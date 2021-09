Unfallflucht – Radfahrer bringt Mädchen zu Fall

Speyer (ots) – Am Freitag 03.09.2021 gegen 7:20 Uhr kam es in der Landwehrstraße in Höhe des Bauzentrum Schulz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Hierbei fuhr ein männlicher Radfahrer 2 Mädchen mit ihren Fahrrädern entgegen und touchierte hierbei eines der Mädchen, sodass diese stürzte.

Der männliche Fahrradfahrer fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Speyer zu melden (Tel.: 06232/137-0, pispeyer@polizei.rlp.de).

Nach Verkehrskontrolle Betriebserlaubnis erloschen

Speyer (ots) – Am Samstag 04.09.2021 gegen 0:15 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Speyer ein PKW kontrolliert, der eine falsche Rad/Reifen-Kombination aufgezogen hatte und zusätzlich Felgen verbaut waren, die eine gutachterliche Abnahme bedürfen, die jedoch nicht durchgeführt wurde. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.