Verkehrsunfall von 2 Fahrzeugen – 3 Kinder verletzt

Odenwaldkreis/Lützelbach (ots) – Am Samstag 04.09.2021 ca. 15:45 Uhr ereignete sich in Rimhorn ein Verkehrsunfall zwischen Pkw. In einem der Fahrzeuge saß ein Vater mit seinen 3 Kindern, 2 Jahre, 7 Jahre und 9 Jahre alt, in dem anderen Pkw ein junges Paar. Durch den Zusammenstoß erlitt der 7-jährige Junge eine starke Gehirnerschütterung und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Die beiden anderen Kinder erlitten nur leichte Verletzungen und konnten noch vor Ort in die Obhut ihres Vaters übergeben werden. Alle anderen beteiligten Personen waren am Unfallort nicht verletzt, standen jedoch teilweise unter Schock.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizeistation Höchst/Odw. aufgenommen, durch welche auch die Sachbearbeitung erfolgt.

Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots) – In der Nacht von Samstag 04.09.21 auf Sonntag 05.09.21 kam es zwischen 20-13 Uhr in der Jahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Das dort abgestellte Fahrzeug eines 33-jährigen Michelstädters wurde durch einen anderen PKW mutmaßlich beim Rückwärtsfahren an der Fahrertür beschädigt.

Die Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. zur/zum flüchtigen FahrzeugführerIn unter 06062 / 953-0.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rüsselsheim (ots) – Am Samstagabend 04.09.21 kam es gegen 21:05 zu einem Verkehrsunfall in Rüsselsheim im Bereich der Stahlstraße/Uranstraße. Ein 47-jähriger Radfahrer kam dabei die Autobahnbrücke über die A60 heruntergefahren und bemerkte aufgrund seiner Alkoholisierung den dort stehenden Pkw eines 29-jährigen Mörfelders nicht.

Der Pkw des 29-jährigen wurde durch den Zusammenstoß leicht beschädigt. Da der Radfahrer deutlich alkoholisiert war mit 2,52 Promille, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Kreis Bergstraße

Auffahrunfall mit Folgeunfall

Laudenbach/BAB 5/Fahrtrichtung Süd (ots) – Auf der A 5 ereignete sich am frühen Samstagabend 04.09.21 ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Ein 59-jähriger Taxifahrer aus Bensheim befuhr mit seinem vollbesetzten Taxi die Autobahn in Richtung Heidelberg, als vor ihm 2 Fahrzeuge stark abbremsen mussten. Er selbst bemerkte dies noch und hielt sein Fahrzeug an. Einem hinter ihm fahrenden Krankentransportwagen aus Freiburg gelang dies nicht mehr rechtzeitig. Dessen 26-jähriger Fahrer fuhr zunächst auf das Taxi auf.

Als die beiden Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen standen, fuhr in die Unfallstelle eine 27-jährige Autofahrerin aus Heidelberg, die ihr Fahrzeug auch nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Durch den Unfall wurden insgesamt 8 Menschen verletzt, wobei 5 von ihnen nach einer ambulanten Behandlung an der Unfallstelle, ihre Fahrt im beschädigten Taxi fortsetzen konnten.

Die beiden Insassen des Krankentransportwagens, sowie die Fahrerin des letzten Fahrzeugs, wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser nach Heppenheim und Mannheim gebracht.

Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die A 5 in Richtung Süden zum Teil vollgesperrt werden und es kam zu einem mehrere Kilometer langen Stau. Neben einer Streife von der Polizeiautobahnstation Südhessen waren zudem die Feuerwehr Heppenheim mit mehreren Fahrzeugen und ein Großaufgebot an Rettungswagen und Notärzten im Einsatz.

