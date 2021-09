Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Main-Kinzig

Tödlicher Verkehrsunfall – Brachttal

Am Sonntagmorgen gegen 09.09 kam es zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß mit zwei PKW auf der L 3443 zwischen Brachttal – Udenhain und Hellstein.

Bei dem Unfall wurde die 36 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf aus Brachttal so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle verstarb. Der 19-jährige Fahrer eines VW Golf kam zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Gelnhausen unter der 06051/8270.

Mitfahrer bei Traktorfahrt schwer verletzt – Freigericht – Horbach

Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Freigericht mit einem blauen Traktor der Marke Güldener die Dorfstraße in Freigericht Horbach. Einer seiner Mitfahrer, ein 23-jähriger Mann aus Linsengericht, der auf dem linken Notsitz saß, rutschte hierbei vom Sitz und geriet unter das Fahrzeug. Er wurde von den Rettungskräften der Feuerwehr schwer verletzt geborgen und durch einen Rettungswagen vor Ort versorgt. Zur weiteren Behandlung wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Polizeistation Gelnhausen ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam, für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die Straße über eine Stunde gesperrt.

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit 8 beschädigten Pkw in Offenbach

Einen Schaden von über 30.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen 3er-BMW am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, auf der Mainstraße in Offenbach, die er in östliche Richtung befuhr. Der Flüchtige kam in Höhe der Hausnummer 15 aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dort sieben (7) ordnungsgemäß geparkte Pkw. Er setzte seine Fahrt jedoch fort und kam in Höhe Hausnummer 119 erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort einen nun insgesamt achten Pkw. Die Beschädigungen an den geparkten Fahrzeugen lassen auf einen nicht unerheblichen Eigenschaden des flüchtigen schwarzen BMW schließen, zumal von diesem Pkw Fahrzeugteile am Unfallort gesichert werden konnten. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise über den offensichtlich stark beschädigten schwarzen BMW geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Offenbach unter Tel.: 069/8098-5100 in Verbindung zu setzen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Alleinunfall ohne Führerschein – B 43a / AS Hanau-Hafen

Ein 41-jähriger Opel-Fahrer aus Dietzenbach befuhr am frühen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, die Bundesstraße 43a in Richtung Dieburg, als er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanke prallte. Der Dietzenbacher blieb unverletzt. Es erwartet ihn aber ein Strafverfahren, weil er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. An Pkw und Schutzplanke entstand ein Schaden von ca. 2.800 Euro.