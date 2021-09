Brand einer Sauna

Neuhofen (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am 02.09.2021, gegen 21:00 Uhr, in der Ludwigshafener Straße zum Brand einer Sauna in einem Einfamilienhaus. Beim Eintreffen der Polizei stand die Saune bereits im Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Durch das Feuer sowie die Löscharbeiten dürfte ein Sachschaden von etwa 170.000 Euro entstanden sein. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Unfallflucht mit erheblichem Schaden

Hochdorf-Assenheim (ots) – Ein 46jähriger stellte am 02.09. um 18 Uhr seinen Pkw Mazda am Sportplatz Assenheim ab. Als er gegen 20 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er an der linken Fahrzeugfront einen erheblichen Schaden feststellen. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei Schifferstadt bittet Zeugen, die relevante Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Gefährdung durch unsachgemäße KFZ-Umbauten

Römerberg (ots) – Am 02.09.2021 gegen 15:40 Uhr wurde ein augenscheinlich veränderter Audi in der Philippsburger Straße in Römerberg-Mechtersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass nicht serienmäßige Felgen und Distanzringe verbaut waren, die in Kombination eine Abnahme bei einer Prüfstelle erfordert hätten. Eine solche Abnahme war ausweislich der Fahrzeugdokumente nicht erfolgt.

Die Veränderungen stellten letztlich eine Gefährdung dar und die Betriebserlaubnis war erloschen. Daher wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 46-jährigen, in Ostdeutschland wohnhaften, Fahrer eingeleitet und die Weiterfahrt außer zum Zweck der Vorführung bei einer Prüfstelle untersagt.

Verkehrsgefährdung

Mutterstadt (ots) – Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr gegen 11:45 Uhr die Speyerer Straße nach Ansicht eines 70-jährigen Fußgängers zu schnell, als dieser an einer Fußgängerfurt die Straße überqueren wollte. Er habe deshalb vor Schreck die Walkingstöcke nach vorne geführt, wodurch das vorbeifahrende Fahrzeug beschädigt wurde. Zum genauen Ablauf dauern die Ermittlungen an.

Geschwindigkeitskontrollen

Mutterstadt/Böhl-Iggelheim/Schifferstadt (ots) Am Donnerstag 02.09.2021 führte die Polizei Schifferstadt mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet durch, wobei der Schwerpunkt auf Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30km/h lag.

In der Schifferstadter Straße in Mutterstadt wurden zwischen 08:30 und 10:00 Uhr 24 Verwarnungen ausgesprochen. In zwei Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden, der Verkehrsteilnehmer mit der größten Überschreitung fuhr 55 km/h. Er muss mit einer Geldbuße von 80 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

In der Eisenbahnstraße in Böhl-Iggelheim wurden von 10:30 bis 11:30 Uhr 11 Verkehrsteilnehmer verwarnt. Die größte Überschreitung betrug hier 45 km/h. Das Verwarnungsgeld betrug in diesem Fall 25 Euro.

Letztlich wurden in der Portheide in Schifferstadt von 12:45 bis 13:45 Uhr 20 Fahrzeugführer verwarnt. Zwei mussten wegen zu hoher Überschreitung beanzeigt werden, der “Spitzenreiter” fuhr hier 58 km/h und erwartet nun ebenfalls eine Geldbuße von 80 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister.

Während der Kontrollen wurden zusätzlich 5 Mängelberichte wegen technischer Mängel an Fahrzeugen erforderlich. Hier müssen die Fahrzeughalter innerhalb einer angemessenen Frist die Beseitigung der Mängel nachweisen, um eine Information der Zulassungsstelle zu vermeiden.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz für September 2021

Präsidiumsbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt: Donnerstag 02.09.2021 im Bereich Ludwigshafen, Montag 06.09.2021 im Bereich Frankenthal, Freitag 17.09.2021 im Bereich Römerberg, Donnerstag 23.09.2021 im Bereich Maxdorf.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt: Donnerstag 09.09.2021 im Bereich Hochstadt, Mittwoch 15.09.2021 im Bereich Albersweiler, Montag 20.09.2021 im Bereich Germersheim, Donnerstag 30.09.2021 im Bereich Edenkoben.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.