Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 05.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall – Kind leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 04.09.2021, gg. 12:05 Uhr, wurde ein 11jähriges Kind in der Fröbelstraße leicht verletzt. Der 11jährige wollte in das am linken Fahrbahnrand geparkte Auto seiner Mutter einsteigen und öffnete hierfür die Tür der Beifahrerseite. Hierbei trat er einen Schritt zurück und stieß gegen die Seite eines gerade vorbeifahrenden Pkw. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Eine weitere Behandlung war nicht notwendig. Da gegenüber Kindern eine erhöhte Sorgfaltspflicht besteht, wird nun gegen die 82jährige Pkw-Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Neustadt: Party im Feld aufgelöst – Ordnungsamt mit Flaschen beworfen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 04.09.2021, gg. 23:15 Uhr, wurde eine Ruhestörung, ausgehend von einer großen Party im Feld unterhalb NW-Diedesfeld, gemeldet. Die Örtlichkeit wurde vom Ordnungsamt und der Polizei angefahren. Vor Ort konnten ca. 100 Jugendliche festgestellt werden, welche sich in mehreren Kleingruppen auf der Feldanlage aufhielten. Es wurden Musikboxen mitgeführt und Alkohol konsumiert. Beim Erblicken der Ordnungskräfte, entfernten sich etliche „Partygäste“ in verschiedene Richtungen. Anderen wurde ein Platzverweis erteilt und sie wurden zur Ruhe ermahnt. Beim Eintreffen des Ordnungsamtes wurden die Mitarbeiter mit Weinflaschen beworfen, welche sie jedoch nicht trafen. Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruch dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

Neustadt: Weitere Drogenfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, gg. 12:10 Uhr, wurde in der Erfurter Straße ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dieser zuvor versuchte zu flüchten. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 21jährigen aus Neustadt, welcher der Polizei gut bekannt ist. Der Mann wurde schon mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beanzeigt. Bei dieser Kontrolle ergaben sich nun auch Anzeichen auf die Einnahme von Betäubungsmittel und ein Drogenschnelltest bestätigte die Einnahme von Cannabisprodukten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der Gefahr, dass er weiterhin mit dem Roller Straftaten begeht, wurde dieser eingezogen und wird der Verwertung zugeführt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):