Heidelberg – Gemeinsame Kneipentour endet mit blutigen Nasen

Heidelberg (ots) – Der gemeinsame Auflug mehrerer junger Männer in die

Heidelberger Altstadt endete für zwei von ihnen am frühen Sonntagmorgen mit

blutigen und schmerzenden Nasen. Nach dem Genuss alkoholischer Getränke gerieten

ein 20-Jähriger aus Ketsch und ein 22-jähriger Oftersheimer innerhalb der Gruppe

gegen 03.50 Uhr in der Heugasse derart aneinander, dass sie nach gegenseitigen

Schlägen ins Gesicht beide von einem Rettungswagen versorgt werden mussten. Die

Kneipentour und der gemeinsame Abend fand für sie so ein jähes Ende. Dafür sehen

beide nun Anzeigen wegen Körperverletzung entgegen.

Heidelberg, A5: Auffahrunfall mit LKW sorgt für Vollsperrung am AK Heidelberg

Heidelberg, A5 (ots) – Gegen 13:42 kam es am Samstagmittag zu einem

Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Verletzt wurde bei dem Unfall

glücklicherweise niemand. Da der LKW aber durch den Unfallschaden nicht selbst

den einspurigen Baustellenbereich auf der A5 verlassen konnte, musste die A5 in

Fahrtrichtung Nord ab dem Heidelberger Kreuz für die Bergung voll gesperrt

werden. Durch die Sperrung, die zurzeit noch andauert, kommt es rund um den

Bereich des Kreuzes zu Verkehrsbehinderungen. Ortskundige und der Fernverkehr

werden gebeten die A5 im Bereich des Autobahnkreuzes Heidelberg weiträumig zu

umfahren.

Heidelberg: Unfall am Boxbergknoten mit drei Beteiligten

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag um ca. 23.15 Uhr fuhr

ein 62-jähriger Taxifahrer aus Leimen kommend die Karlsruher Straße in Richtung

Heidelberg entlang, während eine 29-Jährige mit ihrem Kia Ceed auf der L 600 aus

Lingenthal kommend unterwegs war. Ein 28-Jähriger wartete zudem mit seinem BMW

auf der linken Abbiegespur aus Richtung Heidelberg kommend auf die Grünschaltung

der Ampel. Nachdem die Schranken zwischen L 600 und Karlsruher Straße aufgrund

einer durchfahrenden Straßenbahn wieder öffneten, fuhr die 29-Jährige in die

Kreuzung in Richtung Karlsruher Straße ein, der Taxifahrer ebenso aus seiner

Richtung und die beiden stießen zusammen, wobei das Taxi gegen den stehenden BMW

geschleudert wurde. Alle drei Beteiligten wurden vor Ort von Rettungskräften

versorgt und leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht, alle drei Fahrzeuge

abgeschleppt. Die Feuerwehr war zur Fahrbahnreinigung von auslaufenden

Betriebsstoffen vor Ort. Ob einer der Beteiligten das Rotlicht übersehen hat

oder was sonst Unfallursache sein könnte, das ermittelt nun das Polizeirevier

Heidelberg-Süd.

Heidelberg-Pfaffengrund: Hilfsbereitschaft einer 70-Jährigen ausgenutzt und EC-Karte entwendet

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Als eine 70-Jährige am Freitag kurz nach 13.30

Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eppelheimer Straße von einer

scheinbar Schwangeren und ihrem Begleiter angesprochen wurde, ahnte sie nichts

Böses. Die Frau mit dem sichtbaren Babybauch gab an, starke Schmerzen zu haben

und fragte nach einem Arzt oder Krankenhaus in der Nähe. Als die Seniorin ihnen

eine Klinik in der Nähe empfahl, gaben sich die beiden desorientiert und baten

die Dame es zusätzlich aufzuschreiben. Das aufgeschlagene Notizbuch hielten die

beiden mutmaßlichen Trickdiebe dabei so geschickt über die Handtasche der

70-Jährigen, dass sie nicht bemerkte, wie diese offenbar dabei deren EC-Karte

herauszogen. Nach dem Eintrag ins Notizbuch entfernten sich die beiden zügig.

Die Geschädigte prüfte zufällig nichtsahnend am selben Tag ihre Kontoauszüge und

stellte zwei ihr unbekannte Auszahlungen von zusammen über 2.000 EUR fest.

Daraufhin informierte sie die Polizei, erstattete Anzeige und ließ ihre Karte

sperren.

Hilfsbereitschaft ja, aber Vorsicht walten lassen! Was tun, wenn man

angesprochen wird und um Hilfe gebeten wird, schließlich könnte man in einer

eigenen Notsituation ja auch mal auf andere angewiesen sein? Die Polizei rät:

Nicht nur in Corona-Zeiten kann ein gewisser Abstand nicht schaden – weisen Sie

Fragende ggf. darauf hin!

Insbesondere wenn es mehrere Personen sind, behalten sie diese während des

Gesprächs im Auge, insbesondere wenn Sie etwas aufschreiben oder in Ihrer Tasche

kramen!

Wenn Ihnen die Personen verdächtig oder zu aufdringlich erscheinen, lehnen Sie

bestimmt ab oder rufen andere Personen in der Nähe zu Hilfe!

Behalten Sie Ihre Wertsachen dicht am Körper, am besten in verschlossenen

Taschen!

Bewahren Sie die PIN von EC-Karten o.ä. nie zusammen mit der Karte auf!

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge, informieren Sie bei Unstimmigkeiten

umgehend Ihre Bank (Sperrnotruf: 116 116) und erstatten Anzeige bei der Polizei!

Heidelberg-Weststadt/Südstadt: Verbaler Streit in der Straßenbahn mündet nach dem Aussteigen in Körperverletzung – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am späten Donnerstagabend, kurz nach 23.30 Uhr war eine

40-Jährige in der Straßenbahnlinie 24 vom Römerkreis Richtung Christuskirche

unterwegs. Bereits beim Einstieg nahm sie eine junge Frau und ihren Begleiter

wahr, die ihre beschuhten Füße auf der Sitzbank hatten. Kurz danach auf dieses

Verhalten angesprochen, wurde sie sofort von den beiden beleidigt. Um weiteren

verbalen Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, entschied sich die

40-Jährige an der nächsten Haltestelle Weststadt/Südstadt auszusteigen. Jedoch

folgte ihr die junge Frau und ohrfeigte sie plötzlich von hinten, wobei die

Brille der Geschädigten zu Boden fiel und sie einen Kratzer am Hals davontrug.

Die Angreiferin begab sich dann wieder in die Bahn und fuhr davon.

Die Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 1,60 m groß,

schlank, dunkle lange Haare, sprach akzentfreies Deutsch. Ihr Begleiter soll

auch ebenfalls ca. 20 Jahre alt gewesen sein, ca. 1,65 m groß mit normaler

Statur und kurzen dunklen Haaren und sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder wem das Pärchen aus anderen Gründen

aufgefallen ist, meldet sich bitte beim Polizeiposten Emmertsgrund unter der

Rufnummer: 06221/381518.