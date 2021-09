Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Frankenthal (ots) – Am Donnerstagmorgen 02.09.2021 gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 13-jähriger Junge aus Lambsheim mit seinem Fahrrad den Radweg an der Flomersheimer Straße in Frankenthal in Fahrtrichtung Mahlastraße.

Eine Radfahrerin befährt den Radweg in entgegengesetzte Fahrtrichtung und streift hierbei den Jungen. Der 13-Jährige kommt zu Sturz und verletzt sich hierbei leicht. An seinem Fahrrad entsteht Sachschaden i.H.v. ca. 200 EUR. Die Radfahrerin flüchtete mit ihrem Fahrrad von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Frankenthal (ots) – Am Donnerstagmittag 02.09.2021 gegen 11:50 Uhr, befuhr eine 46-jährige Frau aus Schwetzingen mit ihrem Fahrrad die Westliche Ringstraße in Frankenthal. Eine 53-jährige Frau aus Offstein wollte mit ihrem Pkw vorwärts aus einer Grundstückausfahrt in der Westlichen Ringstraße ausfahren. Auf Höhe der Ausfahrt kommt es zum Zusammenstoß der Radfahrerin mit der Fahrzeugfront.

Die 46-Jährige kommt zu Sturz. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt 1.800 EUR. Die Radfahrerin wird leicht verletzt.

Zwei Verkehrsunfallfluchten vor Einkaufsmärkten in der Wormser Straße

Frankenthal (ots) – Am Donnerstagmittag 02.09.2021 gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Wormser Straße in Frankenthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Pkw eines 31-jährigen Frankenthalers wurde auf dem Parkplatz, vermutlich bei einem Parkvorgang, im Heckbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden i.H.v. ca. 1.000 EUR.

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16:00 und 16:30 Uhr, kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht in diesem Bereich. Eine 48-jährige Frankenthalerin stellte ihren Pkw zunächst vor einem großen Lebensmittelmarkt und später vor einem Drogeriemarkt ab. In diesem Zeitraum wurde der Pkw, ebenfalls vermutlich bei einem Parkvorgang, im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand Sachschaden i.H.v. ca. 500 EUR.

