BAB 5 in Fahrtrichtung Frankkfurt zwischen Hirschberg und Kreuz Weinheim aufgrund einer Gefahrenstelle derzeit voll gesperrt

/PM Nr. 1

Hirschberg (ots) – Da die Ölspur über die gesamte Fahrbahn verteilt ist, wird

die BAB 5 für die Reinigungsarbeiten in Fahrtrichuntg Norden komplett gesperrt.

Die Dauer der Reinigungsarbeiten kann noch nicht abgeschätzt werden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Unfall auf der A 6 von Heilbronn in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor der Ausfahrt Sinsheim,

PM Nr. 1

Sinsheim (ots) – Auf der A 6 von Heilbronn in Fahrtrichtung Mannheim kam es kurz

vor der Ausfahrt Sinsheim zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Die Rettungskräfte befinden sich auf Anfahrt. Derzeit sind 2 Fahrspuren in

Richtung Mannheim gesperrt und es hat sich bereits ein Rückstau von 5 km Länge

gebildet.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Unfall auf der A 6 von Heilbronn in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor der Ausfahrt Sinsheim, PM Nr. 2

Sinsheim (ots) – Am 05.09.2021, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich auf der A 6 von

Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Mannheim ein Verkehrsunfall mit fünf

beteiligten Fahrzeugen. An einer Fahrbahnverengung vor dem Baustellenbeginn,

kurz vor der Ausfahrt nach Sinsheim, bildete sich auf dem mittleren Fahrstreifen

ein Rückstau. Aufgrund einer den örtlichen Straßenverhältnissen nicht

angepassten, zu hohen Geschwindigkeit prallt ein 25-jähriger BMW M4 Coupé-Fahrer

auf das Stauende auf und schiebt die vier vor ihm befindlichen Fahrzeuge

aufeinander. Der vor dem BMW haltende Renault Megane wurde dadurch auf einen

Hyundai geschoben, der wiederum auf einen VW Touran und dieser auf einen BMW 320. Die 72-jährige Renault-Fahrerin wurde ebenso wie ihr 81-jähriger Beifahrer

leicht verletzt. Beide wurden in ein Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert. Die

51-jährige Beifahrerin sowie der 56-jährige Beifahrer im Hyundai wurden schwer

verletzt und in ein Heilbronner Krankenhaus verbracht. Hierbei wurde die

Beifahrerin mit dem auf der Fahrbahn gelandeten Rettungshubschrauber

abtransportiert, weshalb die komplette Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden

musste und es zu einer Staubildung von bis zu sechs Kilometern Länge kam. Eine

52-jährige Beifahrerin im VW Touran kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in

ein Sinsheimer Krankenhaus. Der Unfallverursacher selbst sowie die Insassen des

BMW 320 wurden nicht verletzt. Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 45.000 Euro. Ortskundige

Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet um die Unfallstelle weiträumig zu

umfahren. Gegen 12.45 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt und der Verkehr

normalisierte sich. Der 25-jährige Unfallverursacher muss mit einer Anzeige und

einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacht und unerlaubt entfernt – Zeugen gesucht!

Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag den 04.09.2021, gegen 15.25

Uhr, kam ein Fahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf der L

532 zwischen Wiesenbach und Lobenfeld in den Gegenverkehr und drängte hierbei

ein entgegenkommendes Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Anschließend entfernte sich

der Unfallverursacher ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Bei dem

Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich um einen älteren silbernen

Kleinwagen, eventuell eines japanischen Herstellers, von der Größe eines VW

Polo. Der Fahrer wurde als junger Mann mit sehr kurzen dunklen Haaren

beschrieben. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben

können werden gebeten sich unter der Tel.Nr. 06223 – 92540 beim Polizeirevier

Neckargemünd zu melden.

Schriesheim: Unfall am Kreisverkehr

Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Ein 81-jähriger Autofahrer fuhr am

Freitagmittag gegen 12.00 Uhr bei Schriesheim von der BAB 5 ab. Als er in den

dortigen Kreisverkehr einfahren wollte, übersah er einen 61-jährigen

Motorroller-Fahrer, der sich bereits im Kreisel aus Richtung Schriesheim kommend

befand. Beim Zusammenstoß der beiden stürzte dieser. Mit leichten Verletzungen

wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens steht nicht

fest.

