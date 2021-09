Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Drei nordafrikanisch aussehende Männer raubten am Sonntag 05.09.2021, einen 30-jährigen Mann in der B-Ebene der Konstablerwache aus. Der 30-Jährige befand sich gegen 0.50 Uhr in der Konstablerwache/Richtung Ausgang der nordwestlichen Rolltreppe. Mehrere Personen umringten ihn plötzlich und 2 davon gingen auf den 30-Jährigen zu.

Ein Täter hielt ihm ein Taschenmesser entgegen, der zweite Täter durchsuchte ihn und entwendete 25 Euro Bargeld. Die Gruppe flüchtete anschließend die Rolltreppe hinauf in Richtung der Straßenbahn-Haltestation Konstablerwache und weiter in unbekannte Richtung. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

Personenbeschreibung:

Täter 1: Männlich, circa 20 Jahre alt, kurze schwarze Haare, nordafrikanisches Aussehen, rote Oberbekleidung, dunkle Hose.

Täter 2: Männlich, circa 20 Jahre alt, nordafrikanisches Aussehen, schwarze Jacke, schwarzer Rucksack.

Täter 3: Männlich, circa 20 Jahre alt, teils rasierte Haare und kurzer Zopf, nordafrikanisches Aussehen, schwarzes T-Shirt mit weißem Kragen.

Sachdienlich Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 entgegen.

