Worms – PKW im Gleisbett festgefahren

Nach dem Besuch auf dem Backfischfest wollte heute Nacht ein 34-Jähriger mit seinem Begleiter die Heimfahrt in den Rhein-Pfalz-Kreis antreten. Von einem Parkplatz unterhalb der Rheinbrücke fuhren sie kurz vor 3:00 Uhr in Richtung Floßhafenstraße los, als der Fahrer von der Fahrbahn abkam und auf das dortige Gleisbett auffuhr. Hierbei setzte der Wagen mit dem Unterboden auf dem Gleis auf. Alle Bemühungen der beiden, den PKW wieder von den Schienen des Güterverkehrsgleisnetzes der Hafenbahn zu bekommen, scheiterten. Bei Eintreffen einer Polizeistreife versuchte der Fahrer auf dem Gleisen zu flüchten und konnte festhalten werden. Da der 34-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Autoschlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet. Der PKW wurde abgeschleppt.

Sachbeschädigung an Fahrbahn durch Feuer

Freimersheim, L401

Die Freiwillige Feuerwehr teilte der Polizei Alzey am Donnerstag, 02.09.2021, 22:35 Uhr mit, dass sie soeben einen Brand mitten auf der L401 gelöscht habe. Auf der aktuell wegen Bauarbeiten gesperrten L401 konnte ein 52 cm breites Loch festgestellt werden. Dieses ist offensichtlich durch einen Brand entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr hatten auf dem Brandloch mehrere Holzbalken gelegen und gebrannt. Die Feuerwehr geht von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de übermittelt werden.