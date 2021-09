Dillenburg (ots) – Die Insassen eines in Polen zugelassenen Audis rückten Donnerstagabend 02.09.2021 in den Fokus polizeilicher Ermittlungen. Die 4 südosteuropäischen Männer sprachen in der Hauptstraße aus ihrem Auto heraus Kinder an und schenkten ihnen Kuscheltiere. Eine Zeugin merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Etwa eine Dreiviertelstunde später entdeckte eine Streife den Wagen bei Nanzenbach und kontrollierte die 4 Insassen. Die Männer im Alter von 23-28 Jahren stammen aus Südosteuropa und haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz.

Sie erklärten, dass sie den Kindern lediglich eine Freude machen wollten.

Die Durchsuchung des Fahrzeugs und die Überprüfung ihrer Handys brachte keinerlei Hinweise auf mögliche Straftaten. Die Polizisten fertigten Fotos von den Männern und entließ sie nach der Identitätsfeststellung vor Ort.

