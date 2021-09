Sachbeschädigungen am Pamina-Schulzentrum

Herxheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 04.09.2021 rissen unbekannte Täter zunächst eine Sperrstange auf dem Gelände des Schulzentrums aus der Verankerung. Damit schlugen sie eine Überwachungskamera aus ihrer Halterung.

Ebenso befanden sich Einkaufswägen eines Supermarktes aus der Ortsmitte und leere Bierflaschen im Hof des Schulzentrums. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau.presse@polizei.rlp.de an.

Stoppschild missachtet

Großfischlingen (ots) – 10 Fahrzeugführer wurden soeben am 05.09.2021 innerhalb einer Stunde gebührenpflichtig verwarnt, weil sie an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen das Stoppschild missachteten. An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in zurückliegender Zeit schwerwiegende Verkehrsunfälle, weshalb die Polizei auf diese Örtlichkeit ein besonderes Augenmerk legt.

Zusätzlich ist an dieser Stelle aufgrund der bestehenden Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

Trunkenheitsfahrt endet am Baum

Annweiler (ots) – Lediglich mit Kratzern und Prellungen kam gestern gegen 07:45 Uhr ein 42-jähriger Opelfahrer aus dem Landkreis SÜW davon. Er fuhr mit dem PKW auf der B 48 und kam kurz vor Annweiler in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. An einem Baum neben dort entlanglaufenden Radweg wurde das Fahrzeug gestoppt.

Wie sich herausstellte war der Fahrzeugführer alkoholisiert. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Auto zerkratzt

Edenkoben (ots) – Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (03.09.2021 – 04.09.2021) in Edenkoben in der Spitalstraße. Hierbei wurde ein PKW Skoda vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Fenster aufgebohrt

Edenkoben (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (04.09.2021 – 05.09.2021) wurde durch unbekannte Täter ein Vereinsheim in der Villastraße in Edenkoben angegangen. Die Täter gelangten hierbei über ein aufgebohrtes Fenster ins Innere des Vereinsheims. Entwendet wurde jedoch nichts.

Der Schaden am Fenster beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Scheibe eingeschlagen und Geld entwendet

Kirrweiler (ots) – Zu einem Einbruch im Industriegebiet Kirrweiler kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (03.09.2021 – 04.09.2021). Hierbei wurde eine Scheibe im rückwärtigen Bereich einer Lagerhalle eingeschlagen. Entwendet wurde Bargeld. Weiterhin wurden durch unbekannte Täter drei Computer im Außenbereich zum Abtransport bereitgestellt.

Die Computer wurden allerdings durch unbekannte Täter an der Tatörtlichkeit zurückgelassen. Es wird daher vermutet, dass unbekannte Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

2 Sachbeschädigungen an PKWs

Bad Bergzabern (ots) – Am 02.09.21, zwischen 7.45-13.30 Uhr, wurde mit Kreide auf die Motorhaube eines weißen BMWs gemalt. Hierdurch wurde der Lack beschädigt. Zeugen bitte bei der Polizei Bad Bergzabern melden.

Bad Bergzabern (ots) – Am 03.09.21, zwischen 10.30-10.45 Uhr, wurde ein roter Hyundai, der auf dem Parkplatz vor der Sparkasse in Bad Bergzabern abgestellt war, am linken Kotflügel und auf der Motorhaube zerkratzt.