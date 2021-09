Mannheim-Innenstadt: Verdacht des illegalen Welpenhandels – zwei Hunde in Obhut genommen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eine Zeugin meldete dem Revier Mannheim-Innenstadt

zwei Personen, die der Dame am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr am Paradeplatz zwei

kränklich wirkende Zwergspitzwelpen zum Kauf angeboten hätten. Die besagten

Personen wurden kurze Zeit später von zwei Polizeibeamten im genannten Bereich

der Innenstadt angetroffen und zur weiteren Abklärung mitsamt der Hunde zum

Revier gebracht.

Bei der Begutachtung der Welpen ergab sich folgendes Bild:

Die Hunde sind maximal acht bis neun Wochen alt und machen einen

ungepflegten Eindruck. Bei beiden Hunden besteht Verdacht auf Parvovirose.

Beide Hunde wurden anscheinend nur wenige Tage zuvor von

Bulgarien aus nach Deutschland gebracht. Zudem lagen lediglich

gefälschte EU-Heimtierausweise vor, nur bei einem Hund konnte

ein Chip ausgelesen werden.

In Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt wurden die Hunde in behördliche

Absonderung genommen und wurden folglich in einem Tierheim untergebracht. Die

Welpenverkäufer müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Tiergesundheitsgesetz,

die Seuchenschutzverordnung und wegen Urkundenfälschung verantworten. Zusätzlich

zu der erhobenen Sicherheitsleistung von 250 Euro ist der Eigentümer für die nun

anfallenden Quarantänekosten der Hunde verantwortlich.

Mannheim/Feudenheim: Beim Wenden mit Straßenbahn kollidiert

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, ereignete sich auf der

Feudenheimer Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein in Höhe Neckarplatt

wendender Pkw mit einer Straßenbahn kollidierte. Nach derzeitigem Stand der

Dinge wurde Niemand verletzt. Während der Fahrzeugverkehr auf der Feudenheimer

Straße nicht beeinträchtig ist und fließt, ist der Straßenbahnverkehr für beide

Richtung gesperrt. Die Polizei und Rettungskräfte befinden sich vor Ort. Zur

genauen Unfallursache können bislang noch keine Angaben gemacht werden

Mannheim-Wohlgelegen: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 13

Uhr auf dem Parkplatz des Marktkaufs in der Friedrich-Ebert-Straße, bei dem der

Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter Autofahrer

beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz

abgestellten BMW und entfernte sich danach vom Unfallort, ohne seiner

Feststellungspflicht nachzukommen. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund

4.000 EUR. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wird nun wegen Unfallflucht

ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der

Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Kiosk und darüber liegende Wohnung – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Dienstag, 00:00 Uhr, und

Donnerstag, 11:45 Uhr, im Quadrat U2. Bislang unbekannte Täter verschafften sich

durch das Aufbrechen der Schlösser sowohl Zugang zum Kiosk, als auch zu der

darüber liegenden Wohnung und durchsuchten beide Räumlichkeiten komplett. Aus

dem Kiosk wurde Bargeld, sowie Tabakwaren von bislang unbekanntem Wert

entwendet, aus den Wohnräumen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu

melden.

Mannheim: Unbekannter besprüht Autos mit Farbe; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter besprühte in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos, die im Wernigeroder Weg, in der

Rudolf-Maus-Straße und in der Braunschweiger Allee geparkt waren.

Der dabei entstandene Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte

jedoch beträchtlich sein.

Betroffen sind bislang acht Fahrzeuge. Ob darüber hinaus noch weitere Autos

besprüht wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wie weiter festgestellt wurde, lässt sich die Farbe mit einem Lösungsmittel

beseitigen, ob dabei dennoch Schäden an den Lacken zurückbleiben, ist noch nicht

bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat, bzw. zu dem noch unbekannten Täter geben

können, aber auch Fahrzeughalter, deren Autos ebenfalls besprüht wurden und die

sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier MA-Sandhofen, tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.