Drei Personen nach mehreren Ladendiebstählen festgenommen

Lauterbach – Beamte der Polizei Osthessen nahmen am Mittwoch (01.09.) drei Personen nach mehreren zurückliegenden Ladendiebstählen von hochwertigen Werkzeugen in einem Werkmarkt in der Rimloser Straße fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es im August an zwei Donnerstagen (19.08. und 26.08.) zu Diebstählen von mehreren Werkzeugen im Gesamtwert von rund 6.500 Euro in dem Werkmarkt gekommen. Hierzu vorliegende Videoaufnahmen des Geschäftes, zeigten mehrere Personen bei der Tatausführung, die jedoch zunächst nicht identifiziert werden konnten.

Am Mittwochmittag (01.09.) informierten aufmerksame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werkmarktes die Polizei, nachdem sie einen der Tatverdächtigen beim Betreten der Filiale wiedererkannt hatten. Den Beamtinnen und Beamten der operativen Einheit gelang es daraufhin den zunächst fußläufig flüchtenden 22-jährigen Mann georgischer Herkunft festzunehmen. In dem mitgeführten Rucksack des 22-Jährigen fanden die Polizistinnen und Polizisten zudem weiteres Diebesgut aus dem Markt auf.

In den darauffolgenden Nachmittagsstunden informierten die Mitarbeiter des Geschäftes die Polizei erneut, nachdem sie auch die beiden weiteren Tatverdächtigen beim Betreten des Werkmarktes beobachtet hatten. Eine Streife der Polizeistation Lauterbach nahm die Personen – einen ebenfalls aus Georgien stammenden 47-jährigen Mann und eine 38-jährige Frau aus Gießen – in der unmittelbaren Nähe des Marktes fest.

Die drei Tatverdächtigen wurden am Donnerstag (02.09.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einem Haftrichter beim Amtsgericht in Alsfeld vorgeführt, der Haftbefehl gegen die beiden Männer erließ. Die 38-jährige Frau aus Gießen wurde anschließend entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Neuenstein – Am Freitag (03.09.), gegen 9:10 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Renault Clio aus Bad Hersfeld die B 324 von Aua kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 41-jähriger Fahrer eines Audi A6 aus Bad Hersfeld befuhren die B 324 zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer des Renault in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Lkw zusammen. Der Fahrer des Audi konnte anschließend nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Lkw auf. Alle Fahrzeugführer sowie ein Mitfahrer im Lkw wurden zum Teil schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 12.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Wildeck – Ein VW-Kombi-Fahrer aus Ehrenberg und eine Opel-Astra-Fahrerin aus Wildeck befuhren am Donnerstagmorgen (02.09.), gegen 8.40 Uhr, die Landesstraße L 3251 aus Richtung Wildeck-Bosserode kommend in Richtung Wildeck-Hönebach. An der dortigen, ampelgeregelten Kreuzung beabsichtigten beide Fahrer trotz Rotlicht an einem grünen Abbiegepfeil nach rechts in Richtung Ronshausen abzubiegen. An der Einmündung musste die Wildeckerin darauffhin bedingt durch den vorfahrtsberechtigten Querverkehr anhalten. Der Mann aus Ehrenberg bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die Frau aus Wildeck wurde dabei leichtverletzt.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Holzvorbau von Haus beschädigt

Groß-Felda – In der Nacht zu Donnerstag (02.09.) beschädigte ein bisher unbekannter Unfallverursacher den Holzvorbau eines Hauses in der Schellnhäuser Straße. Vermutlich verursachte der bisher unbekannte Verursacher den Schaden bei einem Wendevorgang und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 2.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Kennzeichen entwendet

Lauterbach – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (02.09.) das vordere amtliche Kennzeichen VB-ML 1114 eines roten VW Polo. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem privaten Parkplatz in der Alsfelder Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Trickbetrug durch falschen Bankmitarbeiter

Vogelsbergkreis – Unbekannte riefen am Mittwochvormittag (01.09.) bei einem Mann aus dem Vogelsberg an und gaben sich als Mitarbeiter seiner Hausbank aus. Durch geschickte Gesprächsführung entlockten die Betrüger dem Vogelsberger diverse persönliche Informationen sowie Bankdaten und beendeten schließlich das Telefonat. Eine Mitarbeiterin der tatsächlichen Hausbank des Mannes kontaktierte diesen am darauffolgenden Donnerstagmorgen (02.09.) und informierte ihn, dass man versucht habe, unbefugt Geld von seinem Konto zu transferieren. Die aufmerksame Bankmitarbeiterin erkannte den Betrug glücklicherweise frühzeitig, führte die Überweisung nicht durch und informierte den Vogelsberger.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld oder persönliche/ vertrauliche Daten von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld – Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend (02.09.), in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20 Uhr, das vordere amtliche Kennzeichen OS-SF 1998 eines grauen Mitsubishi Space Star samt Halterung. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Gerwigstraße im öffentlichen Verkehrsraum. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Fulda (ots)

Neuhof/Rommerz – In der Nacht zu Mittwoch (01.10.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Hauswurzer Straße ein. Die Täter verschafften sich durch eine Nebeneingangstür Zutritt zum Haus und hebelten die Tür zum Gastraum auf. Dort stahlen sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de