Randalierender in der Kirche

Frankenthal (ots) – Am frühen Samstagabend 04.09.2021 wurde der Polizei Frankenthal eine männliche Person gemeldet, welche in der Kirche am Jakobsplatz randalieren, herumschreien und den Altar der Kirche bespucken würde. Vor Ort konnte ein 47-jähriger Mann aus Altleiningen angetroffen werden.

Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss und war zudem aggressiv. Dem Randalierer wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem dieser sodann nachkam.

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Am Samstagvormittag 04.09.2021 meldete ein Zeuge der Polizei Frankenthal einen Autofahrer, welcher eine unsichere Fahrweise (Schlangenlinien sowie geringe Fahrtgeschwindigkeit) aufweisen würde. Der Fahrzeugführer befuhr die B9 kommend von Frankenthal-Studernheim in Richtung Frankenthal-Stadt.

Im Ortskern wurde der 79-jährige Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Polizeidienststelle Frankenthal eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.