Hochwertiges Fahrrad gestohlen,

Wiesbaden, Mauergasse / Neugasse, Freitag, 03.09.2021, zwischen 19:00 Uhr und

21:00 Uhr

(ds)Am frühen Freitagabend wurde ein hochwertiges Fahrrad in Wiesbaden

gestohlen. Ein 53-jähriger Wiesbadener stellte sein Mountainbike an einem

Fahrradständer in der Mauergasse / Neugasse ab und sicherte dieses mit einem

Drahtseilschloss. Unbekannte Täter durchtrennten im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr

und 21.00 Uhr das Schloss und entwendeten das Fahrrad. Hierbei handelte es sich

um ein hochwertiges, blaues Mountainbike der Marke MITECH mit 29-Zoll Bereifung

und 18-Gang Nabenschaltung im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 0611-345-2440 in Verbindung zu setzen.

Radfahrerin verletzt – Unfallflucht

Wiesbaden, Biebricher Allee / Konrad-Adenauer-Ring, Freitag, 03.09.2021, 12:50

Uhr

(ds)Am Freitagmittag wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Die Radfahrerin stand gegen 12.50 Uhr mit ihrem Fahrrad, einem Pedelec, an der

Fußgängerampel Biebricher Allee / Konrad-Adenauer Ring. Als die Ampel für

Fußgänger und Radfahrer auf Grün schaltete, fuhr sie mit dem Fahrrad an, um in

Richtung Theodor-Heuss-Ring weiterzufahren. Dabei wurde sie von einem Pkw

touchiert, der vom Konrad-Adenauer-Ring kommend nach rechts in die Biebricher

Allee abbog. Die 64-jährige aus Wiesbaden kam dadurch zu Fall und verletzte sich

erheblich am Bein. Sie wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw, es soll sich dabei um ein

hellblaues Fahrzeug gehandelt haben, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne

sich um die Radfahrerin zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5.

Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-2540 in Verbindung zu

setzen.

Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern – Radfahrer schwer verletzt,

Mainz-Kastel, Rampenstraße, Freitag, 03.09.2021, 19:35 Uhr

(ds)Am frühen Freitagabend kam es in Mainz-Kastel zu einem Verkehrsunfall

zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 70-jähriger Mann aus Mainz befuhr gegen. 19.35

Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg seitlich neben der Rampenstraße aus Richtung

Wiesbadener Straße kommend in Richtung Theodor-Heuss-Brücke. Ein 16 Jahre alter

Jugendlicher befuhr mit seinem Rennrad diesen Radweg aus Richtung

Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Wiesbadener Straße in entgegengesetzter

Richtung. In Höhe des DLRG kam es in einem leichten, unübersichtlichen

Kurvenbereich zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Dabei kamen

beide Fahrradfahrer zu Fall. Durch den Sturz wurde der 70-Jährige, der keinen

Fahrradhelm trug, schwer im Kopfbereich verletzt. Er wurde anschließend durch

einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der 16-Jährige, der

mit einem Fahrradhelm ausgerüstet war, erlitt eine leichte Schürfwunde und

klagte über Nackenschmerzen.

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich – zwei Personen verletzt – hoher

Sachschaden, Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße Ecke / Saarstraße,

Samstag, 04.09.2021, 08:25 Uhr

(jka)Am frühen Samstagmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich der

Erich-Ollenhauer-Straße und der Saarstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem

Auto und einem Kleinbus bei dem beide Autofahrer leicht verletzt wurden. Gegen

08:30 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Skoda die Erich-Ollenhauer-Straße aus

Richtung Erasmusstraße kommend um nach links in die Saarstraße einzubiegen,

während ein 40-Jähriger mit seinem Kleinbus die Saarstraße in Richtung

Erich-Ollenhauer-Straße fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Autofahrer wurden beide leicht verletzt

konnte jedoch nach ärztlicher Behandlung am Unfallort wieder nach Hause. Der

Gesamtschaden an dem Auto und dem Kleinbus wird auf mindestens 14.000 Euro

geschätzt. Zeugen dieses Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 0611

/ 3452340 beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden.

Kollision mit Linienbus – hoher Sachschaden, Wiesbaden, Mitte,

Kaiser-Friedrich-Ring / Biebricher Allee, Samstag, 04.09.2021, 09:40 Uhr

(jka)Gegen 09:40 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich

Kaiser-Friedrich-Ring / Biebricher Allee zu einem Zusammenstoß zwischen einem

PKW und einem Linienbus bei dem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro

entstand. Ein 39-Jähriger fuhr mit einem Linienbus einer Wiesbadener

Verkehrsgesellschaft auf dem Kaiser-Friedrich-Ring aus Richtung Hauptbahnhof

kommend und bog nach links in Richtung Biebricher Allee ab. Im Kreuzungsbereich

kollidierte der Bus mit dem VW Passat eines Wiesbadeners der in Richtung

Berliner Straße unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden des

Unfalls wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte beim 1.

Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 / 3452140.