Heiligkreuzsteinach – PM Nr. 2 zu VU – Zweimal Totalschaden und ein verletzter Fahrradfahrer nach Überholversuch im Kurvenbereich

Heiligkreuzsteinach (ots) – Am 03.09.2021, gegen 16.38 Uhr, befuhr ein

96-jähriger Mann mit seinem Opel die L535 von Heiligkreuzsteinach in Richtung

Abtsteinach. In einem Kurvenbereich wollte er einen Fahrradfahrer überholen und

kam hierbei auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines entgegenkommenden Dacia

versuchte noch auszuweichen, wurde aber im Heckbereich durch den Opel getroffen.

Der 96-Jährige zog seinen Pkw nach dem Zusammenstoß wieder nach rechts und

erfasste noch den 61-jährigen Fahrradfahrer, der zu Sturz kam. Der Fahrradfahrer

wurde nach ersten Informationen leicht verletzt, vorsorglich aber zur genaueren

Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Beide

Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Opel wurde auf 3.000 Euro, der

Schaden am Dacia auf 8.000 Euro geschätzt. Die L 535 war bis 18.38 Uhr gesperrt.

Dielheim / K4170: Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlägt sich – Pressemitteilung Nr. 1

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bislang nicht bekannter Ursache verlor

ein Fahrzeugführer auf der K4170 zwischen Dielheim und Rauenberg die Kontrolle

über sein Fahrzeug und überschlug sich. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde

der Fahrer nicht schwerer verletzt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort

Dielheim / K4170: Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlägt sich – Pressemitteilung Nr. 2:

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.40 Uhr,

verlor der 25-jähriger Fahrer eines VW die Kontrolle über sein Fahrzeug als er

einem Wildtier ausweichen wollte. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und

überschlug sich einmal. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und

wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein

Totalschaden.

Schwetzingen: 80 Personen feiern Party in Waldhütte ohne Genehmigung und Hygienekonzept

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei der Streifenfahrt trafen eine

Streife des Polizeireviers Schwetzingen am Samstagmorgen, gegen 1.50 Uhr, am

„Wasserwerk“ auf eine Party in einer Waldhütte, an der rund 80 junge Menschen

ohne Einhaltung von Mindestabständen oder Tragen von Masken teilnahmen. Bei

Anblick der Streife flüchtete die überwiegende Mehrheit der Anwesenden in den

angrenzenden Wald. Ca. 30 Personen blieben vor Ort, ihre Personalien wurden

aufgenommen. Der Veranstalter, der auch für eine hochwertige Musikanlage mit

DJ-Pult und Partybeleuchtung mit Nebelmaschine gesorgt hatte, konnte vor Ort

weder eine Genehmigung noch ein Hygienekonzept vorweisen. Die Überprüfungen beim

zuständigen Ordnungsamt sind eingeleitet. Gegen einen 18-Jährigen wird außerdem

wegen des Verdachts ermittelt, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu

haben. Ein weiterer 18-Jähriger beleidigte einen Beamten, weshalb auch er

angezeigt wird. Die Ermittlungen dauern an.

Rauenberg: Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet; Blutentnahme, Sicherstellung Führerschein

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagvormittag verursachte der

zunächst unbekannter Fahrer eines weißen Fahrzeuges einen Verkehrsunfall im

Bereich des Bauhofs im „Hohenaspen“. Ein Zeuge hatte kurz vor 8 Uhr einen lauten

Knall gehört und gesehen, wie das weiße Auto gegen einen geparkten Lkw geprallt

war. Anschließend setzte der Fahrer/-in die Fahrt fort. Eine Fahndung nach dem

Fahrzeug wurde sofort eingeleitet. Gleichzeitig gingen im Polizeirevier Wiesloch

mehrere Anrufe ein, die auf ein verlorenes Rad, bzw. Fahrzeugteile auf der B 39

hinweisen. Im Rahmen der Fahndung, wurde das Unfallfahrzeug, das massive

Beschädigungen aufwies schließlich ermittelt. Die verantwortliche Fahrerin wurde

zuhause, in einer Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis angetroffen und zum Revier

mitgenommen. Sie stand erheblich unter Alkoholeinwirkung, 2,3 Promille ergab ein

erster Test. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins

folgten. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch

bei weit über 10.000.- Euro liegen. Die Ermittlungen dauern an.