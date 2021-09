Landau: Die Polizei-News

Wahlplakat angezündet

Landau (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt konnten Polizeibeamte am Freitagmorgen gegen 3 Uhr ein brennendes Wahlplakat in der Ostbahnstraße feststellen. Das Feuer konnte durch die Polizisten rasch gelöscht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Eine Absuche der näheren Umgebung erbrachte keine Hinweise auf den bzw. die Täter.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Hungriger Radfahrer verursacht Verkehrsunfall und haut ab

Landau (ots) – Ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort erhält ein 43-jähriger Landauer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18 Uhr an der Einmündung Vogesenstraße/Bismarckstraße. Der Radfahrer hatte dem Autofahrer die Vorfahrt genommen, so dass es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Hierbei entstanden Kratzer am Auto. Der Schaden wird auf zirka 500 EUR beziffert.

Der Radfahrer verabschiedete sich noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten von dem Autofahrer, er gab gegenüber diesem an, dass er noch schnell etwas zu Essen kaufen müsse. Eine zweite Streifenbesatzung fuhr daraufhin zu einem nahegelegenen Markt und konnte den Radfahrer dort antreffen.

Da sich der Verdacht ergab, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe bei der Dienststelle genommen. Ein Vortest reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis und Amphetamin. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Mitarbeiter der Verbandsgemeinde beleidigt und bedroht

Offenbach an der Queich (ots) – Auf Grund des Schulbeginns und mehrerer Bürgerbeschwerden bezüglich des Parkverhaltens zu den Abholzeiten im Bereich der Grundschule in Offenbach überwachten am Donnerstag gegen 13 Uhr zwei Mitarbeiter der Verbandsgemeinde die Parksituation vor Ort, hierbei wurden sie beleidigt und bedroht. Ein 33-Jähriger stand mit seinem Auto im absoluten Halteverbot, als ein Vollzugsbeamter den Fahrer auf das Fehlverhalten aufmerksam machte, beleidigte dieser ihn.

Im Anschluss setzte der 33-Jährige sich ins Fahrzeug, wendete und hielt nochmals in Höhe der Beamten an. Zuvor hatte die Beifahrerin ebenfalls die Vollzugsbeamten beleidigt. Der 33-Jährige stieg erneut aus und drohte den Beamten. Nach einem kurzen Wortgefecht, stieg er letztlich ein und fuhr endgültig davon.

Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Beleidigung wurden gegen den Fahrer und seine Begleiterin eingeleitet. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Landau unter 06341/2870 zu melden.