Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wachenheim: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Wachenheim (ots) – Am 02.09.2021 gegen 16:40 Uhr kam es auf der K16, etwa 500m vor dem Wanderparkplatz „Oppauer Haus“, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Demnach befuhr ein Bad Dürkheimer mit seinem PKW die K16 in Richtung Lindenberg, als ihm an genannter Örtlichkeit ein Fahrzeug entgegenkam, das offenbar das Rechtsfahrgebot missachtete. Es kam dadurch zur Berührung der beiden Außenspiegel, wobei am Fahrzeug des Bad Dürkheimers ein Schaden in Höhe von ca. 250 Euro entstand.

Kallstadt: Trunkenheitsfahrt

Kallstadt (ots) – Am frühen Morgen des 03.09.2021, gegen 04:25 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein PKW in der Weinstraße in Kallstadt aufgrund seiner zügigen Fahrweise auf. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer, einem 35-Jährigen aus dem Raum Grünstadt, Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab letztlich einen Wert von über 0,5 Promille, sodass gegen den Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Den Heimweg trat der Betroffene zu Fuß an.

Haßloch: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Haßloch (ots) – Am 03.09.2021 gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Moltkestraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Im Verlauf des Zusammenstoßes kam der 84jährige Fußgänger zu Fall und verletzte sich im Kopfbereich, so dass er zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 88jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt, nur der Pkw wurde leicht beschädigt. Da die Aussagen vor Ort widersprüchlich waren und das Unfallgeschehen nicht genau geklärt werden konnte, werden Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

