Neustadt: „design + gestaltung mussbach“ – Ausstellung + Markt am 11. und 12. September 2021 im Herrenhof Mußbach

Neustadt an der Weinstraße – Die Ausstellung und Markt „design + gestaltung mussbach“ findet wieder auf dem historischen Herrenhof in Neustadt-Mußbach statt. Ca. 80 ausgewählte Kunsthandwerker aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Berlin, Baden- Württemberg, Sachsen, Saarland, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und aus Frankreich präsentieren ihre individuellen Exponate in zahlreichen Ständen auf dem Hofgelände und in dem Kelterhaus des Herrenhofes Mußbach.

Die Besucher können bei „design + gestaltung mussbach“ wieder Kunsthandwerk vom Feinsten bewundern, bestaunen und natürlich auch erwerben. Zwei Tage lang präsentieren die „galerie forum“ und die Aussteller ausgesucht schöne Produkte von hoher gestalterischer Qualität zu erschwinglichen Preisen. Das schöne Hofgelände und das Kelterhaus des Herrenhof Mußbach bieten in diesem Jahr – wie nun schon mit beständigem Erfolg seit über 20 Jahren – das besonders stimmungsvolle und spannende Ambiente für diese Ausstellung. Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus der ganzen Bundesrepublik versammeln sich an diesem Wochenende zu einem kreativen Stelldichein auf dem Herrenhof und erwarten dort ihr langjähriges Stammpublikum. Auch mit Mundschutz und Abstandsregel lohnt sich der Besuch mit Sicherheit.

Präsentiert wird wieder Kunst, Handwerk und Design in zahlreichen Einzelständen: zeitgenössisch, individuell, kreativ und von hoher gestalterischer Qualität. Die Teilnahme an dieser Ausstellung, die sich im Laufe der Jahre zu einer wichtigen Leistungsschau des gestaltenden Handwerks entwickelt hat, ist ausschließlich den professionellen Gestaltern und Gestalterinnen vorbehalten.

Die Aussteller zeigen Skulpturen, Bilder, Objekte mit und ohne Funktion, funkelnde Glasarbeiten, keramische Objekte, individuellen Schmuck und modische Accessoires in Textil und Leder – Alles auf einem ausgesucht hohen Niveau zeitgenössischer Gestaltung. Die 2 Tage mit Design und Gestaltung in Mußbach versprechen ein aufregendes Ereignis, denn es wird recht viel zu entdecken geben in der Welt der zeitgenössischen Gestaltung und der authentischen individuellen Objekte – die Ausstellung hat sich mittlerweile zu einer echten Institution entwickelt, deren Ruf auch inzwischen weit über die Grenzen der Region geht.

Diese betont qualitätsorientierte Veranstaltung im Herrenhof ist nun schon lange kein „Geheimtipp“ mehr bei allen an Kunst, Handwerk und Design interessierten Besuchern und Ausstellern. Die Besucher der diesjährigen Präsentation handwerklicher Gestaltung erwarten viele neue Exponate und interessante Begegnungen. Unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus der ganzen Bundesrepublik befinden sich zahlreiche Staatspreis- und Förderpreisträger und mit weiteren wichtigen Preisen ausgezeichnete Gestalter und Gestalterinnen. Dem Material und Stil der Werke sind keine Grenzen gesetzt: Keramik, Glas, Mode, Hüte, Taschen, Leder, Holz, Schmuck, Textil, Metall, Filz, Papier, Porzellan, Malerei, werden auf dem Markt zu sehen sein.

„design + gestaltung mussbach“ – Ausstellung + Markt im Herrenhof Mußbach,

11. und 12. September 2021

Samstag, 11. September 2021 von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 12. September 2021 von 11 bis 18 Uhr

Ort: Herrenhof Mußbach in Neustadt-Weinstraße/Mußbach

Eintritt: 4,- Euro (Kinder frei), Hunde willkommen

Veranstalter: „galerie forum“ (Ockenheim)

www.galerieforum.com