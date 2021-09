Landau: Die Polizei-News

Party aufgelöst

Landau (ots) – Aufgrund einer Ruhestörungsmeldung wegen überlauter Musik, konnte in der Nacht zum Sonntag eine Party auf dem Ebenberg lokalisiert werden, an der an die 100 Personen teilnahmen.

Die Polizei konnte die Veranstalter der privat organisierten Party feststellen. Die Musik wurde umgehend eingestellt und alle Personen erhielten einen Platzverweis.

Rollerfahrer lässt nichts aus

Landau (ots) – Am Freitagnachmittag 03.09.2021 gegen 15:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Landau einen Rollerfahrer zwischen den Gewerbegebieten Mörlheim und Bornheim. Schnell stellte sich heraus, dass der 49-jährige Rollerfahrer ohne entsprechende Fahrerlaubnis fuhr.

Zudem war am Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2018 montiert, was ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz darstellte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,55 Promille festgestellt werden.

Als wäre dies nicht genug, kam noch heraus, dass er zuvor Cannabis konsumierte. Mehrere Strafverfahren wurden gegen den Rollerfahrer eingeleitet.

Beherztes Eingreifen überführt Ladendieb

Landau (ots) – Am Samstagabend 04.09.2021 gegen 20:30 Uhr hielt ein Ladendetektiv einen Dieb in einem Supermarkt in Landau fest, als dieser eine hochwertige Trainingsjacke stehlen wollte. Der 21-jährige Dieb wehrte sich und schlug dem Detektiv mehrmals ins Gesicht bis er sich gewaltsam losreißen konnte.

Hinzueilende Kunden konnten den Dieb schließlich festhalten und die Polizei hinzurufen. Mehrere Strafverfahren, u.a. wegen räuberischen Diebstahl und Körperverletzung wurden gegen den Dieb eingeleitet.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landau (ots) – Am Freitag 03.09.21 im Zeitraum von 09:20-09:50 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen VW Golf in Landau in der Max-Planck-Straße am Ärztehaus und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Sachschaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau.presse@polizei.rlp.de an.