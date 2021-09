Zwei Raubüberfälle im Grüneburgpark

Frankfurt-Westend (ots)-(dr) – Gleich 2 Raubstraftaten ereigneten sich am Samstagabend 04.09.2021 im Grüneburgpark. Die bislang unbekannten Täter konnten unter anderem Bargeld erbeuten. Im ersten Fall hielt sich ein 20-Jähriger mit 3 Freunden im Grüneburgpark auf, als sie gegen 21.50 Uhr von 10-15 Jugendlichen umringt wurden. Unter Androhungen von Schlägen wurde der 20-Jährige zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert und oberflächlich abgetastet. Einer der Haupttäter entnahm schließlich aus dessen Umhängetasche 50 Euro Bargeld, ein Paar Airpods, Parfum und ein Ladekabel.

Täterbeschreibung:

Die Gruppe, allesamt sportlich gekleidete Jugendliche im Alter zwischen 16-18 Jahren, entfernte sich schließlich in die Dunkelheit der Parkanlage.

Ein zweiter Fall ereignete sich gegen ca. 22:05 Uhr, als sich ein 17-Jähriger und dessen Bekannter ebenfalls im Grüneburgpark befanden. 2 junge Männer kamen auf sie zu und wollten ihnen offenbar Drogen verkaufen. Als der 17-Jährige ablehnte, forderte einer der beiden jungen Männer die Herausgabe seines Bargeldes und drohte damit, andernfalls einen Taser einzusetzen.

Der 17-Jährige holte einen 50-Euro-Schein aus seinem Portemonnaie, welchen ihm der zweite Täter entriss.

Täterbeschreibung:

Die beiden jungen Räuber, ca. 18 Jahre alt und 180 cm groß, flüchteten anschließend mit der Beute in nördliche Richtung.

Eine Fahndung verlief in beiden Fällen ohne Erfolg. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Renitente Frau festgenommen

Frankfurt-Seckbach (ots)-(dr) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 04.09.2021 kam es in einer Wohnung in Seckbach zu einem Polizeieinsatz. Beamte nahmen eine aggressive Frau fest. Ein besorgter Anwohner der Atzelbergstraße bemerkte um kurz nach Mitternacht, dass sich eine weinende Frau an einem Fenster eines mehrstöckigen Wohnhauses befindet und wählte den Notruf. Mehrere Polizeistreifen begaben sich daraufhin zur gemeldeten Anschrift und lokalisierten schließlich eine Wohnung in dem Gebäude.

Sie trafen auf mehrere offensichtlich stark alkoholisierte Frauen. Eine 32-Jährige griff plötzlich einen der Beamten an und schlug mit der Faust in Richtung dessen Kopfes. Sie trat außerdem nach den anderen Polizeibeamten und beleidigte diese fortwährend. In der Folge gelang es, die aggressive Frau zu Boden zu bringen und festzunehmen.

Ein Beamter erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Bei der Durchsuchung der Frau fanden die Beamten rund 46 Gramm Haschisch auf. Weitere 16 Gramm konnten in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Für die 32-jährige Frau ging es zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen sowie zur Ausnüchterung in das Polizeipräsidium.

Frankfurt: Drei “Straßenrenner” sichergestellt

Frankfurt-Altstadt (ots)-(dr) – Beamte der Kontrolleinheit Autoposer, Raser, Tuner (KART) haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag 05.09.2021 drei Fahrzeuge in der Berliner Straße sichergestellt. Die Fahrer stehen im Verdacht, sich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafbar gemacht zu haben. Zivilbeamte der KART stellten im Rahmen ihrer Streifenfahrt an der Kreuzung Kornmarkt/Berliner Straße 3 hochmotorisierte Pkw fest, deren Motoren während des Wartens an einer roten Ampel laut aufheulten.

Als die Ampel auf grün umsprang, bogen die Fahrzeuge auf die Berliner Straße östlich in Richtung Börneplatz ein. Die Beamten klemmten sich dahinter. Durch ihr langsames Neben- bzw. Hintereinanderherfahren verringerten die 3 Autofahrer nun den Abstand zum vorausfahrenden Verkehr.

Mehrere kurze Hupsignale, die von einem der Pkw ausgingen, läuteten in der Folge einen “Start” ein, worauf alle 3 Fahrzeuge augenscheinlich auf Vollgas beschleunigten und sich gegenseitig an den Stoßstangen “klebten”.

Das Zivilfahrzeug erreichte bei der Nachfahrt 95 km/h, wobei die Geschwindigkeit der 3 Raser noch höher ausgefallen sein dürfte. Erlaubt sind 40 km/h. Ein Rückstau an einer Ampel beendete die Fahrt zwangsläufig. Die Zivilbeamten und 2 weitere KART-Streifen konnten die Raser schließlich stellen.

Alle 3 Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund der Teilnahme eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Bei einem der Teilnehmer besteht außerdem der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Neben der Sicherstellung eines Führerscheins erfolgte die Beschlagnahme eines VW Golf 8 R, eines VW Golf GTI und eines Ford Focus ST.

Taschendieb flüchtet in Wohnung und wird festgenommen

Frankfurt-Höchst (ots)-(dr) – Beamte des 17. Polizeireviers haben am Freitag 03.09.2021, einen 18-Jährigen in einer Wohnung in Unterliederbach festgenommen. Zuvor versuchte dieser einen 79-jährigen Mann zu bestehlen. Um kurz nach 20 Uhr lief ein 79-jähriger Mann einen Trampelpfad vom BahnhofHöchst in Richtung Leunastraße entlang. Der 18-jährige Täter schlich sich zu diesem Zeitpunkt geschickt an den ahnungslosen Senior heran

Er versuchte ihm ein Portemonnaie aus der Hosentasche zu stehlen. Dies bemerkte der 79-Jährige und schrie laut nach der Polizei. Eine aufmerksame Streife hörte die Rufe. Als der 18-jährige Langfinger den herannahenden Polizeiwagen erkannte, nahm er seine Beine in die Hand und lief zu Fuß in Richtung Gebeschusstraße.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten noch sehen, wie der junge Mann über eine offenstehende Balkontür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses flüchtete. Nach Ankunft einer weiteren Polizeistreife konnte das Gebäude umstellt und die Wohnung betreten werden.

Die Beamten trafen schließlich auf den 18-Jährigen, der sich widerstandslos festnehmen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums bringen ließ.

