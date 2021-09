Speyer (ots) – Am Samstag 04.09.2021 um 08:30 Uhr wendete sich die 32-jährige Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Maximilianstraße hilfesuchend an die Polizei. Ein ungebetener Gast saß vor der Eingangstür und hinderte sie so am betreten des Ladens.

Wie sich herausstellte handelte es sich bei dem ungebetenen Gast um eine Nutria, eine große Biberratte. Die Speyerer Feuerwehr wurde hinzugezogen und konnte das Tier einfangen. Schließlich stand der Geschäftsöffnung nichts mehr im Wege.