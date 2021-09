Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bingen

Gensigen, 02.09., L400, 05:20 Uhr. Ein 41-Jähriger fuhr auf seinem beleuchteten Fahrrad am frühen Morgen die L242 in Richtung Ockenheim. In Höhe Gensingen fuhr plötzlich ein heller Mittelklassewagen von einer Auffahrt rechts an, schnitt den Fahrradfahrer und fuhr dicht vor ihn. In der Folge zwang er den Radfahrer zum Bremsen und Ausweichen, so dass dieser letztlich stürzte. Der Mann erlitt leichte Schürfwunden und Sachschäden. Der Autofahrer fuhr ohne eine Reaktion einfach weiter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise!

Mainz-Bretzenheim – Tageswohnungseinbruch in Bungalow

Mainz-Bretzenheim – Am Donnerstagmorgen, etwa zwischen 09:30 Uhr – 11:15

Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet in

Mainz-Bretzenheim ein.

In der kurzen Abwesenheit aller Hausbewohner drücken die bislang noch

unbekannten Täter den an den Garten angrenzenden Maschendrahtzaun herunter und

gelangen hierdurch über den rückwärtigen Bereich an die Terrassentür. Die Täter

schlagen die Glasscheibe der Tür mit einem unbekannten Gegenstand ein und

durchwühlen nahezu jedes Zimmer des Hauses. Während der Tat hält sich der Hund

der Hausbewohner im Haus auf, welchen die Täter in einem Schlafzimmer

einsperren. Im Anschluss flüchten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Zum

Stehlgut ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz-Oberstadt – Brandermittlungen abgeschlossen –

vergessenes Essen hat Feuer verursacht

Mainz – Die Kriminalpolizei Mainz hat ihre Ermittlungen nach dem Brand in

einem Hochhaus in der Hechtsheimer Straße am Donnerstag, 02.09.2021 – 01:39 Uhr,

abgeschlossen.

Als Brandursache konnte zweifelsfrei überhitztes Essen festgestellt werden,

welches sich entzündete und der Brand sich daraufhin in der betroffenen Wohnung

ausbreitete. Gegen den 28-jährigen Wohnungsinhaber wird daher ein Verfahren

wegen „Fahrlässiger Brandstiftung“ geführt.

Bei dem Brand erlitten neun Personen Verletzungen durch sogenannte

Rauchgasintoxikationen und verblieben zum Teil zur Beobachtung in Mainzer

Kliniken. Alle Personen konnten noch am gleichen Morgen wieder aus den Kliniken

entlassen werden.

Der Beschuldigte hat bei dem Brand seinen vollständigen Hausstand verloren, so

dass er durch Vermittlung der Polizei zumindest mit einer Grundausstattung

versorgt werden konnte.

Mainz – Oberstadt, Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen

Linienbus und Auto

Mainz-Oberstadt – Am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr wird der Mainzer

Polizei ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus in der

Mainzer Oberstadt gemeldet. Die Fahrer beider Fahrzeuge, ein 41-Jähriger aus

Rheinland-Pfalz und eine 84-jährige Mainzerin wurden verletzt. Nach aktuellem

Kenntnisstand befuhr die 84-Jährige mit einem Citroen C3 den Kreuzungsbereich

Obere Zahlbacher Straße / Am Römerlager trotz einer rot geschalteten Ampel.

Hierbei kam es zur Kollision mit dem die Kreuzung überquerenden Linienbus. Der

41-jährige Busfahrer fuhr ordnungsgemäß bei grün geschalteter Ampel in den

Kreuzungsbereich ein. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Citroen C3 aus,

sodass das Fahrzeug abgeschleppt wurde. Die 84-Jährige wurde leicht verletzt und

wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus

verbracht. Der 41-jährige Busfahrer beklagte Schmerzen im Arm. Nach jetzigem

Kenntnisstand wurden keine Insassen des Linienbusses bei dem Unfall verletzt.

Die Obere Zahlbacher Straße aus Richtung Pariser Straße kommend wurde während

der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Betrunkener Sportbootfahrer

Mainz

Am 02.09.2021 gegen 19:15 Uhr wurde oberhalb des Otterstädter Altrheins ein Sportboot mitten in der Fahrrinne mit drei Personen angetroffen, welche offensichtlich alkoholisiert waren. Sie gaben an, dass ihnen beim Fahren das Benzin ausgegangen sei und dass sie sich nun an eine Tankstelle treiben ließen. Bis das Boot längsseits genommen werden konnte, legte der Bootsführer den Kurs derart unsachgemäß, dass zwei Bergfahrer hart an das linksrheinische Ufer fahren mussten um gefahrlos passieren zu können. Zu einer konkreten Gefährdung kam es jedoch nicht. Das Sportboot wurde in den Otterstädter Altrhein verbracht, eine Messung des Atemalkoholgehaltes des Bootsführers ergab 2,47 Promille. Daraufhin wurde ein Weiterfahrverbot erteilt, das Sportboot beim Segelclub Otterstadt an den gesicherten Steiger verbracht und der Beschuldigte zur Blutprobe mitgenommen.