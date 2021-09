Frau mit Messer schwer verletzt – Polizei nimmt 45-jährigen fest

Seeheim-Jugenheim (ots) – Am Donnerstagabend 02.09.21 gegen 18.40 Uhr alarmierten Zeugen den Rettungsdienst und die Polizei, weil eine Frau mit einer stark blutenden Wunde am Bein, sich aus dem Wohnhaus begab und Hilfe benötigte. Sofort begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es zu einem Streit, bei dem auch ein Messer eingesetzt wurde, zwischen der verletzten 43-Jährigen und ihrem 45-jährigen Partner gekommen sein.

Die Frau erlitt hierbei schwere, aber nach jetzigem Stand keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern derzeit noch an.

Die Beamtinnen und Beamten konnten den 45-jährigen Tatverdächtigen im Anschluss auf dem Dachboden festnehmen. Wegen des Verdachts des vorigen Alkoholkonsums, führten die Ordnungshüter einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte 2,48 Promille an.

Wie sich herausstellte, hat der 45-jährige Tatverdächtige noch einen offenen Haftbefehl wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er am Freitagmittag 03.09.21 einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nach Einbruch in Wohnhaus Zeugen gesucht

Griesheim (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Bessunger Straße rückte am Donnerstag (2.9.) im Tatzeitraum zwischen 7.30 und 18.30 Uhr in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung an der Terrassentür ins Innere des Wohnhauses.

Ersten Erkenntnissen zufolge, machten die ungebetenen Gäste keine Beute, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Dennoch entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Schüsse abgegeben – Polizei fahndet

Groß-Gerau (ots) – Um kurz nach 23.00 Uhr meldeten mehrere Zeugen am Donnerstagabend 02.09.2021, die Abgabe von 3 Schüssen an der Ecke Frankfurter Straße/Darmstädter Straße. Die Schüsse seien von Unbekannten möglicherweise aus einem dunklen Kombi, eventuell mit einem roten Streifen auf dem Dach, abgegeben worden. Einer der Mitteiler vermutete, dass es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben könnte.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Unter Kokaineinfluss am Steuer

Kelsterbach (ots) – Einen 24-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach in der Nacht zum Freitag 03.09. gegen 3.30 Uhr, in der Mainzer Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 24-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogentest reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Zwei berauschte E-Scooter-Fahrer auf dem Radweg

Groß-Gerau (ots) – Weil sie ohne Versicherungskennzeichen mit E-Scootern auf dem Radweg zwischen Groß-Gerau und Dornheim unterwegs waren, stoppten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Donnerstagabend 02.09.21 gegen 22.15 Uhr, zwei 25- und 30-jährige Männer.

Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen zeigte knapp zwei Promille an und zudem reagierten Drogentests bei beiden Fahrern positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Die Ordnungshüter fanden bei dem 30-jährigen Mann weiterhin wenige Gramm Haschisch und Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hinwiesen.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Hakenkreuz-Schmierereien festgestellt – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Mittels Sprühfarbe wurde von Unbekannten eine Sitzfläche sowie der Bodenbereich zweier Schutzhütten im Wald, im Bereich “Am Staudenweiher/Grenzweg”, mit Hakenkreuzen und einem verfassungsfeindlichen Schriftzug beschmiert. Die Schmierereien wurden am Donnerstagabend (02.09.), gegen 17.30 Uhr, festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0 zu melden.

Darmstadt

Mit über 3 Promille am Steuer

Darmstadt (ots) – Einen 34-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Freitagmittag 03.09.21 gegen 13.10 Uhr, im Dornheimer Weg. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 3,29 Promille an.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Werkzeuge von Baustelle entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Zahlreiche Werkzeuge u.a. Fräsen, Bohrgeräte und Bohrhammer, haben Diebe in der Nacht zum Freitag 02.09.21-03.09.21 von einem Baustellengelände in der Heidelberger Landstraße/Ecke Odenwaldstraße mitgehen lassen. Über ein Baugerüst hatten sich die Täter Zugang zu dem Gelände verschafft und die Beute von dem Gelände abtransportiert.

Der Wert der Geräte wird derzeit auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 42 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 21.30 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Ermittlern unter der Rufnummer 06157/95090 entgegengenommen.

Kreis Bergstraße

87-Jährige von Trickdieben in Wohnung bestohlen

Viernheim (ots) – Eine noch unbekannte Trickdiebin und mögliche Komplizen haben am Donnerstag (2.9.) eine 87-jährige Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Zuvor hatte die unbekannte Täterin gegen 15.30 Uhr an der Wohnungstür der älteren Dame gewartet und sie mit der Bitte um Hilfe angesprochen.

Mit der Geschichte, dass sie für die Nachbarin etwas abgeben wolle, bat die Fremde um Einlass in die Wohnung der 86-Jährigen um dort der Nachbarin einen Zettel schreiben zu wollen. Hilfsbereit und im guten Glauben gewährte die Dame der Unbekannten Einlass.

Während die Täterin die Seniorin in ein Gespräch in der Küche verwickelte betraten mutmaßlich weitere Täter die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in der Mönchhofstraße und entwendeten Schmuck. Wenige Minuten nachdem die Täterin die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Bestohlene den Diebstahl und informierte die Polizei.

Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, denen die Täterin oder ihre möglichen Begleiter aufgefallen sind.

Täterbeschreibung:

Die unbekannte Frau wird als etwa 35 Jahre und circa 1,65 Meter groß beschrieben.

Sie hatte eine korpulente Statur und kurze “leicht” gewellte, hellbraune Haare. Zum Zeitpunkt der Tat war sie mit einem weißen Oberteil bekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Zudem führte die Verdächtige einen gemusterten Stoffbeutel mit sich.

Die Beamten derzeit derzeit davon aus, dass weitere Personen die Wohnung betreten haben könnten und die Ablenkung der Seniorin ausnutzten. Möglicherweise konnten Zeugen diese verdächtigen Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten? Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Beamten des Kommissariats 21/22 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Bensheim (ots) – Am Donnerstag 01.09.2021 um 07.45 Uhr befuhr ein Schüler mit seinem Fahrrad in Bensheim die Tannbergstraße in Richtung Schwanheimer Straße. Im Bereich der Kreuzung Hagenstraße stieß der Radfahrer mit einem entgegenkommenden PKW zusammen, der dadurch zu Fall kam und sich verletzte.

Der silberfarbene größere PKW (evt. SUV) flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug nimmt die Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 entgegen.

