Mannheim: Stadt Mannheim unterstützt „Earth Night“ am 07. September 2021

Mannheim – „Wenigstens eine dunkle Nacht pro Jahr“, das ist das Motto der „Earth Night“. Die Idee dahinter: Jedes Jahr zum ersten September-Neumond (in diesem Jahr am 7. September) ab 22 Uhr sollen möglichst viele Menschen künstliches Licht abschalten, um darauf aufmerksam zu machen, dass zu viel Kunstlicht in der Nacht Schäden verursacht. Anders als bei der „Earth Hour“, bei der das Licht für eine Stunde reduziert wird, um die Menschen an die Dringlichkeit des Klimaschutzes zu erinnern, steht bei der „Earth Night“ das Licht im Fokus.

„Die „Earth Night“ möchte uns alle für einen verantwortungsvolleren Umgang mit Licht sensibilisieren. Die Stadt Mannheim unterstützt die Aktion gerne und wird die Fassadenbeleuchtung der städtischen Gebäude – wo möglich – abschalten. Wir laden auch alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende ein, sich an der Aktion zu beteiligen“, erklärt Bürgermeister Dirk Grunert.

Menschengemachtes Kunstlicht reduzieren

Die „Earth Night“ will auf die exzessive Nutzung von Kunstlicht und seinen Folgen für Mensch, Umwelt und Natur aufmerksam machen. Denn Beleuchtung, die keinem Sicherheitszweck dient, verbraucht Energie und schadet damit dem Klima. Weniger bekannt in der Öffentlichkeit ist, dass nächtliche Beleuchtung auch eine erhebliche Gefahr für die Tier- und Pflanzenwelt darstellt.

Besonders betroffen sind die heimischen Insekten. Sie haben eine andere Farbwahrnehmung als Menschen und werden vom Kunstlicht angezogen. Die Insekten schwirren so lange um die Lichtquelle, bis sie vor Erschöpfung sterben oder ihren Fressfeinden zum Opfer fallen. Die nächtliche Beleuchtung stört zudem auch die Wahrnehmung wichtiger Signale, mit Hilfe derer sich nachtaktive Tierarten orientieren. Aber auch Menschen schlafen schlechter und die Sterne sind kaum mehr zu sehen.

Das Gute an der „Earth Night“: Jeder kann einfach ohne großen Aufwand mitmachen. Die Beleuchtung von Fassaden-, Werbe oder Schaufensterlicht sowie Solarleuchten in Gärten können abgestellt oder gedimmt werden. Wer kein Außenlicht hat, schließt Jalousien oder Rollläden an Fenstern. Auch das macht die Nacht dunkler.

Über „Earth Night“

Die „Earth Night“ ist eine Initiative von „Paten der Nacht“, einer in Deutschland ansässigen überparteilichen Vereinigung Ehrenamtlicher, die sich für den Schutz der Nacht und die Eindämmung der Lichtverschmutzung durch Aufklärungsarbeit und Best-Practice-Beispiele einsetzt. Die „Earth Night“ wurde 2020 ins Leben gerufen und hatte am 17. September 2020 Premiere.

Weitere Informationen: www.earth-night.info