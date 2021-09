Speyer: ASB führt Schnellteststation auf dem Festplatz ab 04. September 2021 weiter

Speyer – Nach über 14.000 in Pflegeeinrichtungen und in der Teststation auf dem Festplatz durchgeführten Schnelltests, hat sich die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. dazu entschlossen, das Testzentrum auf dem Festplatz mit Ablauf des 03.09.2021. Grund dafür ist, dass die rein ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit dem dauerhaften Betrieb der Teststation an ihre Leistungsgrenze gekommen sind.

Christian Kölsch, städtischer Koordinator der Schnelltestzentren und Andreas Wiedemann vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Speyer, sind allerdings zur Übereinkunft gelangt, dass der ASB den Testbetrieb auf dem Festplatz ab Samstag, 4. September 2021, nahtlos weiterführen wird. Vorerst wir das Testzentrum künftig samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Eine spätere Anpassung der Öffnungszeiten an das Testzentrum in der Seekatzstraße ist wahrscheinlich und wird rechtzeitig seitens der Stadt und des ASB kommuniziert.

„Im Namen der Stadt bedanke ich mich bei den Ehrenamtlichen der Johanniter-Unfall-Hilfe, die in den letzten Wochen und Monaten Großartiges geleistet haben und der Stadt ein verlässlicher Partner waren. Auch Kräften des ASB danke ich für die seit Monaten unermüdlich geleistete Unterstützung und die stete Bereitschaft, immer wieder spontan einzuspringen, wenn sich kurzfristig der Bedarf ergibt“, unterstreicht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Terminvereinbarungen für das Testzentrum auf dem Festplatz können weiterhin unter www.speyer.de/juh-festplatz vorgenommen werden.