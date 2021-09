Langholztransporter beschädigt Brücke

Albersweiler (ots) – Am Freitag 03.09.2021 gegen 14.10 Uhr befuhr ein Langholztransporter aus der Westpfalz die B10 in Richtung Landau. Da der Fahrer den Ladekran des Transporters nicht ordnungsgemäß eingefahren hatte, rammte der Transporter eine Brücke über die B10. An der Brücke sowie am Transporter entstand erheblicher Sachschaden.

Die genaue Schadenshöhe muss noch durch Fachkräfte ermittelt werden. Der 70-jährige Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die B10 war bis gegen 16.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die umliegenden Ortschaften umgeleitet. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Motorradunfall im Wellbachtal

Annweiler am Trifels (ots) – Ein 28-jähriger Motorradfahrer kam am Donnerstag 02.09.21 gegen 11:30 Uhr infolge unangepasster Geschwindigkeit im Wellbachtal auf der B 48 zu Fall. In Richtung Annweiler fahrend stürzte er in einer Linkskurve mit seiner Kawasaki Z 1000, riss 2 Absperrpoller um und kam nach mehreren Metern zum Liegen.

Der am Fuß verletzte Kradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht, am Motorrad entstand ein Sachschaden in niedrigem, vierstelligen Bereich.

Nach Unfall einfach weg

Steinfeld (ots) – Am 02.09.21 gg. 16:10 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Edeka, ein dort abgestellter schwarzer Ford Focus mit SÜW-Kennzeichen beschädigt. Das Fzg. war im Bereich des Getränkemarktes abgestellt.

Vermutlich beim Ausparken oder rückwärts fahren stieß ein anderes Fzg. gg. die rechte hinter Ecke des Fahrzeuges und beschädigte dieses. Der Schaden beträgt ca. 700 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend.