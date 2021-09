Exhibitionist begeht mehrere Straftaten

Frankfurt-Höchst (ots)-(ro) – Am Donnerstagabend 02.09.2021 belästigte ein Exhibitionist eine Frau und griff einen Mann körperlich an. Eine 44-jährige Frau hielt sich gegen 21:50 Uhr im Außenbereich einer Bar in der Emmerich-Josef-Straße auf, als sich unvermittelt ein 29-jähriger Mann nackt vor sie stellte. Der 29-Jährige fasste sich hierbei an sein Genital und wurd währenddessen verbal ausfällig.

Die geschockte Reaktion der Frau quittierte er mit einem Lachen. Darüber hinaus griff der Mann an selbiger Örtlichkeit auch noch den 36-jährigen Inhaber der Bar körperlich an, als dieser ihn zum gehen aufforderte. Beim Eintreffen der Streife erfolgte sodann die Festnahme des Mannes.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen. Die Ermittlungen wegen der verschiedenen Straftaten dauern an.

Mann schießt mehrfach in die Luft

Frankfurt-Gallus (ots)-(hol) – Donnerstagabend 02.09.2021 löste ein Mann einen Polizeieinsatz im Gallus aus, weil er mit einer Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit mehrfach in die Luft schoss. Anschließend leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Gegen 20:45 Uhr feuerte ein 40-Jähriger in der Mainzer Landstraße seine unerlaubt geführte Schreckschusspistole in die Luft ab. Als die verständigte Polizei vor Ort eintraf, verhielt sich der Mann schon sehr unkooperativ.

Als er dann zum nahgelegenen Revier gebracht wurde, leistet er dort körperlichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen den Mann wurden nun Verfahren wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Samstagvormittag sind Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeit der Frankfurter Polizei möglich

Frankfurt (ots)-(em) – Am Samstag 04.09.2021 kann es aufgrund von Wartungsarbeiten bei der Frankfurter Polizei zu Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeit kommen. Der polizeiliche Notruf 110 ist von den Wartungsarbeiten nicht betroffen und wie gewohnt erreichbar.

Ab 9.00 Uhr werden die Wartungsarbeiten durchgeführt. Voraussichtlich werden diese bis maximal 12.00 Uhr andauern. Währenddessen kann es zu Einschränkungen der Erreichbarkeit der einzelnen Dienststellen bzw. Polizeireviere der Frankfurter Polizei kommen.

Der polizeiliche Notruf 110 ist von den Wartungsarbeiten nicht betroffen und wie gewohnt erreichbar. Es wird darauf hingewiesen, dass der Notruf auch weiterhin nur in Notfällen bzw. bei dringenden Anliegen zu kontaktieren ist.

Ausgenommen von den Einschränkungen ist auch die zentrale Vermittlung des Polizeipräsidiums, welche unter der Telefonnummer 069/755-0 erreichbar ist.

Zündler festgenommen

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(hol) – Am Freitagmorgen 03.09.2021 beobachteten Zeugen einen 19-jährigen Mann dabei, wie er einen öffentlichen Abfalleimer in Bockenheim anzündete. Die Polizei nahm den Mann daraufhin fest.

Gegen 03:15 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, weil der Mann mithilfe eines Feuerzeugs den Inhalt eines Abfalleimers angezündet hatte. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Genauso zügig nahm die Polizei den 19-jährigen Tatverdächtigen fest.

Er steht zudem im Verdacht, eine weitere nahegelegene Mülltonne durch Anzünden beschädigt zu haben. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Gallus (ots)-(em) – Donnerstagnacht 02.09.2021 versuchten 2 Täter im Stadtteil Gallus 2 Fahrräder zu entwenden. Dank 2 mutiger Zeugen, sahen die Männer von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Einer der Tatverdächtigen konnte festgenommen werden.

Gegen 22.15 Uhr machten sich zwei Männer in dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Pariser Straße jeweils an einem Fahrradschloss eines Fahrrads zu schaffen. Als zwei Zeugen das Geschehen beobachteten und die Täter dies bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht. Während einer der beiden in Richtung Kuhwaldsiedlung rannte, lief der andere zur Europa-Allee. Die beiden Zeugen teilten sich ebenfalls auf und nahmen jeweils die Verfolgung auf.

Während dem Täter im Bereich der Kuhwaldsiedlung die Flucht gelang, klickten für den 46-jährigen Tatverdächtigen wenig später in der Europa-Allee die Handschellen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, blieb der zweite im Bunde unentdeckt.

Der 46-jährige Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

“Wasserglastrick” in vorgetäuschtem Verkaufsgespräch

Frankfurt-Niederrad (ots)-(ro) – Bereits am Dienstagabend 31.08.2021 kam es in Niederrad zu einem Trickdiebstahl in einer Wohnung. Vorausgegangen war ein vorgetäuschtes Verkaufsgespräch. Eine 57-jährige Frau ließ am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr zwei vermeintliche Kaufinteressenten für ein Möbelstück in ihre Wohnung in der Bruchfeldstraße.

Im Laufe des Gesprächs wurde die 57-Jährige um ein Glas Wasser gebeten, welches sie aus einem anderen Raum holen musste. Als sie mit dem Wasser zurückkehrte, beendeten die angeblichen Interessenten das Verkaufsgespräch kurzerhand und verließen die Wohnung. Die 57-Jährige stellte daraufhin fest, dass aus einer Tasche in dem betreffenden Raum 400 Euro Bargeld gestohlen wurden.

Täterbeschreibungen:

Täter 1: Weiblich, etwa 185 cm groß, schlanke Statur, lange blonde Haare, bekleidet mit Bluse, Jeans und kleiner Umhängetasche

Täter2: Männlich, etwa 170 cm groß, sehr schlanke Statur, kurze, schwarze Haare und Drei-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem T-Shirt

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

069 / 755 – 53111 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

