Hohenroda – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagnachmittag geg. 17.00 Uhr befuhr ein 74jähriger Motorradfahrer aus Hamburg mit einer Gruppe von Motorradfahrern die Kreisstraße 14 von Hohenroda- Soislieden in Richtung Schenklengsfeld- Wehrshausen. Ausgangs einer leichten Linkskurve geriet der Kradfahrer mit seiner BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Hierbei zog der Hamburger sich mehrere Frakturen zu. Mittels Rettungswagen wurde er in die Helios Klinik nach Hünfeld verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Die BMW Typ XR 1000 wurde mittels Abschleppdienst geborgen und auf dessen Hof verbracht.

Nentershausen:

Verkehrsunfall mit Personenschaden, 04.09.21, 13:50 Uhr, 36214 Nentershausen, Cornberger Straße 1

28-jähriger Mann aus Nentershausen befuhr mit seinem LKW die Cornberger Straße in Richtung Hauptstraße. Zwischen den Hausnummern kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Betonsockel eines Schuppens. Der Fahrer sowie zei weitere Insassen verletzten sich leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von 1500,-EUR

Verkehrsunfall mit einem Wasserbüffel

Grebenhain (P) Am Sonntagmorgen, 05.09.2021, gegen 01:28 Uhr befuhr ein 23 jähriger Pkw Fahrer die L 3178 von Nieder-Moos kommend in Richtung Crainfeld. Bei km 3,3 überquerte plötzlich ein Wasserbüffel die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Fahrzeug entstand dabei ein Totalschaden in Höhe von 5.000 EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der leicht verletzte Wasserbüffel begab sich zurück zu seiner 10 köpfigen Herde.

Zeitweise hatten fünf Wasserbüffel eine Umzäunung durchbrochen, hatten ihre Weide verlassen und waren außer Kontrolle. Dies führte zu einer Vollsperrung der Landesstraße. Durch einen Jagdpächter, mehrere Landwirte und eine Drohne wurden letztlich die Tiere lokalisiert und in die Koppel zurückgeführt.

Im Anschluss wurden die Tiere durch zwei Viehtriebwagen in einen Stall verbracht.

(Berichterstatter: Polizeistation Lauterbach)

Rotlichtverletzung

Am Freitag, dem 03.09.2021 befuhr eine 32-jährige Fuldaerin gg. 17:50 Uhr die Petersberger Str. stadteinwärts. Aufgrund tiefstehender Sonne übersah sie an der Kreuzung Petersberger Str./Lindenstr. das für sie geltende Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit einer 45-jährigen Mercedes-Fahrerin, ebenfalls in Fulda wohnhaft, die aus der Lindenstr. kommend die Kreuzung in Richtung Goethestr. überqueren wollte. Der Pkw Smart der Unfallverursacherin war im Frontbereich rechts erheblich beschädigt, der Mercedes wies einen Achsschaden vorne links auf. Beide Fzg. waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden von geschätzt 11.000 EUR.

Abbiegeunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Bereits am 02.09.2021 kam es gg. 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel-Fahrer aus dem Landkreis Recklinghausen und einem Pedelec-Fahrer aus Fulda. Beide befuhren in gleicher Fahrtrichtung die Petersberger Str. zwischen Lindenstr. und Rabanusstr. Der Pkw-Fahrer wollte hier nach rechts in die Rabanusstr. abbiegen und übersah dabei den rechts neben ihm fahrenden Radfahrer, der eigentlich geradeaus weiterfahren wollte. Durch die Kollision stürzte der Zweiradfahrer und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu, die ambulant im Krankenhaus versorgt werden mussten. Ein Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen entstand nicht.

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung pp. am Samstag, 04.09.21, 00.55 Uhr, in Fulda, Petersberger Straße

Fulda (ots)

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus Künzell fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen die Petersberger Straße stadtauswärts. Deshalb sollte der BMW-Fahrer von einer Zivilstreife der Polizeistation Fulda kontrolliert werden. Nachdem das Blaulicht und Martinshorn bei dem Zivilwagen angeschaltet und Anhaltesignale gegeben wurden, flüchtete der BMW-Fahrer durch nochmalige Erhöhung seiner Geschwindigkeit weiter stadtauswärts, um sich einer Kontrolle zu entziehen.

In Höhe der Berliner Straße (B 27) missachtete der BMW-Fahrer das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und es kam fast zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw. Danach überholte er durch ständiges Wechseln der Fahrstreifen mehrere Pkw bis er plötzlich auf den Parkplatz des LIDL-Marktes abbog.

Dort konnten der Fahrer sowie sein Beifahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der BMW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stand er unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der BMW wurden zum Auslesen der technischen Daten beschlagnahmt.

Zeugen der riskanten Fahrt werden gebeten sich mit der Polizeistation Fulda, Tel. 0661/105-2300, in Verbindung zu setzen.

Unter Alkoholeinfluss die Vorfahrt missachtet

WILDECK-OBERSUHL (ots)

WILDECK-OBERSUHL. Am Freitag, gegen 13:35 Uhr, wollte ein 61-jähriger Wildecker mit seinem PKW von der Brückenstraße auf die Eisenacher Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 23-jährigen Wildeckers, der mit seinem PKW die Eisenacher Straße in Richtung Bosserode befuhr. Der 61-Jährige stieß mit der Front seines Fahrzeuges gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des 23-Jährigen. Da der Unfallverursacher unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der, an beiden Fahrzeugen entstandene, Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.