Ein 43-jähriger Mann lernte eine 18-jährige Frau über eine Internetplattform kennen. Unter einem Vorwand lockte die junge Frau den an ihr interessierten Mann am Samstag 04.09.2021 nach Frankfurt in eine Wohnung in der Mörfelder Landstraße. Dort begann die junge Frau den 43-Jährigen bis auf die Unterhose zu entkleiden und verließ den Raum mit der Bekleidung des Mannes. Kurz darauf betrat ein bewaffneter junger Mann das Zimmer.

Der 20-jährige Mann bedrohte den 43-Jährigen mit 2 Messern, lies sich das Mobiltelefon und die Zugangsdaten des Onlinebezahldienstes geben. Dabei verletzte er das Opfer mit einem Messer am Bein.

Nach Geldüberweisungen von mehreren hundert Euro, durfte der 43-Jährige die Wohnung wieder verlassen. Die 18-jährige Frau warf noch seine Hose vom Balkon auf die Straße.

Der 43-jährige Mann erstattete schließlich auf einem Polizeirevier Anzeige.

Die beiden Täter konnten später in der Nähe der Wohnung angetroffen und festgenommen werden. Sie kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