+++Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt – Zeugenaufruf+++

Bad Schwalbach (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, wurde in

Eltville-Hattenheim von Spaziergängern ein verletzter bewusstloser Radfahrer an

einem abschüssigen Feld-/Waldweg Höhe Kloster Eberbach aufgefunden. Der 70 Jahre

alte Radfahrer aus Eltville wurde mit schweren Verletzungen in ein Wiesbadener

Krankenhaus verbracht. Er ist nach erster Behandlung wieder ansprechbar, kann

sich aber an nichts mehr erinnern. Er war mit einem E-Bike unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eltville am Rhein unter

Tel.: 06123-90900 in Verbindung zu setzen.

Küchenbrand

Küchenbrand macht Wohnung in der Riederbergstraße unbewohnbar.

Am Sonntagmittag geriet eine Küche in der Riederbergstraße in Brand. Mehrere Notrufe meldeten, dass möglicherweise noch Menschen in der Wohnung im 1. Stock sein könnten. Die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes trafen alle Bewohnerinnen und Bewohner vor dem Haus an. Sie hatten sich alle schon ins Freie retten können.

Der Brand wurde sofort von Kräften unter Atemschutz bekämpft. Es gelang, das Feuer auf die Küche zu beschränken. Nach 30 Minuten war der Brand gelöscht. Die übrige Wohnung wurde jedoch durch den Brandrauch schwer in Mitleidenschaft gezogen, so dass sie vorläufig nicht mehr bewohnbar ist. Der Bewohner wurde durch die SIN (Seelsorge in Notfällen) in einer Ersatzunterkunft untergebracht. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten später wieder in ihre Wohnungen zurück kehren.

Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 2 und 3, der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der SIN waren ca. zwei Stunden im Einsatz, bis der letzte Rauch aus dem Gebäude gelüftet war. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000,– EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+++ Versammlungslagen in Wiesbaden +++

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, 04.09.2021,

Wiesbaden, Dernsches Gelände, Schlossplatz

(he)Heute Mittag kam es in Wiesbaden zu einem größeren, geplanten

Polizeieinsatz. Hintergrund waren Erkenntnisse, dass es im Bereich der Bannmeile

des Hessischen Landtages zu einer nicht angemeldeten Versammlung von

Coronaregel-Kritikern kommen sollte. Weiterhin fand auf dem Dernschen Gelände

eine angemeldete Versammlung des „Solibündnis für Afghanistan“ statt. Gegen

14:00 Uhr wurden vereinzelt Personen im Bereich der Bannmeile des Hessichen

Landtages festgestellt, welche der Gruppierung der Coronaregel-Kritiker

zugeordnet werden konnten. Diese wurden darauf hingewiesen, dass eine

unangemeldete Versammlung innerhalb der Bannmeile verboten ist. Vereinzelt

wurden Platzverweise erteilt. Als 18 Personen begannen sich augenscheinlich zu

einer Gruppe zu formieren und ein Plakat präsentiert wurde, schritten

Polizeikräfte sofort ein und unterbanden dies. Mit einer Lautsprecherdurchsage

wurde den Teilnehmer das polizeiliche Vorgehen erläutert und auf das

Fehlverhalten hingewiesen. Von diesen Personen wurden die Personalien erhoben,

das Plakat sichergestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet. Anschließend wurden ebenfalls Platzverweise erteilt. An der

angemeldeten Versammlung auf dem Dernschen Gelände nahmen 15 Personen teil.

Diese verlief störungsfrei.

Trickbetrug – falscher Polizeibeamter macht Beute,

Wiesbaden, Schlichterstraße, Freitag, 03.09.2021, 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr

(akl) Eine 69jährige Frau aus Wiesbaden ist am Freitagmittag durch den Anruf

eines falschen Polizeibeamten getäuscht und betrogen worden. Der angebliche

Polizist schilderte am Telefon eine Notlage der Tochter der Seniorin. Diese habe

einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, es müsse zur Abwendung einer Haft

eine Kaution bezahlt werden. Dadurch überrumpelt begab sich die Seniorin zu

einer Bank, hob den geforderten Geldbetrag ab und übergab diesen an einen

vermeintlichen Notar in der Schlichterstraße. Dieser Mann sei 30 Jahre alt und

etwa 170 cm groß mit ausländischem Phänotyp gewesen. Er habe schwarze, nach

hinten gestylte Haare gehabt, sei mit einem blauen T-Shirt bekleidet gewesen und

habe eine dunkle Umhängetasche aus Stoff mitgeführt. Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Passant geschlagen,

Wiesbaden, An der Kupferlache, Samstag, 04.09.2021, 00.30 Uhr

(akl) In der Samstagnacht gegen 00.30 Uhr hat ein 39jähriger Mann aus Wiesbaden

An der Kupferlache den Streit eines Pärchens beobachtet. Im Anschluss sei er von

dem streitenden Mann angegriffen worden und habe mehrere Schläge ins Gesicht

bekommen. Der Angreifer sei männlich, etwa 175 – 180 cm groß gewesen und habe

kurze Haare mit einem „Boxerschnitt“ sowie eine stämmige Figur gehabt. Er sei

mit einem hellbraunem T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Hinweise

nimmt die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611)

345-2540 entgegen.

