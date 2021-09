Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstagnachmittag 04.09.2021 wurde ein 34-jähriger Mann vor seinem Wohnhaus so attackiert, das er zeitweise bewusstlos war. 2 fremde Männer sprachen den 34-Jährigen in der Edigheimer Straße an. Plötzlich hielt einer der Männer den 34-Jährigen fest, während der zweite Mann auf das Opfer einschlug.

Desweiteren drückten die beiden Täter den 34-Jährigen derart gegen die Umzäunung des Hauses, das er am Hinterkopf Verletzungen erlitt. Abschließend stiegen die beiden Männer in ein Fahrzeug und fuhren in unbekannte Richtung davon.

Der 34-Jährige gibt an, durch den Angriff zeitweise bewusstlos gewesen zu sein.

Im weiteren Verlauf eilten ihm Passanten zur Hilfe.

Täterbeschreibung:

Beide Täter waren mit einem roten T-Shirt und einer grauen Arbeitshose bekleidet und unterhielten sich in einer ausländischen Sprache.

Täter 1: ca. 175 cm groß, kräftige Figur.

Täter 2: ca. 168 cm groß, schlanke Figur.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den Männern geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.