Rettungspersonal angegriffen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 02.09.2021 gegen 19 Uhr, schlug ein 68-Jähriger einem Mitarbeiter eines Rettungsdienstes in einem Krankenhaus in Ludwigshafen ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Der stark alkoholisierte Angreifer wurde zuvor aufgrund einer Verletzung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht.

Immer wieder werden Kräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr, Vollzudienst und Polizei Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Hilfskräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt!

Verletzte Seniorin – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag 02.09.2021 gegen 15:45 Uhr, wurde die Polizei zu einem unklaren Sachverhalt in der Riedsaumstraße gerufen. Ein 30-jähriger Autofahrer wurde beim rückwärts einparken auf eine hinter seinem Auto (weißer Kastenwagen mit Aufschrift eines Supermarktes) liegende Frau aufmerksam gemacht. Die 94-jährige Frau konnte sich an nichts erinnern und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ob es einen Zusammenstoß mit dem einparkenden Auto gegeben hatte oder die Frau zuvor gestürzt war, konnte bislang nicht geklärt werden. Wer hat den Vorfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 01.09.2021, 23:00 Uhr bis zum 02.09.2021, 17:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Brandenburger Straße ein. In der Gaststätte wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Der/die Täter entwendeten Bargeld, Tabakwaren und Alkoholika. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in der Brandenburger Straße gemacht oder kann Hinweise zur Tat geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Anrufe durch falsche Bankmitarbeiter

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Eine Seniorin erhielt am Donnerstagmorgen 02.09.2021 mehrere verdächtige Anrufe. Angebliche Bankmitarbeiter schilderten ihr, dass eine Kontopfändung bei ihr anstehen würde und wollten die Kontodaten der Seniorin erfragen. Die Angerufene reagierte vorbildlich und erkundigte sich bei ihrer Bank, welche eine anstehende Pfändung nicht bestätigte. Ihre Daten hatte Sie den angeblichen Bankmitarbeitern nicht preisgegeben.

Sind Sie Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 02.09.21 gegen 17:30 Uhr, stürzte ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer in der Mannheimer Straße und verletzte sich hierbei leicht. Der 52-Jährige soll an einer Ausfahrt befürchtet haben, dass ein ausfahrendes Auto ihn übersehen könnte.

Beim Abbremsen habe das Vorderrad blockiert und er stürzte. Der Pedelec-Fahrer musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Motorrad gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am 01.09.2021, zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr, wurde in der Pfarrer-Krebs-Straße ein blaues Motorrad (Leichtkraftrad) Yamaha Xt Air 125 gestohlen. Das Motorrad stand zur Tatzeit abgeschlossen vor der Hausnummer 2. Evtl. wurde es mit einem größeren Fahrzeug (Transporter o.ä.) abtransportiert. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Wer hat in der Pfarrer-Krebs-Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k5@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall in der Mundenheimer Straße

Ludwigshafen (ots) – Als ein 18-Jähriger am Donnerstag 02.09.2021 gegen 07:30 Uhr, von der Wittelsbachstraße in die Mundenheimer Straße fahren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrers. Es kam zur Kollision durch die das Auto des 18-Jährigen auf eine Verkehrsinsel geschoben wurde und dort mit einem Verkehrsschild zusammenstieß.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer Teilsperrung der Mundenheimer Straße.

In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Die Handtasche einer 54-Jährigen wurde zwischen dem 01.09.2021, 23 Uhr, und dem 02.09.2021, 06:30 Uhr, aus deren Mercedes gestohlen. Unbekannte hatten die Fensterscheibe des in der Benckiserstraße parkenden Autos eingeworfen und die Tasche daraus gestohlen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.