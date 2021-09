Polizeiliche Bilanz zum Bliesfestival

Ludwigshafen (ots) – Das erste Kulturfest für elektronische Musik an der Blies ist aus polizeilicher Sicht ruhig verlaufen. Es wurden der Polizei keine Vorfälle gemeldet, die ein polizeiliches Einschreiten auf dem Festivalgelände erfordert hätten. Darüber hinaus wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 im Umfeld der Veranstaltung Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt, um insbesondere das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu verhindern.

Bei diesen Kontrollen konnten insgesamt 6 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. In allen Fällen wurde von den kontrollierten Personen eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mitgeführt. Bei den Betäubungsmitteln handelte es sich überwiegend um Marihuana, in 2 Fällen wurde auch Kokain sichergestellt.

Gegen alle 6 Personen wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Bei den Kontrollmaßnahmen konnten auch mehrere Personen festgestellt werden, die erheblich alkoholisiert das Festivalgelände verlassen hatten und danach mit ihrem Fahrzeug wegfahren wollten.

In 8 Fällen konnte durch die Kontrollen verhindert werden, dass die alkoholisierten Personen mit ihrem Fahrzeug wegfuhren, wobei bemerkenswert war, dass es sich nur in einem Fall um einen PKW-Fahrer gehandelt hat. In allen anderen Fällen handelte sich um Personen, die mit dem Fahrrad wegfahren wollten.

Weiterhin wurde bei den Kontrollen ein Autofahrer festgestellt, der seinen PKW ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hatte.

Mehrere Einsätze innerhalb weniger Minuten

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(JH) – Am Sonntag 05.09.2021 um 13:41 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Teichgasse nach Ludwigshafen-Friesenheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr den Brand eines Sofas in einer Wohnung mit Verrauchung des Treppenraumes vor. Die Feuerwehr leitete umgehend die Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Der Brand wurde bereits von den Anwohnern gelöscht.

Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten und umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch. Bei dem Brand wurden 5 Personen, darunter ein Kind, dem anwesenden Rettungsdienst

mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation übergeben. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 21 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und die Polizei.

Um 14:01 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Kellerbrand in die Waltraudenstraße nach Ludwigshafen-West gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Brand in einem Keller mit starker Rauchentwicklung vor. Die Feuerwehr leitete umgehend Brandbekämpfung ein und verhinderte die weiteren Verrauchung des Treppenraumes durch einen Rauchschutzvorhang.

Auch hier war im Nachgang eine umfangreiche Belüftung des Anwesens notwendig.

Bei diesem Brand wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 22 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen und die Polizei.

Noch während der Rückbauphase in der Teichgasse und Waltraudenstraße wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 14:36 Uhr zu einem Gasgeruch in die Comeniusstraße nach Ludwigshafen-Oggersheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen leichten Gasgeruch in einer Wohnung des 17 Parteienhauses vor.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, räumte vorsorglich die umliegenden Wohnungen und führte Messungen durch. Von einer defekten Gastherme wurden brennbare Gase freigesetzt. In Zusammenarbeit mit der TWL wurde das Gerät außer Betrieb genommen. Die Wohnung wurde auch bei diesem Einsatz belüftet.

Auch bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 24 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug, die Technischen Werke Ludwigshafen und die Polizei.

Ein verletzter Feldhase in der Nansteinstraße in Ludwigshafen-Mundenheim musste aufgrund der vielen Einsätze auf seine Rettung warten. Auch der Hase konnte zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen zu einem nahegelegenen Tierarzt transportiert werden.

Schlägerei in der Innenstadt

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen 04.9.2021 kam es in der Innenstadt zu verbalen Streitigkeiten zwischen 2 vierköpfigen Personengruppen. Im Rahmen des Streits beleidigten sich die beiden Gruppen gegenseitig.

Zwischen einem 33-jährigen Mann aus Ludwigshafen und einem 23-jährigen Mann aus Celle wurde es schließlich handgreiflich.

Der 23-Jährige versetzte seinem 33-jährigen Kontrahenten einen Schlag ins Gesicht, wodurch dieser augenscheinlich jedoch nicht verletzt wurde. Alle Beteiligten waren offensichtlich alkoholisiert. Die eingesetzten Beamten erteilten Platzverweise.

Den 23-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren aufgrund Körperverletzung.

Lebensmittel in 4-stelligem Wert entwendet

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Auf frischer Tat wurden am frühen Samstagabend 04.09.2021 drei Männer durch den Filialleiter eines Einkaufsmarktes in Edigheim gestellt. Die Männer hatten Lebensmittel in einem 4-stelligen Wert aus dem Markt entwendet.

Anschließend deponierten sie die Beute in einem Fahrzeug.

Die Männer wurde der Polizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Alleinunfall mit alkoholisiertem Pedelec-Fahrer

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstagnachmittag 04.09.2021 befuhr ein 46-jähriger Ludwigshafener mit seinem Pedelec die Kurt-Schumacher-Straße und stieß hier zunächst ohne ersichtlichen Grund gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem

46-Jährigen fest. Er wurde zunächst aufgrund seiner Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht, wo ihm zudem auf Anordnung der Polizeibeamten eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Hinweis auf Betäubungsmittelkonsumente

Ludwigshafen (ots) – Eine 43-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann konnten am Freitagabend 03.09.2021 durch eine Streife aufgrund des Verdachts des Drogenkonsums einer Kontrolle unterzogen werden. Bei beiden Personen, die unter dem Einfluss von Drogen zu stehen schienen, konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Weiterhin führten die beiden Fahrräder mit sich, deren Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht nachvollziehbar geklärt werden konnten. Die Betäubungsmittel und die Fahrräder wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Kontrolle möglicher Fahrraddiebe

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Samstagmorgen 04.09.2021 konnte ein aufmerksamer Bürger 2 Männer dabei beobachten, wie sie sich an einem Fahrrad zu schaffen machten. Einer der Männer warf anschließend ein orangefarbenes Fahrrad in die Luft.

Das Rad wurde hierbei beschädigt.

Im Rahmen der Kontrolle konnten ein 30-jähriger Mann aus dem Rheinpfalzkreis und ein 24-jähriger Mann aus Ludwigshafen angetroffen werden. Der 24-Jährige führte ein Fahrrad mit sich, dessen Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht nachvollziehbar geklärt werden konnten. Aus diesem Grund wurde das Fahrrad sichergestellt.

Die beiden Männer erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund Sachbeschädigung und, sofern sich der Verdacht bestätigt, Fahrraddiebstahls.

Verkehrsunfall zwischen Zweiradfahrern

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Leichte Verletzungen erlitt ein 61-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall vom Freitagmorgen 03.09.2021 in Friesenheim. Der Fahrradfahrer befuhr die Sternstraße/Richtung Brunckstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich Sternstraße/Ruthenstraße mit einem 34-jährigen Motorradfahrer, der von der Sternstraße kommend in die Ruthenstraße abbiegen wollte.

Wie es zu dem Konflikt zwischen den beiden Zweiradfahrern kam, wird derzeit ermittelt. Der Fahrradfahrer wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.