Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Carlsberg, Wattenheim: Verkehrsunfall mit verletzter PKW-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Carlsberg / Wattenheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (05.09.2021) gegen 06 Uhr kam es auf der L520 zwischen Carlsberg und Wattenheim zu einem Verkehrsunfall, bei der die 25-jährige Fahrerin verletzt wurde. Im Laufe der Unfallaufnahme konnten die Beamten der PI Grünstadt bei der Fahrerin Anzeichen auf Alkoholkonsum feststellen. Ein erster Atemalkoholtest von knapp unter 3 Promille bestätigte diesen Verdacht.

Nach ersten Ermittlungen kam das Fahrzeug aufgrund der erheblichen Alkoholisierung der Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Hierbei entstand am PKW Totalschaden, die Fahrerin wurde verletzt. Da bei der ersten Unfallmeldung bei der Rettungsleitstelle auch über aufsteigenden Rauch aus dem PKW berichtet wurde, kamen zusätzlich zum Rettungsdienst auch die Feuerwehren Wattenheim/Hettenleidelheim und Carlsberg in den Einsatz, die letztlich aber keine Löscharbeiten vornehmen mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie zur Absicherung der Einsatzkräfte und Bergung des PKW durch den Abschleppdienst wurde die L520 durch die Feuerwehr voll gesperrt. Die Fahrerin wurde im Rettungswagen versorgt und kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Weidenthal: Randalierer fährt unter Drogeneinfluss

Weidenthal/Pfalz (ots) – Am Sonntagmorgen, 05.09.2021, gg. 10:20 Uhr, wurde der Polizei eine randalierende Person in der Hauptstraße in Weidenthal gemeldet. Bei der Person handelte es sich um einen 30jährigen Mann aus Bad Dürkheim, welcher den Beamten gegenüber angab, verärgert zu sein, weil ihm eine Bekannte den Pkw-Schlüssel abgenommen habe. Grund hierfür war wohl der Umstand, dass die Bekannte um das Drogenproblem des Mannes wusste und er den Pkw von Bad Dürkheim nach Weidenthal führte. Tatsächlich wurden während der Kontrolle Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt und ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte schließlich die Einnahme von Kokain. Der Dürkheimer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):