In Gaststätte geschlagen,

Wiesbaden, Bärenstraße, Samstag, 04.09.2021, 01.40 Uhr

(akl) Bei einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der

Bärenstraße ist am Samstag gegen 01.40 Uhr ein 34 Jahre alter Mann aus

Seeheim-Jugenheim im Gesicht verletzt worden. Seinen Angreifer beschrieb er als

männlich, etwa 170 cm groß mit Pferdeschwanzfrisur. Weitere Angaben zur

Sachverhaltserhellung konnte der Geschädigte nicht machen, auch eine

medizinische Erstversorgung lehnte er ab. Zeugen werden gebeten, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Geschlagen und getreten,

Wiesbaden, Michelsberg, Samstag, 04.09.2021, 04.30 Uhr

(akl) Ein 21jähriger Eppsteiner und ein 24jähriger Idsteiner sind am Samstag

gegen 04.30 Uhr am Michelsberg von vier jungen Erwachsenen attackiert, ins

Gesicht geschlagen und getreten worden. Zwei Tatverdächtige konnten durch

Zeugenhinweise in einer Gaststätte in der Schwalbacher Straße durch die Polizei

festgenommen werden. Ein weiterer Täter sei männlich, 185 cm groß mit kurzen

dunklen Haaren gewesen. Er habe Narben im Gesicht gehabt und ein beiges T-Shirt

angehabt. Der vierte Tatbeteiligte sei männlich, etwa 22 Jahre alt und 165 – 170

cm groß gewesen. Er habe kurze blonde Haare mit einem „Boxerschnitt“ gehabt.

Weiterhin habe er ein weißes T-Shirt mit Strasssteinen, eine Jeans und eine

schwarze Umhängetasche getragen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

PKW aufgebrochen,

Wiesbaden, Stegerwaldstraße, Zwischen Freitag, 03.09.2021, 18.30 Uhr und

Samstag, 04.09.2021, 09.20 Uhr

(akl) Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Stegerwaldstraße ist in der

Nacht von Freitag auf Samstag ein Opel Corsa aufgebrochen worden. Dabei wurden

neben elektronischen Geräten auch Fahrzeugteile entwendet. Das Fahrzeug sei am

Freitag gegen 18.30 Uhr abgestellt worden. Am Samstagmorgen gegen 09.20 Uhr

wurden bei dem Fahrzeug zwei eingeschlagene Scheiben festgestellt. Aus dem

Innenraum wurden eine Videokamera und ein mobiles Navigationsgerät entwendet.

Weiterhin wurden die Kennzeichen abgeschraubt und die Autobatterie gestohlen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Geldbörse aus Rucksack gestohlen,

Wiesbaden, Kirchgasse, Samstag, 04.09.2021, bis 16.15 Uhr

(akl) Am Samstagmittag wurde einer 46jährigen Frau aus Wiesbaden bei einem

Einkaufsbummel ein gelber Geldbeutel aus dem Rucksack entwendet. In einem

Bekleidungsgeschäft in der Kirchgasse stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies

mit Ausweisen und einem dreistelligen Geldbetrag fest. Hinweise zu verdächtigen

Feststellungen nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Verkehrsunfall mit 6 Leichtverletzten, Wiesbaden, Rheinstraße/Bahnhofstraße,

Samstag, 04.09.2021, 13.10 Uhr

(akl) Am Samstag kollidierten gegen 13.10 Uhr auf der Kreuzung Rheinstraße /

Bahnhofstraße zwei Fahrzeuge, dabei wurden sechs Personen leicht verletzt. Ein

59jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem grauen Mercedes die Rheinstraße aus

Richtung Wilhelmstraße und beabsichtigte, nach links in die Bahnhofstraße in

Richtung Hauptbahnhof abzubiegen. Nach Angaben einer Mitfahrerin hätten sie als

erstes Fahrzeug zunächst an der Ampel gestanden und seien bei Grün in die

Kreuzung eingefahren. Eine 25jährige Frau aus Schwalbach am Taunus befuhr mit

ihrem schwarzen Golf die Rheinstraße in Richtung Wilhelmstraße und kollidierte

im Kreuzungsbereich mit dem Mercedes. In beiden Fahrzeugen wurden jeweils drei

Insassen durch den Unfall verletzt, zwei Personen mussten in ein Krankenhaus

verbracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die

Polizei sucht Zeugen, die insbesondere Angaben zu der Ampelschaltung vor dem

Unfall machen können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer

(0611) 345-2140.

Radfahrerin bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Grillparzer Straße, Samstag, 04.09.2021, 12.45 Uhr

(akl) Ein 44jähriger Wiesbadener befuhr am Samstag gegen 12.45 Uhr mit seinem

grauen Mini die Grillparzer Straße und beabsichtigte nach rechts in den

Konrad-Adenauer-Ring einzubiegen. Dabei übersah er eine von links kreuzende

Pedelecfahrerin, die bevorrechtigt den Radweg am 2. Ring in Richtung

Schiersteiner Straße befuhr. Die 17jährige Radlerin aus Trebur stürzte bei der

Kollision zu Boden und wurde leicht verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus

gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.