Speyer: Versammlung im Domgarten

Speyer (ots) – Am Donnerstag 02.09.2021 in der Zeit von 17:30-20:55 Uhr versammelten sich circa 170 Personen an der Steinbühne im unteren Domgarten in Speyer zum Thema “Grundgesetz statt Dauerrepression, Status quo ante jetzt!” Die Versammlung entfaltete, nicht zuletzt aufgrund der genutzten Lautsprecheranlage, eine erkennbare Öffentlichkeitswirkung, weshalb sich mitunter 80 Schaulustige außerhalb des Versammlungsgeländes aufhielten und die Versammlung beobachteten. Im Übrigen gestaltete sich der weitere Verlauf friedlich und störungsfrei.

Nachdem etwa 70 Teilnehmende die für die Versammlung vorgeschriebene MNS zu Beginn der Versammlung nicht anlegten, erfolgten diesbezüglich Lautsprecherdurchsagen durch die Versammlungsleitung. Infolge der Durchsagen legten die Versammlungsteilnehmenden, mit Ausnahme von ca. 25 Personen, eine Mund-Nasen-Bedeckung an.

Personen, die auch nach den Durchsagen keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, wurden durch die Versammlungsleitung ausgeschlossen und erhielten, sofern sie nicht selbst das Versammlungsgelände verließen, einen Platzverweis.

Unbeleuchtet und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots) – Am Freitag 03.09.2021 um 01:45 Uhr fiel das Augenmerk einer Polizeistreife in der Wormser Landstraße auf einen Opel, welcher unbeleuchtet stadtauswärts fuhr. Am Steuer saß ein 42-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, welcher bei der anschließenden Verkehrskontrolle lediglich die Fahrerlaubnis eines Drittstaats außerhalb der EU sowie eine beglaubigte Übersetzung vorweisen konnte.

Da der Fahrer grundsätzlich nur 6 Monate nach der Begründung eines Wohnsitzes in Deutschland von seiner ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch machen durfte und da er diesen Zeitraum bereits überschritten hatte, wird die Fahrerlaubnis nicht mehr anerkannt und den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Fußgänger durch anfahrenden PKW leicht verletzt

Speyer (ots) – Am 02.09.2021 um 17 Uhr überquerte ein 65-jähriger Speyerer zu Fuß die St.German-Straße, ohne dass an dieser Stelle ein Fußgängerüberweg vorhanden gewesen wäre. Dabei ging er im Moment des Anfahrens vor einem verkehrsbedingt wartenden PKW Skoda einer 50-jährigen Speyererin vorbei, welcher ihn mit geringer Geschwindigkeit erfasste.

Dabei fiel der 65-Jährige auf die Motorhaube und zog sich leichte Schürfwunden an einem Knie und einer Hand sowie leichte Kopfschmerzen zu. Der 65-Jährige lehnte eine Verbringung ins Krankenhaus ab. Ein Sachschaden entstand nicht.