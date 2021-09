Verkehrsunfall – K 76 musste für 2 Stunden voll gesperrt werden

Kirchheimbolanden

Am Donnerstag, den 02.09.2031, gegen 10:30 Uhr , befuhr ein 57-jähriger Autofahrer die K76 aus Richtung Steinborn kommend in Richtung Eisenberg. Hierbei übersah er einen von links aus Richtung Göllheim kommenden, bevorrechtigten Autofahrer. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und die PKWs waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt und die K76 für circa 2 Stunden beidseitig gesperrt werden.

Verkehrsunfallflucht

Kirn

Im Zeitraum 02.09.2021, 14.00 Uhr bis 03.09.2021, 08.00 Uhr wurde ein in der Obersteiner Straße vor dem Anwesen Nummer 78 in Fahrtrichtung Ortsausgang am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer Nissan beschädigt. Der bislang unbekannte Schadenverursacher hat mutmaßlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW

Stetten

Leicht verletzt wurde der 28-jährige Verursacher eines Verkehrsunfalles, der die Landstraße von Stetten in Richtung Flomborn mit seinem PKW befuhr. Dabei übersah er beim Überholvorgang, dass ein vorausfahrender PKW-Fahrer bereits zum Überholen angesetzt hatte und stieß mit dem zusammen. Sein Kontrahent wurde dabei auf einen weiteren vorausfahrenden PKW geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zwei davon waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.