Mannheim-Gartenstadt: Serie von Sachbeschädigungen in der Gartenstadt

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Am Morgen des 05.09.2021 teilte eine Anwohnerin im

Glücksburger Weg in Mannheim mit, dass dort in der Nacht mehrere geparkte

Fahrzeuge mit Farbe besprüht wurden. Eine genaue Nachschau durch eine

Streifenwagenbesatzung ergab, dass dort mindestens achtzehn geparkte Fahrzeuge

und zwei Hausfassaden von einem oder mehreren Unbekannten Tätern mit Farbe

beschmiert wurden. An fünf Fahrzeugen wurden auch die Kennzeichen der Fahrzeuge

entwendet. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die

Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Mannheim-Sandhofen aufgenommen. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit

dem Zuständigen Polizeirevier in Sandhofen unter der Telefonnummer 0621 – 777690

in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Oststadt: Trunkenheitsfahrt endet vor dem Präsidium

Mannheim-Oststadt (ots) – Ein Polizeibeamter vom Revier Mannheim Oststadt

bemerkte gegen 05:00 Uhr auf dem Weg zum Frühdienst ein Fahrzeug, dass die

Bismarckstraße in Richtung Schloss fuhr. Das Fahrzeug war sehr langsam

unterwegs, da es einen frischen Frontschaden aufwies, ein Vorderrad dadurch

blockierte und nicht mehr wirklich fahrtauglich war. Der Wagen wurde von dem

Fahrzeugführer noch bis kurz vor das Polizeipräsidium gelenkt und dort durch die

hinzugeeilten Beamten einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer, ein

39-jähriger Mann aus Mannheim stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,3

Promille. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer im Bereich der Kreuzung

Bismarckstraße / Kaiserring einen Unfall verursacht und hierbei sein Fahrzeug

stark beschädigt hatte. Der Sachschaden am VW Passat beträgt geschätzte 8000

Euro.

Mannheim – Mann verliert nach körperlichem Angriff einen Zahn

Mannheim (ots) – Den Verlust eines Zahnes hatte ein 30-Jähriger aus Ludwigshafen

zu beklagen nachdem er am frühen Sonntagmorgen gegen 00.52 Uhr im Bereich

zwischen K 1 und U 1 ohne erkennbaren Grund aus einer Gruppe von sechs bis

sieben Personen heraus angegriffen worden war. Der junge Mann konnte unmittelbar

nach der Tat eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt

auf sich aufmerksam machen. Im Rahmen der Fahndung konnte in der Nähe eine

entsprechende Personengruppe angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Die Ermittlungen zum Tathergang und den Tätern dauern an.

Mannheim-Almenhof: Fahrradfahrer verbal angegangen und vom Fahrrad gestoßen

Mannheim-Almenhof (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen halb

drei und drei Uhr ereignete sich ein Vorfall zwischen einem Fahrradfahrer und

zwei Fußgängern. Ein 19-Jähriger berichtete, dass er in der

Valentin-Streuber-Straße auf seinem Fahrrad fahrend zunächst von zwei Männern

verbal angegangen worden sei und dann vom Fahrrad gestoßen. Beim Sturz auf den

Boden verletzte er sich am Knie und sein Fahrrad trug einen Schaden von ca.

150,- EUR davon. Die Angreifer beschrieb er folgendermaßen: Einer der Männer

soll ca. 1,80 m groß gewesen sein, der andere eher 1,70 m mit stämmigen Figuren.

Beide schätzt er auf 20 bis 30 Jahre alt und mindestens einer trug einen

Vollbart. Wer den Vorfall beobachtet hat oder den beiden Personen vielleicht

kurz vor oder nach der Tat dort im Umkreis begegnet ist und weitere Angaben

machen kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0.

Mannheim-Jungbusch: Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern

Mannheim-Jungbusch (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr kam es zu einem

Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern an der Einmündung zwischen

Rheinstraße/Hafenstraße. Ein Fahrradfahrer war auf der Hafenstraße in Richtung

Parkring unterwegs, als ein anderer Fahrradfahrer aus der Rheinstraße in

Richtung Hafenstraße kam. An der Einmündung der beiden Straßen kam es zum

Zusammenstoß der beiden. Der Radler aus der Hafenstraße kommend musste mit

Platzwunden im Gesicht, einer Nasenfraktur, mehreren Schürfwunden und des

Verdachts einer Halswirbelfraktur ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der

Verkehr musste an der Unfallstelle zeitweise umgeleitet werden, zu größeren

Beeinträchtigungen kam es aber dadurch nicht. Die Verkehrspolizei sucht nun

Zeugen, die mithelfen können, den Unfallhergang aufzuklären. Diese melden sich

bitte unter der 0621/174-4111.