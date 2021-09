Staatsanwaltschaft stellt Antrag auf Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen versuchten Mordes in einem Auto der Stadtbildpflege Kaiserslautern

Die Ermittlungen nach der Messerattacke eines Mitarbeiters der Stadtbildpflege Kaiserslautern auf einen Kollegen am 29. April 2021 sind abgeschlossen. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen befand sich der jetzt 35-jährige Mitarbeiter auf der Rückbank eines Dienstfahrzeugs der Stadtbildpflege und stach während der Fahrt im Bereich der Entersweilerstraße/L 504 mit einem Küchenmesser mehrmals von hinten auf den Hals und den Rücken seines 50-jährigen Kollegen ein, der das Fahrzeug fuhr. Dem Angriff war kein Streit oder ein sonstiger äußerer Anlass vorausgegangen. Der 35-Jährige setzte seine Attacke fort, auch durch Faustschläge gegen den Kopf seines Kollegen, bis es dem dritten im Auto befindlichen, 39-jährigen Kollegen, der sich auf dem Beifahrersitz befand, gelang, den 35-Jährigen aus dem zum Stehen gekommenen Auto zu ziehen. Der 35-Jährige entfernt sich dann zunächst vom Tatort und wurde durch eine alarmierte Polizeistreife alsbald festgenommen. Der Streife gegenüber räumte er spontan ein, der Täter zu sein, machte aber in der Folge von seinem Schweigerecht Gebrauch. Aus der Untersuchungshaft entschuldigte er sich in Briefen an den Geschädigten und an seinen Arbeitgeber für die Tat. Bei der Stadtbildpflege war der 35-Jährige seit etwa einem Jahr beschäftigt gewesen. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen handelte der 35-Jährige aufgrund einer psychischen Erkrankung. In rechtlicher Hinsicht wirft ihm die Staatsanwaltschaft einen heimtückischen Mordversuch und eine gefährliche Körperverletzung im Zustand der Schuldunfähigkeit vor. Ferner geht nach dem Ergebnis der Ermittlungen die Gefahr weiterer entsprechender Straftaten von dem 35-Jährigen aus. Für solche Fälle sieht das Strafgesetzbuch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus vor, die die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern jetzt beim Landgericht Kaiserslautern beantragt hat. Das Opfer ist in einem guten Zustand der Heilung, hat aber auch an den psychischen Folgen der Tat zu tragen. Nunmehr hat das Landgericht Kaiserslautern über den Antrag der Staatsanwaltschaft zu entscheiden. Der 35-Jährige befand sich nach seiner Festnahme zunächst in Untersuchungshaft. Aufgrund der Ergebnisse des psychiatrischen Gutachtens ordnete die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Kaiserslautern auf Antrag der Staatsanwaltschaft später die vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wo sich der 35-Jährige derzeit befindet.

Schuppen steht in Flammen

Unkenbach (Donnersbergkreis) – In der Nacht zum Freitag hat es auf einem

Hof gebrannt. Ein Schuppen stand in Flammen. Bereits im Frühjahr brannte es

mehrmals auf dem Grundstück (wir berichteten mehrfach, siehe auch

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vom 30. August 2021:

https://s.rlp.de/wZYhi). Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen, ob der aktuelle

Brand in einem Tatzusammenhang mit den zurückliegenden Ereignissen steht. Durch

das Feuer wurde der Schuppen zerstört und eine angrenzende Mauer beschädigt. Der

Schaden wird auf einen mindestens vierstelligen Betrag geschätzt. Personen

wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Derzeit ist die

Brandursache nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hierzu ist

auch ein Brandgutachter beauftragt. |erf

PKW-Brand

Bruchmühlbach-Miesau – Mehrere Autofahrer meldeten am frühen Donnerstag

morgen einen brennenden PKW auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen

Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl. Das Fahrzeug konnte durch

eine Streife der Polizeiautobahnstation dort festgestellt werden. Der Brand, der

im Motorraum aufgrund eines technischen Defekts entfacht war, wurde von der

Feuerwehr gelöscht. Die Fahrerin wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst

behandelt, jedoch wieder an der Ereignisstelle ohne Verletzungen entlassen. Ein

Abschleppdienst kümmerte sich um die Beseitigung des Fahrzeugs. Der rechte

Fahrstreifen musste für eineinhalb Stunden gesperrt werden.

schwerverletzter Radfahrer -Verursacher flüchtet

Bruchmühlbach-Miesau – Am Donnerstagabend befuhr gegen 20:45 Uhr ein

Radfahrer die Industriestraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. In Höhe des

Bahnübergangs geriet ein entgegengesetzt fahrender PKW-Fahrer auf dessen

Fahrspur, weshalb der Radfahrer ausweichen musste. Dabei verlor er die Kontrolle

und stürzte. Er zog sich mehrere Frakturen zu. Der bislang unbekannte Fahrer des

hellen SUV setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Wer

kann Hinweise hinsichtlich des flüchtigen Fahrers oder dessen Fahrzeug machen?

Vor dem Verursacherfahrzeug soll sich ein schwarzer VW befunden haben. Die

Polizei Landstuhl nimmt Hinweise unter der Tel-Nr.: 06371-9229-0

entgegen.|pilan-wi

Vier Verletzte

Kaiserslautern – In der Donnersbergstraße hat es am Donnerstag gekracht,

vier Personen wurden leicht verletzt. Wegen des Unfalls kam es zur Mittagszeit

im östlichen Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen. Ein 80-jähriger Autofahrer

war mit einem vorausfahrenden Pkw kollidiert, der wiederum gegen ein weiteres

Auto krachte. Die Fahrzeuge warteten in der Donnersbergstraße an der grünen

Ampel, um nach links in die Mainzer Straße abzubiegen, als der 80-Jährige mit

seinem Fahrzeug von hinten angefahren kam. Aus bislang ungeklärten Gründen hielt

der Mann nicht rechtzeitig an und krachte in das Heck des Fahrzeuges eines

57-Jährigen. Sein Auto wurde dabei auf den Pkw eines 37-Jährigen geschoben. An

allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens

18.000 Euro schätzt. Zwei Autos wurden abgeschleppt. An einem Pkw lief

Betriebsflüssigkeit aus. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die Wehrleute brachten

einen Hund aus dem Auto eines Unfallbeteiligten vorübergehend im Tierheim unter.

Das Tier blieb unverletzt. Sein Halter und drei weitere Personen wurden bei dem

Unfall leicht verletzt. Sanitäter versorgten sie. Vier Rettungswagen waren im

Einsatz. Die Helfer brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Wegen des Unfalls

kam es rund um die Kreuzung Mainzer Straße / Donnersbergstraße für mehr als eine

Stunde zu Verkehrsbehinderungen. |erf